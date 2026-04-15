    Srinivasa Mangapuram Teaser: శ్రీనివాస్ మంగాపురం టీజర్ రిలీజ్.. మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. మాస్ లుక్‌లో..

    Srinivasa Mangapuram Teaser: సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని వెండితెర అరంగేట్రం ఖరారైంది. అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'శ్రీనివాస మంగాపురం' టీజర్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

    Apr 15, 2026, 19:19:21 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Srinivasa Mangapuram Teaser: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో 'ఘట్టమనేని' కుటుంబానికి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ లెగసీని మహేష్ బాబు నిలబెట్టగా, ఇప్పుడు అదే కుటుంబం నుంచి మరో వారసుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు.

    'ఆర్ఎక్స్ 100' వంటి బోల్డ్ అండ్ గ్రిట్టీ డ్రామాతో సంచలనం సృష్టించిన దర్శకుడు అజయ్ భూపతి తెరకెక్కిస్తున్న శ్రీనివాస మంగాపురం అనే మూవీతో జయకృష్ణ వస్తున్నాడు. తాజాగా విడుదలైన టీజర్ చూస్తుంటే.. అజయ్ భూపతి మరోసారి తన మార్క్ యాక్షన్ అండ్ రొమాంటిక్ డ్రామాతో బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్రకు సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది.

    లవ్.. యాక్షన్.. తిరుపతి బ్యాక్‌డ్రాప్

    ఈ టీజర్ ఒక అందమైన ప్రేమకథగా మొదలై, ఊహించని యాక్షన్ వైపు మలుపు తిరుగుతుంది. వాసు (జయకృష్ణ) అనే యువకుడు, మంగ (రాషా తడాని) అనే ధనిక కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయితో ప్రేమలో పడటం.. వారి మధ్య సాగే క్యూట్ సీన్స్‌తో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే వీరి ప్రేమకథకు అమ్మాయి కుటుంబం అడ్డుపడటంతో కథలో ఘర్షణ మొదలవుతుంది.

    అజయ్ భూపతి తన ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక రా అండ్ రస్టిక్ ఫీల్‌ను ఉంచుతారు. 'శ్రీనివాస మంగాపురం'లో కూడా ఆ గ్రిట్టీ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో విజువల్స్ చాలా నేచురల్‌గా ఉన్నాయి. జయకృష్ణ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. తొలి సినిమా అయినా కూడా యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లలోనూ, ఎమోషనల్ సీన్స్‌లోనూ ఎంతో కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపిస్తున్నారు.

    బాలీవుడ్ వారసురాలు.. లెజెండరీ విలన్

    ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతోంది. టీజర్‌లో ఆమె లుక్స్, జయకృష్ణతో ఆమె కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

    ఇక టీజర్ చివరలో వచ్చే కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. చాలా కాలం తర్వాత ఆయన ఒక పవర్‌ఫుల్ నెగటివ్ రోల్‌లో కనిపిస్తున్నారు. "శ్రీనివాస మంగాపురం మాది.. ఇక్కడ మా మాటే శాసనం" అన్నట్లుగా ఆయన చూపిన హావభావాలు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేశాయి.

    టాప్ క్లాస్ టెక్నీషియన్స్

    మెగా ప్రొడ్యూసర్ అశ్వినీ దత్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తుండటం, పి. కిరణ్ నిర్మిస్తుండటం సినిమా రేంజ్‌ను పెంచింది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. టీజర్‌లో వినిపించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను ఎలివేట్ చేసింది.

    మొత్తానికి ఘట్టమనేని వారసత్వాన్ని మోస్తూ వస్తున్న జయకృష్ణకు ఈ సినిమా ఒక పర్‌ఫెక్ట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్‌లా కనిపిస్తోంది. కేవలం ప్రేమకథగానే కాకుండా, కమర్షియల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'శ్రీనివాస మంగాపురం' హీరో ఎవరు?

    ఈ చిత్రం ద్వారా సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ మనవడు, రమేష్ బాబు కుమారుడు, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు అయిన జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయమవుతున్నారు.

    2. ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఎవరు?

    బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.

    3. సినిమాలో విలన్ పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారు?

    సీనియర్ నటుడు, కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ఈ చిత్రంలో పవర్‌ఫుల్ విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. టీజర్ చివరలో ఆయన కనిపించిన తీరు చర్చనీయాంశమైంది.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

