Jetlee Release Trailer: ఐబొమ్మ తీసేసారుగా.. సినిమా ఎలా చూస్తారు.. ఫుల్ కామెడీ, యాక్షన్తో జెట్లీ రిలీజ్ ట్రైలర్
Jetlee Release Trailer: టాలీవుడ్ కమెడియన్ సత్య నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ జెట్లీ. ఈ సినిమా రిలీజ్ ట్రైలర్ ను మేకర్స్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. కామెడీ, యాక్షన్ కలగలిసిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మంచి నవ్వులు పూయించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
Jetlee Release Trailer: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన టైమింగ్తో నవ్వులు పూయించే సత్య.. ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి హీరోగా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 'మత్తు వదలరా' వంటి విభిన్న చిత్రాలను అందించిన దర్శకుడు రితేష్ రాణా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జెట్లీ' చిత్రం ప్రమోషన్ల నుంచే పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. రేపు (శుక్రవారం, మే 1) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతున్న తరుణంలో.. సినిమా యూనిట్ ఒక పక్కా ఎంటర్టైనింగ్ ట్రైలర్ను వదిలింది.
ఫ్లైట్ మిషన్.. కన్ మెన్ వేట
జెట్లీ మూవీ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమా కథ చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది. 'ప్రజాపతి' (అజయ్) అనే ఒక మోసగాడు సామాన్య ప్రజల సొమ్మును కొల్లగొట్టి దుబాయ్ పారిపోతుంటాడు. అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఒక సీక్రెట్ ఏజెంట్ను మిషన్పై పంపిస్తుంది. ఈ మిషన్ అంతా ఒక విమాన ప్రయాణం మధ్యలో ఎలా సాగింది? అందులో సత్య పాత్ర ఏంటి? అనేదే అసలు కథ.
సత్య ఈ సినిమాలో గతాన్ని మర్చిపోయిన వ్యక్తిగా నటిస్తూనే, సీరియస్ యాక్షన్ సీన్లలో కూడా తన మార్క్ కామెడీని పండించారు. విమానం లోపల జరిగే డ్రామా, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ సినిమాకు హైలైట్గా నిలవనున్నాయి. ట్రైలర్ చివర్లో సత్య డైలాగ్ అదిరింది. మీరు ఎక్కడ చూస్తారు.. మల్టీప్లెక్స్, సింగిల్ స్క్రీన్, ఐబొమ్మ.. తీసేసారుగా అని అతడు అనడం విశేషం.
రితేష్ రాణా సిగ్నేచర్ స్టైల్
దర్శకుడు రితేష్ రాణా తనదైన 'డార్క్ కామెడీ' శైలిని మరోసారి ఈ సినిమాలో చూపించారు. సురేష్ సారంగం సినిమాటోగ్రఫీ విమానం లోపల జరిగే సీన్లను చాలా రిచ్గా, డార్క్ షేడ్స్లో అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. కీరవాణి తనయుడు కాలభైరవ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో వేగాన్ని, కామెడీ సీన్లలో ఫన్ని బాగా ఎలివేట్ చేసింది.
ఈ సినిమాలో హీరోగా సత్య తన గ్రేస్ ఫుల్ కామెడీతో సినిమాను భుజాన మోసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇక వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ టైమింగ్ ఎప్పటిలాగే అదిరిపోయింది, ట్రైలర్లోని ఆయన డైలాగులు నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి. కథలో కీలకమైన పాత్రలో రియా సింఘా నటించి ఆకట్టుకుంది. ప్రజాపతిగా తన పాత్రకు అవసరమైన ఇంటెన్సిటీని జోడించారు సీనియర్ నటుడు అజయ్.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. నిర్మాణ విలువలు ఎక్కడా తగ్గకుండా చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి. రేపటి విడుదలకు ముందు వచ్చిన ఈ ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'జెట్లీ' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతోంది?
ఈ చిత్రం రేపు, అంటే మే 1వ తేదీన థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
2. జెట్లీ సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?
'మత్తు వదలరా', 'హ్యాపీ బర్త్ డే' వంటి చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందిన రితేష్ రాణా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.
3. జెట్లీ సినిమాలో విలన్ పాత్ర ఎవరు పోషించారు?
నటుడు అజయ్ ఈ చిత్రంలో 'ప్రజాపతి' అనే మోసగాడి పాత్రలో విలన్గా కనిపించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More