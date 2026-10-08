Jiohotstar: జియోహాట్స్టార్ టాప్ 10లో ఒకే హీరోవి 5 సినిమాలు.. మలయాళ స్టార్ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు.. దున్నేస్తున్న నివిన్
Jiohotstar: మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పౌలీ ఓటీటీలో దూసుకెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా జియోహాట్స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లో ఒకేసారి నివిన్ కు చెందిన ఐదు సినిమాలు ఉండటం విశేషం. అవేంటో, ఆ రికార్డు ఏంటో చూడండి.
Jiohotstar: మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పౌలీ (Nivin Pauly) ఓటీటీ ప్రపంచంలో ఊహించని రేంజ్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ మోస్ట్ వాచ్డ్ కంటెంట్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో ఆయన నటించిన ఏకంగా 5 సినిమాలు ఒకే సమయంలో స్థానం దక్కించుకుని ఆల్ టైమ్ ఓటీటీ రికార్డును క్రియేట్ చేశాయి.
ఇటీవల విడుదలైన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్' (Bethlehem Kudumba Unit) హాట్స్టార్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్లోనే అత్యధిక వ్యూయర్ షిప్ సాధించి నంబర్ 1 పొజిషన్లో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా తెచ్చిపెట్టిన క్రేజ్తో నివిన్ పౌలీ పాత సూపర్ హిట్ చిత్రాలను కూడా ఆడియన్స్ ఓటీటీలో విపరీతంగా రిపీట్ మోడ్లో చూస్తున్నారు.
నివిన్ పౌలీ జియోహాట్స్టార్ డామినేషన్
• హీరో పేరు : Nivin Pauly (నివిన్ పౌలీ)
• సాధించిన రికార్డు : టాప్ 10లో 5 సినిమాలు
• ఓటీటీ : JioHotstar (జియోహాట్స్టార్)
• ట్రెండింగ్ 1 : బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్
• ట్రెండింగ్ 2 : ప్రేమమ్
• ట్రెండింగ్ 3 : ఓం శాంతి ఓషానా
• ట్రెండింగ్ 4 : లవ్ యాక్షన్ డ్రామా
• ట్రెండింగ్ 5 : సర్వం మాయ
ప్రేమమ్ నుంచి లవ్ యాక్షన్ డ్రామా దాకా.. ట్రెండింగ్ చార్ట్లో ఓటీటీ రచ్చ
ఈ క్రమంలోనే నివిన్ పౌలీ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ కల్ట్ హిట్ అయిన 'ప్రేమమ్' (Premam) సినిమా మళ్లీ ట్రెండింగ్ చార్ట్స్లోకి వచ్చి చేరింది. నజ్రియా ఫాహద్తో కలిసి చేసిన ఎవర్ గ్రీన్ ఫీల్ గుడ్ క్లాసిక్ 'ఓం శాంతి ఓషాన' (Om Shanti Oshana) కూడా వ్యూయర్షిప్లో దూసుకుపోతోంది.
వీటితో పాటు లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతారతో చేసిన మాస్ రొమాంటిక్ కామెడీ 'లవ్ యాక్షన్ డ్రామా' (Love Action Drama), అలాగే విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన 'సర్వం మాయ' (Sarvam Maya) చిత్రాలు కూడా టాప్ 10 చార్ట్ను రూల్ చేస్తున్నాయి. ఒకే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఒకే హీరోకి చెందిన ఐదు సినిమాలు ఒకేసారి ట్రెండింగ్లో ఉండటం ఓటీటీ హిస్టరీలోనే అరుదైన విషయంగా నిలిచింది.
మలయాళ బాక్సాఫీస్ కింగ్.. ఓటీటీలో ఊహకందని ఫాలోయింగ్
ఒకప్పుడు 'ప్రేమమ్', 'బెంగళూరు డేస్' లాంటి సినిమాలతో సౌత్ ఇండియా వ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ బేస్ దక్కించుకున్న నివిన్ పౌలీ.. ఆ తర్వాత కొన్ని వరుస ప్లాప్లతో కాస్త వెనుకబడ్డారు. అయితే ఇప్పుడు సరికొత్త కథలతో డిజిటల్ స్పేస్పై కంప్లీట్ గ్రిప్ సాధిస్తూ గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
సింపుల్ నేటివిటీ, యూత్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యే హ్యూమర్, పక్కా రొమాంటిక్ సీన్స్ నివిన్ పౌలీ సినిమాలకు పెద్ద అసెట్గా నిలుస్తాయి. ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్లో సాగుతున్న ఈ వ్యూయర్ షిప్ సునామీ ఆయనకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కు అసలైన నిదర్శనమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
గ్లోబల్ ఆడియన్స్ రీ-వాచ్ మ్యాజిక్
సౌత్ డిజిటల్ ఆడియన్స్తో పాటు నార్త్ ఇండియా ఓటీటీ లవర్స్ కూడా నివిన్ పౌలీ పాత సినిమాలను విపరీతంగా బింజ్ వాచ్ చేస్తున్నారు. సబ్ టైటిల్స్, డబ్బింగ్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉండటంతో ఈ 5 సినిమాల వ్యూస్ రోజూ రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి.
ఈ అన్ రియల్ ఓటీటీ డామినేషన్తో నివిన్ పౌలీ రాబోయే కొత్త ప్రాజెక్టులకు డిజిటల్ రైట్స్ పరంగా భారీ డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More