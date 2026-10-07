OTT Malayalam: జెన్ జీ అమ్మాయి, ముదిరిన అబ్బాయి ప్రేమ కథ.. ఓటీటీలో మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా సునామీ.. ఇండియాలోనే నంబర్ వన్
OTT Malayalam: ఓటీటీలో ఇప్పుడు మరో మలయాళ సినిమా సునామీ సృష్టిస్తోంది. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మమితా బైజు రొమాంటిక్ డ్రామా బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్.. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ పైనా తన సత్తా చాటుతోంది.
OTT Malayalam: మలయాళంలో తెరకెక్కి ఓటీటీ ప్రపంచంలో కొత్త హిస్టరీ తిరగరాసిన ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ డ్రామా 'బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్' (Bethlehem Kudumba Unit) డిజిటల్ స్పేస్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. జియోహాట్స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజైన మొదటి వీకెండ్లోనే ఇండియా వ్యాప్తంగా అత్యధిక మంది చూసిన 'నాన్-హిందీ ఫిల్మ్'గా ఆల్ టైమ్ ఓటీటీ రికార్డ్ నెలకొల్పింది. థియేటర్లలోనూ ఈ సినిమా అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళ సినిమాగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.
అసలు కథేంటి? ఏజ్ గ్యాప్ లవ్, ఫ్యామిలీ హంగామా
ఈ బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్ సినిమా స్టోరీ లైన్ చాలా డిఫరెంట్గా, ఆద్యంతం వినోదాన్ని పంచేలా సాగుతుంది. యాష్లే (మమితా బైజు) అనే యంగ్ అమ్మాయి, తన పక్కింట్లో నివసించే జస్టిన్ (నివిన్ పాలీ) అనే మిడిల్ ఏజ్ వ్యక్తితో ప్రేమలో పడటం ఈ కథలోని మెయిన్ ట్విస్ట్.
తన కంటే వయసులో చాలా పెద్దవాడైన జస్టిన్తో లవ్లో పడటంతో ఆ ఊరిలోని 'కుటుంబ యూనిట్' (చర్చ్ కమ్యూనిటీ) వర్గాల్లోనూ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య ఎలాంటి హంగామా మొదలైంది అనేది డైరెక్టర్ చాలా ఫన్నీగా చూపించారు. చిన్న ఊరి నేటివిటీ, పొరుగింటి కబుర్లు, హృదయానికి హత్తుకునే భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను బాగా కట్టిపడేస్తున్నాయి.
నాన్-హిందీ కేటగిరీలో రికార్డు వ్యూస్.. వ్యూయర్ షిప్ సునామీ
ఇప్పటివరకు నార్త్ సినిమాలు లేదా బిగ్ బడ్జెట్ సౌత్ పాన్ ఇండియా మూవీస్ మాత్రమే ఓటీటీ ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో ఈ రేంజ్ వ్యూస్ సాధించేవి. కానీ ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన ఈ మలయాళ డ్రామా.. మొదటి రోజే హాట్స్టార్ ట్రెండింగ్ చార్ట్స్ పైకి దూసుకొచ్చింది.
స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన మొదటి మూడు రోజుల్లోనే కోట్లాది డిజిటల్ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాను వీక్షించినట్లు ఓటీటీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, హిందీ డబ్బింగ్ వర్షన్లకు కూడా ఊహించని రేంజ్లో రెస్పాన్స్ రావడం విశేషం.
నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్, టెక్నికల్ వాల్యూస్
యాష్లే క్యారెక్టర్లో నటించిన మమితా బైజు.. తన క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో, అమాయకత్వంతో ఆకట్టుకోగా, జస్టిన్ పాత్రలో కనిపించిన నివిన్ చాలా పరిణతి చెందిన నటనను కనబరిచారు. ఇద్దరి మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్, కామెడీ సీన్స్ సినిమాకి మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచాయి.
సినిమాలోని నేచురల్ డైలాగ్స్, హార్ట్ టచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఆహ్లాదకరమైన విజువల్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ను పెంచేశాయి. ఈ తరం యూత్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యేలా కథనాన్ని మలచడంలో దర్శకుడు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యాడు. తెలుగు డబ్బింగ్ కూడా చాలా సహజంగా, ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోయింది.
వీకెండ్ బింజ్ వాచ్కి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
ఓటీటీలో కేవలం క్రైమ్, యాక్షన్, హారర్ సినిమాలే కాకుండా ఇలాంటి క్లీన్ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లకు కూడా ఓపెనింగ్ డేస్ లోనే గ్రాండ్ రెస్పాన్స్ దక్కుతుందని ఈ సినిమా ప్రూవ్ చేసింది.
వారం మొత్తం వర్క్ ప్రెజర్తో అలసిపోయిన వారికి, ఇంట్లో కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా నవ్వుకోవడానికి 'బెత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్' ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్ ఆప్షన్. జియోహాట్స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ క్రేజీ మూవీ ప్రస్తుతం అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More