Mamitha Baiju OTT: మమితా బైజు ట్రిపుల్ ధమాకా.. మూడు ఓటీటీల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఆమె సినిమాలే.. క్రేజ్ అదుర్స్!
Mamitha Baiju OTT: యంగ్ సెన్సేషన్ మమితా బైజు డామినెన్స్ మామూలుగా లేదు. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న ఆమె.. ఓటీటీలోనూ తన దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పుడు ఒకే సమయంలో ఆమె నటించిన మూడు సినిమాలు మూడు వేర్వేరు ఓటీటీల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ ప్లేసులో ఉన్నాయి.
Mamitha Baiju OTT: 'ప్రేమలు' చిత్రంతో సౌత్ ఇండియాలో క్రేజ్ సంపాదించుకున్న మమితా బైజు (Mamitha Baiju) ఫుల్ స్పీడ్ మీదుంది. ఒకే సమయంలో నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, జీ5 డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఆమె నటించిన సినిమాలు నంబర్ 1 పొజిషన్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ 'ట్రిపుల్ విన్' సాధించి అరుదైన రికార్డును మమితా ఖాతాలో వేసుకుంది.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్
సూర్య, మమితా బైజు ప్రధాన పాత్రల్లో వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' (Vishwanath & Sons) ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 11న ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైంది. డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయినప్పటి నుంచి టాప్ 10 జాబితాలో సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు మళ్లీ ఇండియా లెవెల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం.
బెత్లేహెం కుటుంబ యునిట్
మరోవైపు మమితా బైజు, నివిన్ పౌలీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'బెత్లేహెం కుటుంబ యునిట్' (Bethlehem Kudumba Unit) జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో అదరగొడుతోంది. డిజిటల్ అరంగేట్రం చేసిన వెంటనే అత్యధిక వీక్షణలతో నంబర్ 1 స్థానంలో దూసుకుపోతోంది. ఈ ఓటీటీలో సినిమాల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా మమితా మూవీ ఉంది.
జన నాయగన్
ఇక దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా జన నాయగన్ లో మమితా బైజు కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీ జీ5లో సత్తాచాటుతోంది. ఇప్పటికీ జీ5లో తమిళ సినిమాల్లో జన నాయగన్ టాప్ ప్లేసులో ఉంది. ఇలా ఒకేసారి మూడు ఓటీటీల్లో ఒకే హీరోయిన్ సినిమాలు టాప్ లో ఉండటమనేది మామూలు విషయం కాదు.
ఈ అద్భుతమైన రికార్డును మమితా బైజు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇంకో విశేషం ఏంటీ అంటే.. ఈ మూడు సినిమాలు నెల రోజుల వ్యవధిలోనే థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇవి మూడు కూడా రూ.200 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టాయి. ఈ ఫీట్ సాధించిన ఏకైక హీరోయిన్ కూడా మమితానే కావడం విశేషం.
టాప్ హీరోయిన్ గా
'ప్రేమలు' సినిమా విజయంతో ఒక్కసారిగా పాన్ ఇండియా వ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మమితా బైజు.. తన కథల ఎంపికలో చూపిస్తున్న వైవిధ్యమే ఈ స్థాయి ఓటీటీ విజయాలకు కారణం. కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ల నుంచి ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాల వరకు ప్రతి పాత్రలోనూ తనదైన సహజ నటనతో ఆకట్టుకుంటోంది ఈ బ్యూటీ.
సాధారణంగా ఒక నటుడికి ఒక ప్లాట్ఫామ్లో విజయం దక్కితే, మరొక ప్లాట్ఫామ్లో అదే సమయంలో అంతటి ఆదరణ రావడం కష్టం. కానీ నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, జీ5లలో ఒకేసారి నంబర్ 1 స్థానంలో మమితా బైజు సినిమాలు ట్రెండ్ కావడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో మమితా టాప్ హీరోయిన్ గా ప్లేస్ కు వెళ్లిపోయిందని అంటున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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