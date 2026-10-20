Jiohotstar: జియోహాట్స్టార్లో 4 రోజుల పండగ.. ఏకంగా 7 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ కూడా..
Jiohotstar: ‘జియోహాట్స్టార్’ అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 మధ్య కాలంలో 7 సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు తీసుకువస్తోంది. వీటిలో మైథాలజీ యాక్షన్ యానిమేటెడ్ సిరీస్ 'ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్ సీజన్ 7'తో పాటు తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'వరం' ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
Jiohotstar: పండగల సీజన్లో థియేటర్లకు వెళ్లకూడదు అనుకునే ఓటీటీ ప్రియులకు, ఇంట్లోనే కూర్చుని కంటెంట్ను ఆస్వాదించే వీక్షకులకు 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar) భారీ సర్ప్రైజ్ అందించేందుకు సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 20 నుంచి అక్టోబర్ 23 వరకు రాబోయే నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 7 విభిన్నమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను విడుదల చేస్తోంది.
క్రైమ్ థ్రిల్లర్, డివోషనల్, సూపర్ నేచురల్ ఫాంటసీలతో పాటు పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే యానిమేటెడ్ చిత్రాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో వివరంగా చూద్దాం.
బిట్టూ బహానేబాజ్ ఏక్ కా తీన్ (Bittu Bahanebaaz Ek Ka Teen)
భాష: హిందీ
రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 20
విశేషాలు: ఇది ఒక చిన్న యానిమేటెడ్ మినీ ఫిల్మ్. బిట్టూ అనే ఒక చిన్న కుర్రాడి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అతడు తన స్వార్థం, తెలివితేటలతో మూడు వేర్వేరు గుర్తింపులను ఎలా సృష్టించుకున్నాడో నవ్వులు పూయించేలా ఇందులో చూపించారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మహిషాసుర వధ (Mahishasura Vadha)
భాష: హిందీ
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 20
విశేషాలు: పండగ వాతావరణానికి తగినట్లుగా రూపొందించిన భక్తిరస చిత్రం ఇది. లోకకళ్యాణం కోసం మహిషాసురుడనే రాక్షసుడిని దుర్గామాత ఎలా సంహరించిందో అత్యంత అద్భుతమైన విజువల్స్తో తెరకెక్కించారు. ఈ డివోషనల్ మూవీ కూడా ఈరోజే రిలీజైంది.
మోనా (Moana - Live Action)
భాష: ఇంగ్లీష్ (తెలుగు సహా ఇతర డబ్బింగ్ భాషల్లో..)
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 21
విశేషాలు: గతంలో యానిమేటెడ్ రూపంలో వచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనవిజయం సాధించిన 'మోనా' కథను ఇప్పుడు రియల్ యాక్టర్లతో 'లైవ్ యాక్షన్' మూవీగా తెరకెక్కించారు. సముద్రంతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉన్న మోనా అనే ధైర్యవంతురాలైన అమ్మాయి తన ప్రజల స్వేచ్ఛ కోసం చేసిన సాహసోపేత ప్రయాణమే ఈ చిత్రం. విజువల్ వండర్గా రానున్న ఈ సినిమా అక్టోబర్ 21న విడుదల కానుంది.
అప్సర (Apsara)
భాష: హిందీ
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 21
విశేషాలు: ఇది ఒక సూపర్ నేచురల్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ సిరీస్. సముద్ర మంథనం, అమృత కలశం నేపథ్యంలోని పురాణ ఘట్టాల ఆధారంగా ఈ కథను రూపొందించారు. విభిన్నమైన శక్తులు ఉన్న ఇద్దరు సోదరీమణుల మధ్య జరిగే పోరాటమే దీని ముఖ్యాంశం. ఓటీటీతో పాటు స్టార్ ప్లస్ టీవీ ఛానెల్లోనూ అక్టోబర్ 21 రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఇది ప్రసారం కానుంది.
వరం (Varam) - తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్
భాష: తెలుగు
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 22
విశేషాలు: తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం రాబోతున్న సరికొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'వరం'. పేదరికంలో గుడిసెల్లో జీవించే 'రాజు' అనే యువకుడికి అనుకోకుండా ఒక అద్భుతమైన వరం లభిస్తుంది. ఆ వరం వల్ల అతని జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? దానివల్ల ఎదురైన క్రిమినల్ చిక్కులేంటి? అనే అంశాలను ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు. అక్టోబర్ 22 నుంచి ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్ - సీజన్ 7 (The Legend of Hanuman Season 7)
భాష: హిందీ (తెలుగు డబ్బింగ్ కూడా..)
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 23
విశేషాలు: ఇండియన్ ఓటీటీ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యానిమేటెడ్ సిరీస్లలో 'ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్' ఒకటి. హనుమంతుడి అద్భుతమైన మహిమలు, పరాక్రమాన్ని ఆవిష్కరించే ఈ సిరీస్ 7వ సీజన్ అక్టోబర్ 23న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ సిరీస్లో హనుమంతుడి పాత్రకు ప్రముఖ నటుడు శరద్ కేల్కర్ వాయిస్ అందించడం విశేషం.
హ్యాపీస్ ప్లేస్: సీజన్ 3 (Happy's Place Season 3)
భాష: ఇంగ్లీష్
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 23
విశేషాలు: కామెడీ వినోదాన్ని పంచే ఈ పాపులర్ ఇంగ్లీష్ సిరీస్ మూడో సీజన్ అక్టోబర్ 23 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో అందుబాటులోకి రానుంది. బాబీ, ఎమ్మెట్ లవ్ స్టోరీ , వారి కుటుంబంలో జరిగే సరదా పరిణామాల ఆధారంగా ఇది సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More