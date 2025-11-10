Edit Profile
    ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి బ్లాక్‌బస్టర్ లీగల్ కామెడీ మూవీ.. ఈవారమే స్ట్రీమింగ్

    బ్లాక్‌బస్టర్ లీగల్ కామెడీ మూవీ జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 (Jolly LLB 3) ఓటీటీ రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. ఈ వారమే ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి మూవీ వస్తుండటం విశేషం. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.170 కోట్లు వసూలు చేసిన మూవీ ఇది.

    Published on: Nov 10, 2025 2:10 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈ ఏడాది హిందీలో మంచి హిట్ కొట్టిన మూవీ జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3. అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీలాంటి వాళ్లు నటించిన ఈ లీగల్ కామెడీ మూవీ సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది. అది కూడా రెండు ఓటీటీల్లోకి కావడం విశేషం.

    జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ ఫ్రాంఛైజీ నుంచి వచ్చిన మూడో సినిమా ఈ జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సుమారు రూ.170 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ లీగల్ కామెడీ మూవీ ఈ శుక్రవారం అంటే నవంబర్ 14న డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.

    అటు జియోహాట్‌స్టార్, ఇటు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఒకేసారి ఈ సినిమా రానుంది. థియేటర్లలో తొలి రోజు నుంచే పాజిటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ సాధించింది. ఇక ఇప్పుడు రెండు ఓటీటీల్లోకి రానుండటంతో డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ పైనా ఈ సినిమా దూసుకెళ్లనుంది.

    జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 గురించి..

    జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 మూవీ సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ నటించిన ఈ సినిమాను సుభాష్ కపూర్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమా యూపీలోని రెండు ఊళ్లలో 2011లో జరిగిన ఓ నిజ జీవిత ఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. అంతకుముందు జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ, జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 2 సినిమాలు రెండూ హిట్ కావడంతో ఈ మూడో సినిమాపై మొదట్లోనే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

    ఆ రెండు సినిమాల్లో లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన అర్షద్, అక్షయ్.. ఈ మూవీలో కలిసి నటించడంతో మరింత ఆసక్తి రేగింది. అందుకు తగినట్లే సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. దీంతో మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ సాధించింది. ఈ మూవీలో ఈ ఇద్దరు హీరోలతోపాటు సౌరభ్ శుక్లా, అమృతా రావ్, హుమా ఖురేషీలాంటి వాళ్లు కూడా నటించారు. మరి జియోహాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ లాంటి ఓటీటీల్లోకి ఒకే రోజు అడుగుపెడుతున్న ఈ సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.

