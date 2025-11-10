ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ వారం ఒకటి రెండు కాదు, ఎన్నో అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వాటి కథలు, విడుదల తేదీలు తెలుసుకుని మీ క్యాలెండర్ను లాక్ చేసుకోండి. ఈ వారం ఇంట్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయడానికి మంచి సినిమా లేదా సిరీస్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీ అన్వేషణకు ముగింపు పలికినట్లే. ఈ లిస్ట్ పై ఓ లుక్కేయండి.
మరీన్స్
ఎలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండే అమెరికన్ నౌకాదళ సైనికుల శౌర్యాన్ని వివరించే డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ఇది. మీ హృదయంలో వారి పట్ల గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతుంది. దేశం కోసం యువకులు తమ యవ్వనాన్ని ఎలా పణంగా పెడతారో ఈ సిరీస్ చూపిస్తుంది. ఇది ఇవాళ (నవంబర్ 10) ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది.
ఘోస్టింగ్ - ది స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ క్రిస్మస్
చనిపోయిన తర్వాత కూడా జెస్ భూమిపైనే ఉండిపోతుంది. ఆమె ఇక్కడే ఎందుకు చిక్కుకుపోయిందో అర్థం చేసుకోవడానికి తన స్నేహితురాలి సహాయం తీసుకుంటుంది. తను ఘోస్టింగ్ చేసిన బెన్ అనే అబ్బాయితో దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఈ థ్రిల్లర్ నవంబర్ 11న నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజవుతుంది.
ఎలోవా ది హోస్టేజ్ - లైవ్ ఆన్ టీవీ
ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఈ డాక్యుమెంటరీ, తన మాజీ ప్రియుడు కిడ్నాప్ చేసిన ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి కథను చెబుతుంది. థ్రిల్లింగ్గా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే ఈ సిరీస్ను మిస్ కావొద్దు. ఇది నవంబర్ 12న ఓటీటీలోకి వస్తుంది.
మిసెస్ ప్లేమ్యాన్
భర్త చేతిలో మోసపోయిన తర్వాత, ఒక భార్య ఎరోటిక్ మ్యాగజైన్ నడపాలని నిర్ణయించుకుంటుంది. ఈ కథ ఒక నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఇది నవంబర్ 12న ఓటీటీ డెబ్యూ చేస్తుంది.
హ్యాడ్ ఐ నాట్ సీన్ ది సన్
ఒక యువతి సినిమా కోసం ఒక క్రూరమైన సీరియల్ కిల్లర్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది. అప్పుడు అతని గతం, అతని మొదటి ప్రేమకు సంబంధించిన గాయాలు, హృదయ విదారక సంఘటనల చీకటి కోణాలు బయటకు వస్తాయి. ఇది నవంబర్ 13న ఓటీటీలో రిలీజవుతుంది.
లాస్ట్ సమురాయ్ స్టాండింగ్
మీకు రక్తపాతం నచ్చకపోతే, ఈ సిరీస్ మీ కోసం కాదు. కానీ మీరు యాక్షన్ చిత్రాల అభిమాని అయితే, ఈ అద్భుతమైన కథను చూడండి. ఇందులో ఒక కత్తి యోధుడు ఒక ఆటలో పాల్గొంటాడు. అక్కడ అతనికి రెండే మార్గాలు ఉంటాయి. చావడం లేదా గెలవడం. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కూడా నవంబర్ 13న స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
టీ యాయ్ - బార్న్ టు బి డెడ్
ఇది 1980ల నాటి ఒక దొంగ కథ. అతను వరుసగా షాకింగ్ సంఘటనలకు పాల్పడి అధికారులు, పరిపాలన వ్యవస్థను కూడా కదిలించాడు. నవంబర్ 13 నుంచి ఇది ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
నో స్లీప్ - టిల్ క్రిస్మస్
ఇది ఒక అబ్బాయి, అమ్మాయి కథ. అబ్బాయి బ్రహ్మచారి, అమ్మాయికి పెళ్లి కాబోతోంది. ఒక విచిత్రమైన సంఘటన తర్వాత, వారు ఒకరికొకరు ఎదురుగా ఉంటే తప్ప నిద్రపట్టని సమస్యతో ఇబ్బంది పడతారు. ఈ మూవీ నవంబర్ 11 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
News/Entertainment/నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ తుఫాన్- ఈ వారం 7 క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు
News/Entertainment/నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ తుఫాన్- ఈ వారం 7 క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు