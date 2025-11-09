Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సుధీర్ బాబు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్.. జటాధర 2 రోజుల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఇదే!

    హీరో సుధీర్ బాబు నటించిన లేటెస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా జటాధర. సోనాక్షి సిన్హా, శిల్పా శిరోద్కర్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన జటాధర సినిమా నవంబర్ 7న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి రెస్పాన్సే తెచ్చుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో జటాధర సినిమాకు రెండు రోజుల్లో వచ్చిన కలెక్షన్స్ ఎంతో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 09, 2025 2:15 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టాలీవుడ్ హీరో సుధీర్ బాబు నటించిన లేటెస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా జటాధర. బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనాక్షి సిన్హా, మహేశ్ బాబు మరదలు శిల్పా శిరోద్కర్ కీలక పాత్రలు పోషించిన జటాధర సినిమాకు వెంకట్ కల్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ ఇద్దరు దర్శకత్వం వహించారు.

    సుధీర్ బాబు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్.. జటాధర 2 రోజుల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఇదే!
    సుధీర్ బాబు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్.. జటాధర 2 రోజుల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఇదే!

    ఊహించిన స్థాయిలో

    నవంబర్ 7న థియేటర్లలో విడుదలైన జటాధర సినిమాకు రెస్పాన్స్ బాగానే ఉంది. అయితే, ఊహించినంత స్థాయిలో మాత్రం హిట్ టాక్ తెచ్చుకోలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో జటాధర మూవీ కలెక్షన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారాయి. జటాధర సినిమాకు వచ్చిన కలెక్షన్స్ అంటూ మేకర్స్ తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

    జటాధర వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్

    జటాధర సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్‌గా రెండు రోజుల్లో రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు మేకర్స్ పోస్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. తొలి రోజు జటాధర సినిమాకు రూ. 1.47 కోట్లు వచ్చినట్లు చిత్ర వర్గాలు తెలిపాయి. అలాగే, రెండో రోజున ఈ సినిమాకు రూ. 1.44 కోట్లు వచ్చినట్లు తెలిపారు.

    ఇండియా నెట్ కలెక్షన్స్

    ఇలా రెండు రోజులు కలుపుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జటాధర సినిమాకు 2.91 కోట్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఇకపోతే తొలి రోజు ఇండియావ్యాప్తంగా జటాధర సినిమాకు రూ. 1.07 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చిటన్లు తెలుస్తోంది. ఈ కలెక్షన్స్‌లో తెలుగు నుంచి రూ. 85 లక్షలు, హిందీ బెల్ట్ ద్వారా 22 లక్షలు వచ్చాయి. ఇక రెండో రోజున ఇండియాలో రూ. 0.89 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి.

    గత సినిమాల కంటే

    అయితే, సుధీర్ బాబు గత సినిమాలతో పోలిస్తే జటాధర కలెక్షన్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. జటాధర సినిమాకు మిక్స్‌డ్ టాక్ రావడమే అందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే, జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో, ప్రేరణ అరోరా జటాధర సినిమాను నిర్మించారు.

    జటాధర నటీనటులు

    కాగా, జటాధర సినిమాలో సుధీర్ బాబు ఘోస్ట్ హంటర్‌గా నటించగా.. బాలీవుడ్ బ్యూటీ సోనాక్షి సిన్హా ధన పిశాచిగా భయపెట్టింది. అలాగే, శిల్పా శిరోద్కర్ నెగెటివ్ రోల్‌ చేసింది. వీరితోపాటు జటాధర సినిమాలో ఇందిరా కృష్ణ, రవి ప్రకాష్, నవీన్ నేని, రోహిత్ పాఠక్, ఝాన్సీ, రాజీవ్ కనకాల, శుభలేఖ సుధాకర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    హీరోయిన్‌గా దివ్య ఖోస్లా కుమార్

    జటాధర సినిమాలో బ్యూటిఫుల్ దివ్య ఖోస్లా కుమార్ హీరోయిన్‌గా చేసింది. జీ స్టూడియోస్, ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో జటాధార సినిమాను ద్విభాషాలో సూపర్ నాచురల్ ఫాంటసీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందించారు.

    జటాధర నిర్మాతలు

    జటాధర చిత్రాన్ని ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్, శివిన్ నారంగ్, అరుణ అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింఘాల్, నిఖిల్ నందా నిర్మించారు. అక్షయ్ కేజ్రీవాల్, కుస్సుమ్ అరోరా సహ నిర్మాతలుగా, దివ్య విజయ్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా భవిని గోస్వామి పర్యవేక్షక నిర్మాతగా ఉన్నారు.

    News/Entertainment/సుధీర్ బాబు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్.. జటాధర 2 రోజుల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఇదే!
    News/Entertainment/సుధీర్ బాబు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రూ. 2.91 కోట్ల కలెక్షన్స్.. జటాధర 2 రోజుల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఇదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes