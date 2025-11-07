Edit Profile
    మహేశ్ బాబు SSMB29 నుంచి విలన్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన రాజమౌళి- అత్యంత క్రూరమైన విరోధి 'కుంభ'గా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్

    మహేశ్ బాబు-రాజమౌళి SSMB29 మూవీ నుంచి అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ వచ్చింది. ముందుగా సినిమాలోని విలన్‌ను పరిచయం చేశారు రాజమౌళి. మహేశ్ బాబు సినిమాలో అత్యంత క్రూరమైన కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కనిపించనున్నట్లు జక్కన్న సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు.

    Published on: Nov 07, 2025 1:01 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు-దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా SSMB29. ఈ సినిమా అప్డేట్ కోసం యావత్ సినీ లోకం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తోంది. అంతా మహేశ్ బాబు లుక్ కోసం అభిమానులు, ప్రేక్షకులు ఈగర్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    మహేశ్ బాబు లుక్ కాకుండా

    ఈ క్రమంలో ఎస్ఎస్ఎంబీ29 నుంచి సడెన్ సర్‌ప్రైజ్ వచ్చింది. అయితే, అది మహేశ్ బాబు లుక్ కాదు. SSMB29 సినిమాలోని విలన్‌‌ను మొదటగా పరిచయం చేశారు డైరెక్టర్ రాజమౌళి. ఎవరు ఊహించని విధంగా ఎస్ఎస్ఎంబీ29 నుంచి మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫస్ట్ లుక్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

    విలన్ రోల్ పరిచయం చేస్తూ

    ఎస్ఎస్ఎంబీ29 సినిమాలో హీరోగా మహేశ్ బాబు, హీరోయిన్‌గా గ్లోబల్ బ్యూటి ప్రియాంక చోప్రాతోపాటు హీరో, దర్శకుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా నుంచి హీరో, హీరోయిన్లవి కాకుండా ముందుగా విలన్ రోల్‌ను పరిచయం చేశారు జక్కన్న.

    కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్

    ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడని విధంగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లుక్ ఉంది. ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ విషయం చెబుతూ సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు రాజమౌళి. అలాగే, పృథ్వీరాజ్ ఫస్ట్ లుక్‌ ఫొటోను పంచుకున్నారు.

    క్రూరమైన విరోధి

    "ఈ పోస్ట్‌లో ఈ దుష్ట, క్రూరమైన శక్తిమంతమైన విరోధి కుంభకు ప్రాణం పోయం సృజనాత్మకంగా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. తన కుర్చీలో (పాత్రలో) పూర్తిగా ఒదిగిపోయినందుకు పృథ్వీకి కృతజ్ఞతలు" అని రాజమౌళి రాసుకొచ్చారు.

    అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరు

    అలాగే, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటనపై రాజమౌళి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇదే పోస్ట్‌లో "పృథ్వీతో మొదటి షాట్ చేసిన తర్వాత నేను అతని దగ్గరికి వెళ్లి మీరు నాకు తెలిసిన అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరు అని చెప్పాను" అని రాజమౌళి తెలిపారు.

    రొబోటిక్ చైర్‌లో పృథ్వీరాజ్

    ఇదిలా ఉంటే, ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో కంభ పాత్రలో కనిపించనున్న పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ రొబోటిక్ చైర్‌లో కూర్చుని ఇంటెన్సివ్‌గా కనిపించాడు. అతని వెనుక చైర్‌కు రొబోటిక్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కోపంగా చూస్తు ముందుకు కదులుతున్నట్లుగా ఆ పోస్టర్ ఉంది.

    డాక్టర్ ఆక్టోపస్ తరహాలో

    ఇక పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వెనుక ఓ ఆర్మీ, ఆఫ్రికన్ అడవుల్లో ఉండే వాటర్ ప్లాంట్స్ మరింత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాయి. అయితే, వీల్ చైర్‌కు రొబోటిక్ హ్యాండ్స్‌తో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఉన్న లుక్ కాస్తా స్పైడర్ మ్యాన్ 2 సినిమాలో డాక్టర్ ఆక్టోపస్ లుక్ తరహాలో ఉందని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

    వారణాసిగా టైటిల్

    స్పైడర్ మ్యాన్ 2లో విలన్ డాక్టర్ ఆక్టోపస్ లుక్ నుంచే రాజమౌళి స్ఫూర్తి పొంది పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను క్రియేట్ చేసి ఉంటారని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే, ఎస్ఎస్ఎంబీ29 సినిమాకు వారణాసి అనే టైటిల్‌ను మేకర్స్ అనుకుంటున్నట్లు పుకార్లు వినిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

