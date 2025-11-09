18 ఏళ్ల క్రితం రిలీజైన షారుక్ ఖాన్ ‘చక్ దే ఇండియా’ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్ టాప్ 10లో ఈ రోజు (నవంబర్ 9) ఆ మూవీ ఉండటం విశేషం. 2007లో రిలీజైంది చక్ దే ఇండియా. ఇందులో అమ్మాయిల టీమ్ ను ఛాంపియన్ గా నిలిపే కోచ్ గా షారుక్ ఖాన్ నటించాడు. రీసెంట్ గా టీమిండియా అమ్మాయిల ప్రపంచకప్ గెలవడం, ఇండియా హాకీకి వందేళ్ల కారణంగా చక్ దే ఇండియా ట్రెండింగ్ లో వచ్చింది.
బారాముల్లా
కాశ్మీర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన థ్రిల్లర్ చిత్రం బారాముల్లా. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్. డైరెక్ట్ గా నవంబర్ 7న ఓటీటీలో రిలీజైంది. కథ, సినిమాటోగ్రఫీ కారణంగా వార్తల్లో నిలిచింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది ఈ రోజు నంబర్ 1 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆరిఫ్ మీర్జా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఇమాద్ షా, సయానీ గుప్తా అద్భుతంగా నటించారు.
ఇడ్లీ కడై
దక్షిణాది కుటుంబ సంబంధాలు, వినోదంతో నిండిన ఈ లైట్-హార్టెడ్ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఆదివారం నాడు ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో నంబర్ 2 ట్రెండింగ్ చిత్రంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు.
ఫ్రాంకెన్స్టైయిన్
క్లాసిక్ హారర్కు ఆధునిక హంగులు అద్దిన ఈ చిత్రం సైన్స్, సస్పెన్స్ల అద్భుతమైన కలయిక. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది నంబర్ 3 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. మార్క్ రోమనెక్ దర్శకత్వంలో సిలియన్ మర్ఫీ, ఎమ్మా మాకీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
ఏక్ చతుర్ నార్
రొమాంటిక్ కామెడీ, పాత బాలీవుడ్ సంగీతం కలగలిసిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో నంబర్ 4 స్థానంలో ఉంది. రాజ్ మెహతా దర్శకత్వంలో తాప్సీ పన్నూ, రాజ్కుమార్ రావ్ జోడీ అద్భుతంగా నటించింది.
ఓజీ
యాక్షన్, స్టైల్తో నిండిన ఈ తెలుగు గ్యాంగ్స్టర్ చిత్రం అభిమానులలో హిట్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది నంబర్ 5 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. సుజీత్ డైరెక్టర్.
చక్ దే ఇండియా
షారుఖ్ ఖాన్ నటించిన ఈ క్లాసిక్ స్పోర్ట్స్ చిత్రం సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్ జాబితాలో నంబర్ 6 స్థానంలో ఉంది. షిమిత్ అమిన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మహిళా హాకీ జట్టు స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను చూపిస్తుంది.
వశ్ లెవెల్ 2
హారర్, అతీంద్రియ సంఘటనలతో నిండిన ఈ గుజరాతీ చిత్రం తన సస్పెన్స్ కథతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆదివారం నాడు ఇది నంబర్ 7 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. హేమాంగ్ షా దర్శకత్వంలో జతిన్ సారథి, హెల్లీ షా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
డెస్పికబుల్ మీ 4
మినియన్స్ అల్లరి, గ్రూ చిలిపి పనులతో నిండిన ఈ యానిమేటెడ్ చిత్రం ఫ్యామిలీ వాచ్కు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ జాబితాలో ఇది నంబర్ 8 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో స్టీవ్ కారెల్, క్రిస్టెన్ విగ్, విల్ ఫెర్రెల్ తమ గాత్రాన్ని అందించారు.
మహావతార్ నరసింహ
విష్ణుమూర్తి దశావతారాల కథ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ యానిమేటెడ్ చిత్రం, ఆధ్యాత్మిక థీమ్, ఆధునిక యానిమేషన్ల చక్కటి కలయిక. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది ఈ రోజు నంబర్ 9 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
గ్రేటర్ కలేష్
ఇది ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఇందులో ఎహ్సాస్ చన్నా.. ట్వింకిల్ హండా పాత్రను పోషించింది. ఆమె దీపావళికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి, కుటుంబంలో దాగి ఉన్న ఉద్రిక్తతలు, సంబంధాలలోని సంక్లిష్టతలను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ చిత్రం నంబర్ 10 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
