ఓటీటీలోకి ఒక్కరోజే ఏకంగా 23 సినిమాలు- కచ్చితంగా చూసేలా 16 స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఆహా టు నెట్ఫ్లిక్స్!
ఓటీటీలోకి ఫ్రైడే ఒక్కరోజే ఏకంగా 23 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఉంటే అందులో సగం మూవీస్ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్, కామెడీ, రొమాన్స్, సైన్స్ ఫిక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గల ఉన్న ఆ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఆహా ఓటీటీ
చిరంజీవ (తెలుగు మైథలాజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 07
నెట్వర్క్ (తమిళ డబ్బింగ్ తెలుగు తమిళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
కమరో 2 (కన్నడ హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
మహారాణి సీజన్ 4 (హిందీ పొలిటికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ప్లరిబస్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
కరమ్ (మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ఒక్కరోజే 23
ఇలా ఒక్క శుక్రవారం (నవంబర్ 07) నాడే ఏకంగా 23 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చిరంజీవ, జరణ్, బారాముల్లా, ప్రొద్దుటూరు దసరా, అర్జున్ చక్రవర్తి, కమరో 2, మహారాణి సీజన్ 4, నెట్వర్క్, మ్యాక్స్టన్ హాల్ సీజన్ 2, కిస్ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
ఇంట్రెస్టింగ్గా 8
వీటితోపాటు కమరో 2, ప్లరిబస్, యాజ్ యూ స్టుడ్ బై, ఏక్ చతుర్ నార్, తోడే దూర్ తోడే పాస్, హౌజ్మేట్స్తో కలిపి కచ్చితంగా చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
