Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి నిన్నే వచ్చిన తెలుగు డాక్యుమెంటరీ చిత్రం- దసరా పండుగపై 40 నిమిషాల సమాచారం- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి తెలుగు డాక్యుమెంటరీ సినిమా ప్రొద్దుటూరు దసరా స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. దసరా పండుగ విశిష్టతను, సంస్కృతిని చాటిచెబుతూ తెరకెక్కించిన డాక్యుమెంటరీ ఇది. 40 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో బాల్కనీ ఒరిజినల్స్ ప్రేమ్ కుమార్ వలపల నిర్మించిన ప్రొద్దుటూరు దసరా ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 08, 2025 8:40 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలో డిఫరెంట్ కంటెంట్ సినిమాలు ప్రతివారం స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇక తెలుగులో అన్ని రకాల జోనర్స్‌ను టచ్ చేస్తూ మేకర్స్ రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు మాత్రమే కాకుండా డాక్యుమెంటరీ సినిమాలు సైతం తెలుగులో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి.

    ఓటీటీలోకి నిన్నే వచ్చిన తెలుగు డాక్యుమెంటరీ చిత్రం- దసరా పండుగపై 40 నిమిషాల సమాచారం- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
    ఓటీటీలోకి నిన్నే వచ్చిన తెలుగు డాక్యుమెంటరీ చిత్రం- దసరా పండుగపై 40 నిమిషాల సమాచారం- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ

    తెలుగు వారి సంస్కృతి, పండుగలు, వైవిధ్యం, విశిష్టతను చాటి చెప్పేందుకు ఈ డాక్యుమెంటరీలను మేకర్స్ రూపొందిస్తున్నారు. అలా తాజాగా ఓటీటీలోకి ఓ తెలుగు డాక్యుమెంటరీ సినిమా వచ్చేసింది. అది కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే దసరా పండుగపైన ఈ డాక్యుమెంటరీని తెరకెక్కించారు.

    ప్రొద్దుటూరుకు ప్రత్యేక స్థానం

    అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ప్రాంతంలో దసరా ఉత్సవాలను కన్నుల పండుగగా జరుపుకుంటారు. అలా దసరా ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకునే ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రొద్దుటూరుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జరిగే దసరా ఉత్సవాలు కళాత్మకంగా, భక్తి శ్రద్ధలో నిండిపోయి ప్రజలందరని ఆకర్షిస్తుంటాయి.

    ఓటీటీ డాక్యుమెంటరీ

    ఇలాంటి ఉత్సవాన్ని మరింత మందికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తెరకెక్కించిన ఓటీటీ డాక్యుమెంటరీనే ప్రొద్దుటూరు దసరా. ఈ డాక్యుమెంటరీకి డైరెక్టర్ మురళీ కృష్ణ తుమ్మ దర్శకత్వం వహించారు. బాల్కనీ ఒరిజినల్స్ బ్యానర్‌పై ప్రేమ్ కుమార్ వలపల నిర్మించారు.

    అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో

    కేవలం 40 నిమిషాలు పాటు సాగే ఈ డాక్యుమెంటరీ ప్రొద్దుటూరులో జరిగే దసరా వైభవాన్ని తెలియజేసేలా చిత్రీకరించారు. అయితే, అక్టోబర్ 31న ఈ ప్రొద్దుటూరు దసరా సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేశారు. దానికి మంచి స్పందన లభించింది. దసరా సంబురాలు, ప్రజల సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి అన్నింటి సమాచారాన్ని 40 నిమిషాల్లో చూపించారు.

    ఓటీటీ ఆడియెన్స్‌కు చేరేలా

    ఇలాంటి ప్రొద్దుటూరు దసరా డాక్యుమెంటరీని ఓటీటీ ఆడియెన్స్‌కు చేరువ చేసేందుకు తాజాగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చారు మేకర్స్.ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో ప్రొద్దుటూరు దసరా ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.

    ప్రొద్దుటూరు దసరా ఓటీటీ రిలీజ్

    నవంబర్ 7 అంటే నిన్నటి నుంచి తెలుగులో ఈటీవీ విన్‌లో ప్రొద్దుటూరు దసరా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హై టెక్నికల్ క్వాలిటీతో ఈ డాక్యుమెంటరీని చిత్రీకరించారు. అందమైన విజువల్స్‌తో వేడుకలను చూపించారు. ఇక దసరా వైభవం గురించి ఒక్కొక్కరు చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్‌ను కలుగ జేస్తుంది.

    మరిన్ని ఓటీటీ సినిమాలు

    ఇకపోతే బాల్కని ఒరిజినల్ బ్యానర్‌పై రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సినిమాలు డాక్యుమెంటరీలు రాబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ డాక్యుమెంటరీ సినిమాకు స్టార్ సర్కిల్స్ డిజిటల్ ప్రమోషన్స్ చేస్తుండగా కిలారి సుబ్బారావు పీఆర్‌వోగా చేస్తున్నారు. ప్రొద్దుటూరు దసరా ఓటీటీ డాక్యుమెంటరీని మరింత మందికి చేరేలా పీఆర్‌వో నుంచి మేకర్స్ వరకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి నిన్నే వచ్చిన తెలుగు డాక్యుమెంటరీ చిత్రం- దసరా పండుగపై 40 నిమిషాల సమాచారం- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి నిన్నే వచ్చిన తెలుగు డాక్యుమెంటరీ చిత్రం- దసరా పండుగపై 40 నిమిషాల సమాచారం- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes