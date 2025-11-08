ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ ‘బారాముల్లా’. ఈ మూవీ గురువారం (నవంబర్ 7) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ గా బారాముల్లా తెరకెక్కింది. ఈ మూవీ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను బాగానే ఎంగేజ్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ స్టోరీ, రివ్యూపై ఓ లుక్కేయండి.
బారాముల్లా కథ
డీఎస్పీ రిద్వాన్ సయ్యద్ (మానవ్ కౌల్) తన భార్య గుల్నార్ (భాషా సుంబ్లి), ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కాశ్మీర్లోని ఒక కొత్త బంగ్లాకు మారడంతో కథ మొదలవుతుంది. కానీ వారి ప్రశాంతత ఎక్కువ కాలం నిలవదు. లోయ వ్యాప్తంగా పిల్లలు ఎలాంటి కారణం లేకుండా అదృశ్యమవుతూ ఉంటారు. రిద్వాన్ దర్యాప్తు లోతుగా సాగుతున్న కొద్దీ, అతని ఇంట్లోనే వింత సంఘటనలు జరగడం మొదలవుతుంది.
పిల్లల మిస్సింగ్
కాశ్మీర్ లోయలో పిల్లల మిస్సింగ్ కలకలం రేపుతోంది. అదే సమయంలో సూపర్ నేచురల్ సంఘటనలు జరగడం థ్రిల్ ను పంచుతుంది. మరోవైపు పిల్లలను తీవ్రవాదం వైపు ఆకర్షిస్తూ, దానికోసం వారిని సిద్ధం చేస్తుంటారు. పోలీసులపై వ్యతిరేకత కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? పిల్లల మిస్సింగ్ కు, వింత సంఘటలను సంబంధం ఏంటీ అన్నది ఓటీటీలో మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
బారాముల్లా రివ్యూ
గతంలో ఆర్టికల్ 370 (2024) వంటి ఉత్కంఠభరితమైన చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన ఆదిత్య సుహాస్ జంబ్లే ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. బారాముల్లా ఒక విలక్షణమైన కథాంశంతో వచ్చింది. అయితే మిమ్మల్ని తక్షణమే ఆకట్టుకునేది సినిమా వాతావరణం. సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్నాల్డ్ ఫెర్నాండెజ్ ప్రతిభతో మొదటి ఫ్రేమ్ నుండి చివరి ఫ్రేమ్ వరకు ఒక రకమైన భయానక అశాంతి కొనసాగుతుంది.
సస్సెన్స్ కొనసాగిస్తూ
పెద్ద శబ్దాలు లేదా జిమ్మిక్కులపై ఆధారపడకుండా, సస్పెన్స్ను నెమ్మదిగా పెంచుతూ, ప్రేక్షకులను కథలోకి లాగే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రివ్యూ కోసం సినిమాను రెండు భాగాలుగా విభజిద్దాం. మొదటి భాగం సినిమా మూడ్ను, ఉద్రిక్తతను చక్కగా సెట్ చేస్తుంది. బాలీవుడ్ సినిమాల్లో పోలీసు పాత్రలకు ఒక బాధాకరమైన గతాన్ని జోడించడం అనే పునరావృతమయ్యే ధోరణిని ఇక్కడ విస్మరించడం కష్టం. దాదాపు ప్రతి పోలీసు అధికారికి అలాంటి గతం లేకుండా పనిచేయలేనట్లుగా చూపిస్తారు. ఒకానొక దశలో, ఈ పాత్రలన్నీ ఒకే అచ్చులో పోసినట్లుగా, వారి మానసిక గాయాలు కొత్తగా కాకుండా మూస ధోరణిలో అనిపిస్తాయి.
క్లైమాక్స్
కాశ్మీరీ పండిట్ల వలసలతో ముడిపడిన క్లైమాక్స్ సినిమాకు హైలైట్గా నిలుస్తుంది. సినిమా ముగిసిన తర్వాత కూడా ఇది మిమ్మల్ని చాలా కాలం వెంటాడుతుంది. కథనంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ మానవ్ కౌల్ అద్భుతమైన నటన, ఆదిత్య నమ్మకమైన దర్శకత్వంతో బారాముల్లా ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఇందులో లోపాలు లేవని కాదు, కానీ ఇది ఒక ఉద్దేశంతో తీసిన వాతావరణభరిత సినిమా. కొన్నిసార్లు అసలైన భయం దెయ్యాలలో కాదు, మనం నివసించే ప్రపంచంలోనే ఉంటుందని ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ సినిమా గుర్తుచేస్తుంది.