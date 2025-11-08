హిందువుల ఊచకోత.. నిజాలను చెప్పే బెంగాల్ ఫైల్స్.. ఓటీటీలోకి బోల్డెస్ట్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
ఓటీటీలోకి ఓ కాంట్రవర్సీ మూవీ రానుంది. బెంగాల్ విభజన నాటి హిందువుల ఊచకోత నేపథ్యంలోని నిజాలను చాటిన బెంగాల్ ఫైల్స్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుంది. ఈ నెలలోనే ఆ మూవీ ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది.
ఓటీటీలోకి కాంట్రవర్సీ మూవీ ది బెంగాల్ ఫైల్స్ రాబోతోంది. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాక సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. బెంగాల్ విభజన నాటి హిందువుల ఊచకోత నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. థియేటర్లలో ఓ మోస్తారుగా ఆడిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రిలీజ్ కానుంది. ఈ నెలలోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ది బెంగాల్ ఫైల్స్ ఓటీటీ
బెంగాల్ విభజన నాటి వాస్తవ పరిస్థితుల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ‘ది బెంగాల్ ఫైల్స్’ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 21 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఇవాళ (నవంబర్ 8) అనౌన్స్ చేసింది.
‘‘అటెన్షన్ డిమాండ్ చేసిన స్టోరీ ఇది. బెంగాల్ బోల్డెస్ట్ చాప్టర్ ను విట్నెస్ చేసేందుకు రెడీగా ఉండండి. ది బెంగాల్ ఫైల్స్ జీ5లో నవంబర్ 21న ప్రీమియర్ కానుంది’’ అని జీ5 ఎక్స్ లో పోస్టు చేసింది.
రెండు నెలల తర్వాత
బెంగాల్ ఫైల్స్ మూవీ థియేటర్లో రిలీజైన రెండు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడా? అని ఆడియన్స్ వెయిట్ చేశారు. ఎట్టకేలకు జీ5 ఓటీటీ శనివారం అనౌన్స్ మెంట్ చేసింది. ఈ సినిమాకు వివేక్ అగ్నిహోత్రి డైరెక్టర్. కథ కూడా ఆయనదే. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్, ఐయామ్ బుద్ధ ప్రొడక్షన్స్ పై అభిషేక్ అగర్వాల్, పల్లవి జోషి, వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఈ మూవీని నిర్మించారు.
కథ ఏమిటంటే?
ది బెంగాల్ ఫైల్స్ మూవీ 1946, ఆగస్టు 16 నాటి బెంగాల్ యాక్షన్ డే ఆధారంగా తెరకెక్కింది. తమకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలంటూ ముస్లిమ్స్ హిందువులపై దాడులకు దిగారు. హత్యలు చేశారు. అమ్మాయిలను చెరిచారు. ఈ ఘటనల ఆధారంగా బెంగాల్ ఫైల్స్ ను తెరకెక్కించాడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి. అతను ఇప్పటికే ది టష్కెంట్ ఫైల్స్ (2019), ది కశ్మీర్ ఫైల్స్ (2022) సినిమాలు తీశాడు.
విమర్శలు
204 నిమిషాల రన్ టైమ్ బెంగాల్ ఫైల్స్.. భారతీయ సుదీర్ఘమైన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అయితే చరిత్రను వక్రీకరించారనే కారణంతో ఈ సినిమాపై విమర్శలు వచ్చాయి. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అయింది. రూ.50 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిస్తే రూ.16 కోట్ల వసూళ్లు మాత్రమే వచ్చాయి.
News/Entertainment/హిందువుల ఊచకోత.. నిజాలను చెప్పే బెంగాల్ ఫైల్స్.. ఓటీటీలోకి బోల్డెస్ట్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
News/Entertainment/హిందువుల ఊచకోత.. నిజాలను చెప్పే బెంగాల్ ఫైల్స్.. ఓటీటీలోకి బోల్డెస్ట్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?