Jr NTR Surgery: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భుజానికి సర్జరీ.. రేపే కిమ్స్ హాస్పిటల్లో.. అభిమానుల ప్రార్థనలు
Jr NTR Surgery: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు సర్జరీ జరగనుంది. ఈ మధ్యే అతని భుజానికి తీవ్ర గాయం కాగా.. రేపు డాక్టర్లు అతనికి సర్జరీ చేయబోతున్నారు. దీంతో రెండు నెలల పాటు తారక్ పూర్తిగా షూటింగులకు దూరం కానున్నాడు.
Jr NTR Surgery: యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఊహించని షాకింగ్ న్యూస్ బయటకొచ్చింది. ఇటీవల గాయపడిన తారక్ భుజానికి రేపు ( బుధవారం, ఆగస్టు 12) హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ కిమ్స్ (KIMS) ఆస్పత్రిలో సర్జరీ జరగనుంది. 'డ్రాగన్' మూవీ షూటింగ్లో భుజానికి తీవ్ర గాయం కావడంతో డాక్టర్ల సలహా మేరకు ఈ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు.
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అత్యవసర సర్జరీ
ఎన్టీఆర్ భుజం గాయం తీవ్రతను పరిశీలించిన స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల బృందం వెంటనే శస్త్రచికిత్స అవసరమని స్పష్టం చేసింది. దాంతో రేపు ఉదయం ఆయన కిమ్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయి సర్జరీ చేయించుకోనున్నారు.
ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇదొక సాధారణ వైద్య ప్రక్రియ మాత్రమేనని, సర్జరీ పూర్తయిన తర్వాత ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కిమ్స్ డాక్టర్లు ప్రత్యేక హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేయనున్నారని వెల్లడించింది.
డ్రాగన్ మూవీ సెట్స్లో ఏం జరిగింది?
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'డ్రాగన్' షూటింగ్లో ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తుండగా ఎన్టీఆర్కు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. తీవ్రమైన స్టంట్ చేస్తుండగా ఆయన కుడి భుజానికి గట్టిగా దెబ్బతగిలింది.
ఆ సమయంలోనే ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన వైద్యులు, కనీసం 6 నుంచి 8 వారాల పాటు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలని సూచించారు. అయితే భుజం కండరాలు త్వరగా రికవర్ అవ్వాలంటే శస్త్రచికిత్స తప్పనిసరి అని సీనియర్ ఆర్తోపెడిక్ సర్జన్లు తాజాగా నిర్ణయించారు.
8 వారాల పాటు రెస్ట్.. షూటింగ్లకు బ్రేక్
సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ కనీసం రెండు నెలల పాటు సినిమాల చిత్రీకరణకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండనున్నారు. ప్రస్తుతం ప్లాన్ చేసిన హైదరాబాద్ షెడ్యూల్ను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు.
ప్రశాంత్ నీల్ ప్రాజెక్ట్తో పాటు రాబోయే ఇతర పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ల డేట్స్ కూడా కాస్త రీషెడ్యూల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎన్టీఆర్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించిన తర్వాతే మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వస్తారని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి.
సోషల్ మీడియాలో 'గెట్ వెల్ సూన్ తారక్' ట్రెండింగ్
ఎన్టీఆర్ సర్జరీ వార్త తెలిసిన వెంటనే టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. X వేదికగా `#GetWellSoonNTR`, `#SpeedyRecoveryTarak` అనే హ్యాష్ట్యాగ్లు నెట్టింట విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
తన బాక్సాఫీస్ స్టామినాతో గ్లోబల్ స్థాయిలో ఆకట్టుకున్న యంగ్ టైగర్, ఈ సర్జరీ నుంచి వేగంగా కోలుకుని 'డ్రాగన్' సెట్స్లో మళ్లీ సింహంలా గర్జించాలని కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ప్రార్థిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More