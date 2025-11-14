ఇవాళ ఓటీటీలోకి 7700 కోట్ల సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్.. క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. ఇక్కడ చూసేయండి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.7700 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసి, 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో నాలుగో ప్లేస్ లో నిలిచిన మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
జురాసిక్ వరల్డ్, జురాసిక్ పార్క్ సినిమాలకు ఉండే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, క్రేజ్ వేరు. ఈ ఫ్రాంఛైజీలో వచ్చిన సినిమాలన్నీ వేల కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన ‘జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్’ కూడా అదరగొట్టింది. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన ఈ మూవీ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ ఓటీటీ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ కు థ్రిల్ పంచిన జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీని షేక్ చేసేందుకు వచ్చేసింది. ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ శుక్రవారం (నవంబర్ 14) నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జియోహాట్స్టార్లో అడుగుపెట్టింది ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ.
తెలుగులోనూ
హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంగ్లీష్ మూవీ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఈ థ్రిల్లర్ ను చూడొచ్చు. జురాసిక్ పార్క్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కు ఈ మూవీ నిజంగా ఓ ట్రీట్ లాంటిదే. గారెత్ ఎడ్వర్డ్స్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 'జురాసిక్ పార్క్' సిరీస్లో ఏడవ భాగం, 'జురాసిక్ వరల్డ్' ఫ్రాంచైజీలో నాలుగో భాగం.
బాక్సాఫీస్ షేక్
జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ లో స్కార్లెట్ జోహాన్సన్, జొనాథన్ బెయిలీతో పాటు మహర్షాల అలీ, రూపెర్ట్ ఫ్రెండ్, ఎడ్ స్క్రీన్, లూనా బ్లేస్, డేవిడ్ ఇయాకోనో తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ 2025 జూలై 2న అమెరికా, కెనడాలో థియేటర్లలో విడుదలైంది. జూలై 4, 2025న భారతీయ సినిమా హాళ్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రం అభిమానుల నుండి సానుకూల స్పందన పొందింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద బాగా రాణించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.7707 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా లిస్ట్ లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
డీఎన్ఏ కోసం
డైనోసార్ల డీఎన్ఏ కోసం ఓ టీమ్ నిషేధిత ఐలాండ్ కు వెళ్తుంది. అక్కడ చాలా రకాల, పెద్ద డైనోసార్లు ఉంటాయి. ఇందులో ప్రమాదరకమైనవి కూడా ఉంటాయి. పెద్ద డైనోసార్ల నుంచి డీఎన్ఏ తీసుకోవడం కంటే, ఎగ్స్ నుంచి తీసుకోవడం ఈజీ అని ఆ టీమ్ అనుకుంటుంది. ఆ క్రమంలో పెద్ద డైనోసార్ బయటకు వస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? డీఎన్ఏతో ఆ టీమ్ ఐలాండ్ నుంచి బయటపడిందా? అన్నది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
