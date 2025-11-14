Edit Profile
    ఇవాళ ఓటీటీలోకి 7700 కోట్ల సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్.. క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. ఇక్కడ చూసేయండి

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.7700 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసి, 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో నాలుగో ప్లేస్ లో నిలిచిన మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.  

    Published on: Nov 14, 2025 12:35 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    జురాసిక్ వరల్డ్, జురాసిక్ పార్క్ సినిమాలకు ఉండే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, క్రేజ్ వేరు. ఈ ఫ్రాంఛైజీలో వచ్చిన సినిమాలన్నీ వేల కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన ‘జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్’ కూడా అదరగొట్టింది. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన ఈ మూవీ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

    ఓటీటీలో సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)
    ఓటీటీలో సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

    జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ ఓటీటీ

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ కు థ్రిల్ పంచిన జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీని షేక్ చేసేందుకు వచ్చేసింది. ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ శుక్రవారం (నవంబర్ 14) నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జియోహాట్‌స్టార్‌లో అడుగుపెట్టింది ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ.

    తెలుగులోనూ

    హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంగ్లీష్ మూవీ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఈ థ్రిల్లర్ ను చూడొచ్చు. జురాసిక్ పార్క్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కు ఈ మూవీ నిజంగా ఓ ట్రీట్ లాంటిదే. గారెత్ ఎడ్వర్డ్స్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 'జురాసిక్ పార్క్' సిరీస్‌లో ఏడవ భాగం, 'జురాసిక్ వరల్డ్' ఫ్రాంచైజీలో నాలుగో భాగం.

    బాక్సాఫీస్ షేక్

    జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ లో స్కార్లెట్ జోహాన్సన్, జొనాథన్ బెయిలీతో పాటు మహర్షాల అలీ, రూపెర్ట్ ఫ్రెండ్, ఎడ్ స్క్రీన్, లూనా బ్లేస్, డేవిడ్ ఇయాకోనో తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ 2025 జూలై 2న అమెరికా, కెనడాలో థియేటర్లలో విడుదలైంది. జూలై 4, 2025న భారతీయ సినిమా హాళ్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రం అభిమానుల నుండి సానుకూల స్పందన పొందింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద బాగా రాణించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.7707 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా లిస్ట్ లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

    డీఎన్ఏ కోసం

    డైనోసార్ల డీఎన్ఏ కోసం ఓ టీమ్ నిషేధిత ఐలాండ్ కు వెళ్తుంది. అక్కడ చాలా రకాల, పెద్ద డైనోసార్లు ఉంటాయి. ఇందులో ప్రమాదరకమైనవి కూడా ఉంటాయి. పెద్ద డైనోసార్ల నుంచి డీఎన్ఏ తీసుకోవడం కంటే, ఎగ్స్ నుంచి తీసుకోవడం ఈజీ అని ఆ టీమ్ అనుకుంటుంది. ఆ క్రమంలో పెద్ద డైనోసార్ బయటకు వస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? డీఎన్ఏతో ఆ టీమ్ ఐలాండ్ నుంచి బయటపడిందా? అన్నది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

