పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో కొత్త థ్రిల్లర్లు అదరగొడుతున్నాయి. ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేస్తున్నాయి. ఇందులో ఒకటేమో వణికించే హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ది హోమ్’ కాగా, మరొకటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది రౌండప్: పనిష్మెంట్’. ఈ రెండు థ్రిల్లర్లు ఇప్పుడు ఓటీటీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. వీటిపై మీరూ ఓ లుక్కేసి థ్రిల్ పొందండి.
ఓటీటీ థ్రిల్లర్లు
జియోహాట్స్టార్
పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో కొత్త మూవీస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా రీసెంట్ గా ‘ది హోమ్’, ‘ది రౌండప్’ సినిమాలు యాడ్ అయ్యాయి. ఇందులో ది హోమ్ ఏమో హారర్ థ్రిల్లర్, ది రౌండప్ ఏమో యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఈ రెండు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ది హోమ్ కథ
ది హోమ్ మూవీ అనేది సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్. దీనికి జేమ్స్ డిమొనాకో డైరెక్టర్. ఇది 2025, జులై 25న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇందులో పీట్ డేవిడ్సన్, జాన్ గ్లోవర్, బ్రూస్ తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ కచ్చితంగా ఆడియన్స్ ను భయపెడుతుంది.
మ్యాక్స్ ఓ గ్రాఫిటీ ఆర్టిస్ట్. అతణ్ని ఓ ఇంట్లో ఉంచుతాడు తండ్రి. అక్కడ నాలుగో అంతస్తులోకి మాత్రం వెళ్లొద్దంటాడు. కానీ ఆ ఇంట్లో విచిత్ర సంఘటనలు జరగడం మ్యాక్స్ గమనిస్తాడు. అనాథ పిల్లల కంట్లో నుంచి ఫ్లుయిడ్ తీసుకుని జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకుంటున్నారనే నిజాన్ని కనిపెడతాడు మ్యాక్స్. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? దీని వెనుక ఉన్నది ఎవరు? అన్నది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ది రౌండప్:పనిష్మెంట్
ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమాలో విలన్ గా నటిస్తున్నాడనే రూమర్లు వస్తున్న కొరియన్ యాక్టర్ డాన్ లీ కీ రోల్ ప్లే చేసిన మూవీ ‘ది రౌండప్:పనిష్మెంట్’. ఈ మూవీ 2024లోనే థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇప్పుడు జియోహాట్ స్టార్ లో అదరగొడుతోంది. దీనికి హియో యుంగ్ డైరెక్టర్. ఆన్ లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ ముఠాను ఛేదించేందుకు సైబర్ ఎక్స్ పెర్ట్ తో కలిసి హీరో పని చేస్తాడు. మరి చివరకు ఏం జరిగిందన్నది సినిమాలో చూడాల్సిందే.