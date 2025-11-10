1500 కోట్లు దాటిన హారర్ కామెడీ యూనివర్స్- రష్మిక మందన్నా థామా 180 కోట్లతో- కేజీఎఫ్, రోహిత్ శెట్టి కాప్ సిరీస్ అవుట్!

రష్మిక మందన్నా బేతాళిగా నటించిన హారర్ కామెడీ సినిమా థామా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 180 కోట్లు దాటింది. దీని ద్వారా మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ మొత్తంగా రూ. 1500 కోట్ల కలెక్షన్స్ దాటేసింది. దీంతో కేజీఎఫ్ ఫిల్మ్ సిరీస్, రోహిత్ శెట్టి కాప్ యూనివర్స్ రెండింటి రికార్డ్స్ను అవుట్ చేసింది ఎమ్హెచ్సీయూ.
రష్మిక మందన్నా వరుస హిట్స్తో దూసుకుపోతోంది. రష్మిక హిందీలో నటించిన హారర్ కామెడీ సినిమా థామా. ఇందులో బేతాళిగా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా నటించింది. ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా చేసిన థామా మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ (MHCU)లో భాగంగా విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.
20 రోజుల్లో 180 కోట్లు
అక్టోబర్ 21న థియేటర్లలో విడుదలైన థామాకు రెస్పాన్స్ బాగానే వచ్చింది. థామా సినిమా ఇప్పటికే 20 రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.180 కోట్లకు కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. అంటే వంద కోట్ల క్లబ్ను దాటిసే ఇప్పుడు రూ. 200 కోట్ల మార్కు వైపునకు థామా పరుగెడుతోంది.
స్త్రీ సినిమాతో ప్రారంభం
దీంతో మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1500 కోట్ల మైలురాయిని దాటేసింది. శ్రద్ధా కపూర్ స్త్రీ మూవీతో ప్రారంభమైన ఈ ఫ్రాంచైజీలో ముంజ్యా, భేడియా, స్త్రీ 2 సినిమాలు వచ్చాయి. ఈ సినిమాలన్నీ కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టాయి.
హీరో హీరోయిన్ల పోస్టర్తో
దీంతో మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్లోని అన్ని సినిమాలు కలిపి రూ. 1500 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు సోషల్ మీడియాలో సంస్థ పేర్కొంది. శ్రద్ధా కపూర్, రాజ్ కుమార్ రావు నటించి స్త్రీ, స్త్రీ 2 నుంచి వరుణ్ ధావన్, కృతీ సనన్ల భేడియా, ఆయుష్మాన్ ఖురానా-రష్మిక మందన్నల థామా వరకు ఈ యూనివర్స్లోని హీరో హీరోయిన్లతో కూడిన పోస్టర్ను షేర్ చేశారు.
1500 కోట్లు దాటిన నాలుగో సిరీస్
బాలీవుడ్లో మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్తోపాటు కేజీఎఫ్, బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి కాప్ యూనివర్స్, వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్ తదితర ఫ్రాంచైజీలు ఉన్నాయి. ఇలా 1500 కోట్లు దాటిన నాలుగో సిరీస్గా మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ నిలిచింది.
ఆ రెండు సిరీస్లు అవుట్
అయితే, రోహిత్ శెట్టి కాప్ యూనివర్స్ (రూ. 1411 కోట్లు), యశ్ కేజీఎఫ్ ఫిల్మ్ సిరీస్ (రూ. 1420 కోట్లు)ను మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ అధిగమించింది. కానీ, థామా ఇంకా అగ్రస్థానానికి చాలా దూరంలో ఉంది. ప్రస్తుతం టాప్లో వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్ ఉంది. ఈ సిరీస్ రూ. 3000 కోట్లకు పైగా బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లను కూడబెట్టింది.
అధికంగా స్త్రీ 2కే
ఇదిలా ఉంటే MHCUలో అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రంగా స్త్రీ 2 ఉంది. ఇది గత సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 870 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ సంపాదించింది. థామాతోపాటు మరో మూడు మాడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించాయి.
మరో 8 సినిమాలు
ఈ ఫ్రాంచైజీలో ఫ్లాప్ అయిన ఏకైక చిత్రంగా భేడియా నిలిచింది. ఈ సినిమా ప్రశంసలు పొందినప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం రూ. 95 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. ఇకపోతే మాడాక్ హారర్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీలో మరో ఎనిమిది చిత్రాలు ప్రకటించారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో ఇవి విడుదల కానున్నాయి.