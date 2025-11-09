ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 4 కొత్త సినిమాలు- ఒకేరోజు ఒకేదాంట్లో 3- అన్నీ తెలుగులోనే- సిద్ధు రొమాంటిక్ టు రష్మిక హారర్ కామెడీ!
ఓటీటీలోకి 3 రోజుల గ్యాప్లో నాలుగు కొత్త సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. అందులో ఒకేరోజు, ఒకేదాంట్లో 3 ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. వీటిలో సిద్ధు జొన్నల గడ్డ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ తెలుసు కదా నుంచి రష్మిక మందన్నా హారర్ కామెడీ థామా వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఇవి తెలుగులోనే ఉండనున్నాయి.
ఓటీటీలోకి నాలుగు కొత్త సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానున్నాయి. ఈ సినిమాలు 3 రోజుల గ్యాప్లో ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. తెలుగులోనే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనున్నా ఆ లేటెస్ట్ సినిమాలు, వాటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తెలుసు కదా ఓటీటీ
సిద్ధు జొన్నలగడ్డ నటించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం తెలుసు కదా. రాశి ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా ప్రముఖ స్టైలిష్ట్ నీరజ కోన దర్శకురాలిగా మారిన సినిమా ఇది. సుమారు రూ. 50 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన తెలుసు కదా సినిమా యావరేజ్గా ఆడింది. అయితే, సినిమా టేకింగ్ చాలా బాగుందని ప్రశంసలు వచ్చాయి.
ఈ నెలలో వచ్చే వారమే తెలుసు కదా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుసు కదా ఓటీటీ రైట్స్ను నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఇవాళ (నవంబర్ 9)న తెలుసు కదా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. నవంబర్ 14 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగులో తెలుసు కదా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
డ్యూడ్ ఓటీటీ
తమిళ క్రేజీ హీరో, దర్శకుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన మరో రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం డ్యూడ్. ప్రేమలు బ్యూటీ మమితా బైజు, నేహా శెట్టి హీరోయిన్స్గా చేసిన డ్యూడ్ మూవీకి కీర్తిశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా కూడా తెలుసు కదాతోపాటే అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో విడుదలైంది.
డ్యూడ్ సినిమాకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చి సూపర్ హిట్ కొట్టింది. డ్యూడ్ ఓటీటీ హక్కులను కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫామే సొంతం చేసుకుంది. తెలుసు కదా రోజు నుంచే అంటే నవంబర్ 14 నుంచి తెలుగు, తమిళం ఇతర భాషల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో డ్యూడ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
బైసన్ ఓటీటీ
చియాన్ విక్రమ్ కుమారుడు ధృవ్ విక్రమ్ నటించిన రా అండ్ రస్టిక్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా బైసన్. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్గా రజీషా విజయన్ కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమాను మారి సెల్వరాజ్ తెరకెక్కించారు. అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో విడుదలైన బైసన్ తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయింది.
బైసన్ సినిమా కూడా నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. తెలుసు కదా, డ్యూడ్ బాటల్లోనే నవంబర్ 14న నెట్ఫ్లిక్స్లో బైసన్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. తమిళంతోపాటు తెలుగులో కూడా బైసన్ ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవనుంది.
థామా ఓటీటీ
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా బేతాళిగా నటించిన కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా థామా. ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖి విలన్గా చేసిన థామాను ఆదిత్య సర్పోత్దార్ తెరకెక్కించారు. అక్టోబర్ 21న థియేటర్లలో విడుదలైన థామాకు మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఇక థామా ఓటీటీ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ సొంతం చేసుకుంది. నవంబర్ 14 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో థామా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సమాచారం. హిందీతోపాటు తెలుగులో కూడా థామా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
