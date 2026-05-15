Jyotika: ఇంటిమేట్ సీన్లను కూడా చాలా బాగా తీశారు.. మగ డైరెక్టర్ల కంటే ఆమెతో పని చేయడం సులువు అనిపించింది: జ్యోతిక
Jyotika: జ్యోతిక తాజాగా నటించిన హిందీ మూవీ సిస్టమ్. ఈ సినిమా నేరుగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకే రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ దర్శకురాలైన అశ్విని అయ్యర్ తివారీ గురించి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది.
Jyotika: ఒకప్పుడు దక్షిణాది సినిమాను ఏలిన నటి జ్యోతిక.. దాదాపు 25 ఏళ్ల విరామం తర్వాత బాలీవుడ్లో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ను జైత్రయాత్రలా కొనసాగిస్తున్నారు. 2024లో హిందీ తెరకు రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె.. ఇప్పుడు రెండేళ్లలో తన మూడవ హిందీ చిత్రం 'సిస్టమ్' (System) తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తో తన సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు.
మహిళా దర్శకురాలితో పనిచేయడంపై జ్యోతిక కామెంట్స్
ప్రముఖ దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న లీగల్ డ్రామా మూవీ సిస్టమ్ లో జ్యోతికతో పాటు సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మహిళా దర్శకురాలితో పనిచేయడం గురించి జ్యోతిక మాట్లాడింది.
"మహిళా దర్శకురాలితో పని చేయడం ఎప్పుడూ చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. మగ డైరెక్టర్ల కంటే ఆమె మా మాటలను ఎక్కువ శ్రద్ధతో వింటారు. ఒకే జెండర్ కావడంతో మా ఆలోచనా విధానం కూడా త్వరగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇంటిమేట్ సీన్స్ (Intimate scenes) షూట్ చేసేటప్పుడు ఆమె ఎంతో గౌరవప్రదంగా, సున్నితంగా వ్యవహరించారు. మేము స్క్రీన్ మీద ఎలా కనిపించాలని కోరుకుంటామో, ఆమె కూడా అలాగే చిత్రీకరించారు" అని జ్యోతిక తెలిపారు.
సోనాక్షి సిన్హా కూడా జ్యోతిక మాటలతో ఏకీభవించారు. మహిళా దర్శకులు పాత్రలలోని లోపాలను, భావోద్వేగాలను చాలా సహజంగా, సున్నితంగా తెరపైకి తెస్తారని సోనాక్షి పేర్కొన్నారు.
స్టెనోగ్రాఫర్గా జ్యోతిక.. ప్రాసిక్యూటర్గా సోనాక్షి
'సిస్టమ్' మూవీ ఒక కోర్టు నేపథ్యంలో సాగే కథ. ఇందులో జ్యోతిక ఒక మధ్యతరగతి కోర్టు స్టెనోగ్రాఫర్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. తక్కువ వనరులు ఉన్నప్పటికీ.. ఒక యువ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (సోనాక్షి సిన్హా) కి ఆమె ఎలా సహాయం చేసింది అనేదే ఈ సినిమా ఇతివృత్తం.
"ఈ పాత్రలో డైలాగులు చాలా తక్కువ. కానీ కళ్లతోనే ఎన్నో భావాలను పలికించే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ రోల్ నన్ను బాగా ఆకర్షించింది" అని జ్యోతిక తన పాత్ర గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్ ఒక టాప్ డిఫెన్స్ లాయర్గా నటించడం విశేషం.
'సిస్టమ్' చిత్ర విశేషాలు
దర్శకత్వం: అశ్విని అయ్యర్ తివారీ
ప్రధాన నటీనటులు: జ్యోతిక, సోనాక్షి సిన్హా, అశుతోష్ గోవారికర్
నిర్మాతలు: పమ్మి బావేజా, హర్మన్ బావేజా, స్మితా బాలిగా
ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: మే 22, 2026
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జ్యోతిక నటించిన ఇతర హిందీ సినిమాలు ఏవి?
జ్యోతిక ఇటీవల 'సైతాన్' (Shaitaan), 'శ్రీకాంత్' (Srikanth) వంటి హిందీ సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. 'సిస్టమ్' ఆమెకు మూడవ చిత్రం.
2. 'సిస్టమ్' సినిమా థియేటర్లలో విడుదల అవుతుందా?
లేదు.. ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో మే 22న విడుదల కానుంది.
3. సిస్టమ్ సినిమాలో సోనాక్షి సిన్హా పాత్ర ఏంటి?
సోనాక్షి సిన్హా ఇందులో ఒక యువ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.