    47 ఏళ్ల వయసులోనూ తగ్గని జోరు.. మదర్స్ డే నాడు జ్యోతిక ఫిట్‌నెస్ విన్యాసాలు

    నటి జ్యోతిక అంటే కేవలం అభినయం మాత్రమే కాదు, అంకితభావానికి కూడా మారుపేరు. 47 ఏళ్ల వయసులో ఆమె చేస్తున్న కఠినమైన వర్కవుట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నాయి. మదర్స్ డే సందర్భంగా ఆరోగ్యంపై ఆమె ఇచ్చిన సందేశం ప్రతి మహిళకూ స్ఫూర్తినిస్తోంది.

    Published on: May 11, 2026 9:42 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    సినిమా తెరపై తన నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న నటి జ్యోతిక, ఇప్పుడు ఫిట్‌నెస్ ఐకాన్‌గా మారిపోయారు. వయసు కేవలం అంకె మాత్రమే అని నిరూపిస్తూ, 47 ఏళ్ల వయసులో ఆమె చేస్తున్న వర్కవుట్లు చూసి కుర్రకారు సైతం ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. తాజాగా మే 10న 'మదర్స్ డే' సందర్భంగా ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

    నటి జ్యోతిక ((Instagram/ Jyotika))
    ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా, కెరీర్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకున్నారో ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. "ఈ మదర్స్ డే నాడు మిమ్మల్ని మీరు ఉత్తేజపరుచుకోండి.. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండటమే.." అని ఆమె ఇచ్చిన పిలుపు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

    శక్తికి నిదర్శనం.. జ్యోతిక వర్కవుట్ స్టైల్

    ఈ వీడియోలో జ్యోతిక కేవలం సాధారణ వ్యాయామాలు చేయడమే కాకుండా, ఎంతో కష్టతరమైన 'పుల్-అప్స్' (Pull-ups), 'చిన్-అప్స్' (Chin-ups) వంటివి అత్యంత సునాయాసంగా చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా మహిళలకు అప్పర్ బాడీ స్ట్రెంత్ (Upper body strength) సాధించడం కొంచెం కష్టమైన పని, కానీ జ్యోతిక తన అంకితభావంతో దానిని సుసాధ్యం చేసి చూపించారు.

    వర్కవుట్ సెషన్‌లో భాగంగా ఆమె చేసిన మరికొన్ని వ్యాయామాలు:

    ట్రైసెప్ డిప్స్ (Tricep Dips): చేతుల కండరాల దృఢత్వం కోసం బెంచ్‌పై ఈ వ్యాయామాన్ని అత్యంత వేగంగా చేశారు.

    బెంచ్ హాప్స్ (Bench Hops): శరీర చురుకుదనాన్ని పెంచేందుకు ఈ డైనమిక్ మూమెంట్స్‌ను ప్రదర్శించారు.

    స్మిత్ మెషిన్ కోర్ వర్క్: పొట్ట దగ్గరి కండరాలను బలోపేతం చేసేందుకు స్పెషలైజ్డ్ కోర్ ఎక్సర్‌సైజులు చేశారు.

    రేర్ డెల్ట్ మెషిన్: వెన్నుపూస ఆరోగ్యం కోసం, సరైన బాడీ పోశ్చర్ కోసం ఈ మెషిన్‌పై వర్కవుట్లు చేశారు.

    సెలబ్రిటీల ప్రశంసల జల్లు

    జ్యోతిక ఫిట్‌నెస్‌ను చూసి సినీ పరిశ్రమలోని ప్రముఖులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. బాలీవుడ్ నటి సోనాక్షి సిన్హా "ఓ మై గాడ్ జో (జ్యోతిక)!!" అంటూ కామెంట్ చేయగా, సోహా అలీ ఖాన్ "వావ్!!" అంటూ తన అభినందనలు తెలిపారు. కేవలం సెలబ్రిటీలే కాకుండా, సామాన్య మహిళలు కూడా "మీరు మాకు పెద్ద ఇన్‌స్పిరేషన్" అంటూ కామెంట్లతో సోషల్ మీడియాను నింపేస్తున్నారు. "మీరు చేస్తున్న ఆ పుల్-అప్స్ చూశాక నాకు కూడా వర్కవుట్ చేయాలనిపిస్తోంది" అని ఒక అభిమాని రాసుకొచ్చారు.

    మహిళల ఆరోగ్యానికి ఒక దిక్సూచి

    సాధారణంగా 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు ఇంటి పనులు, పిల్లల బాధ్యతల్లో పడి తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ జ్యోతిక దీనికి పూర్తి భిన్నం. ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యతలను చూసుకుంటూనే, హై-లెవల్ ఫిట్‌నెస్ రొటీన్‌ను అనుసరించడం ఆమె క్రమశిక్షణకు నిదర్శనం.

    నేటి కాలంలో ఒత్తిడి, జీవనశైలి మార్పుల వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో జ్యోతిక వంటి స్టార్స్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మధ్యవయసు మహిళల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. కేవలం బరువు తగ్గడం కోసమే కాకుండా, మానసిక ఉల్లాసం కోసం, శారీరక దృఢత్వం కోసం ప్రతిరోజూ కొంత సమయం కేటాయించాలని ఆమె పరోక్షంగా సందేశమిచ్చారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. జ్యోతిక లేటెస్ట్ వర్కవుట్ వీడియో దేని గురించి?

    జ్యోతిక మదర్స్ డే సందర్భంగా తన జిమ్ వర్కవుట్ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఇందులో ఆమె పుల్-అప్స్, బెంచ్ హాప్స్ వంటి కష్టతరమైన వ్యాయామాలు చేస్తూ కనిపించారు.

    2. జ్యోతిక వయసు ఎంత? ఆమెకు ఎంతమంది పిల్లలు?

    జ్యోతిక వయసు ప్రస్తుతం 47 ఏళ్లు. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు (దియా, దేవ్) ఉన్నారు.

    3. జ్యోతిక తన ఫిట్‌నెస్ వీడియో ద్వారా ఇచ్చిన సందేశం ఏమిటి?

    ఆరోగ్యంగా ఉండటమే మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడానికి (Self-love) మొదటి అడుగు అని, ప్రతి మహిళా తన ఆరోగ్యం కోసం సమయాన్ని కేటాయించాలని ఆమె సందేశమిచ్చారు.

    4. ఈ వీడియోపై ఇతర నటీనటులు ఎలా స్పందించారు?

    సోనాక్షి సిన్హా, సోహా అలీ ఖాన్ వంటి స్టార్స్ జ్యోతిక శక్తిని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రశంసలు కురిపించారు.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    News/Lifestyle/47 ఏళ్ల వయసులోనూ తగ్గని జోరు.. మదర్స్ డే నాడు జ్యోతిక ఫిట్‌నెస్ విన్యాసాలు
