    OTT Thriller: నేరుగా ఓటీటీలోకి జ్యోతిక నటించిన లీగల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. ఇద్దరు మహిళల మధ్య ఫైట్

    OTT Thriller: అశ్విని అయ్యర్ తివారీ దర్శకత్వంలో సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'సిస్టమ్' సినిమా నేరుగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది. మే 22 నుంచి ఈ లీగల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

    May 6, 2026, 12:36:19 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Thriller: ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. బాలీవుడ్ నటి సోనాక్షి సిన్హా, సౌత్ స్టార్ జ్యోతిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హై-వోల్టేజ్ లీగల్ థ్రిల్లర్ 'సిస్టమ్' (System) విడుదలకు సిద్ధమైంది.

    విభిన్నమైన కథాంశాలతో సినిమాలను తెరకెక్కించే దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బావేజా స్టూడియోస్ పతాకంపై ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.

    న్యాయం కోసం ఇద్దరు మహిళల పోరాటం

    ఈ సిస్టమ్ సినిమా కథాంశం మొత్తం న్యాయస్థానం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ముఖ్యంగా భిన్నమైన ప్రపంచాలకు చెందిన ఇద్దరు మొండి పట్టుదల గల మహిళల మధ్య జరిగే ఘర్షణను ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు. ఒకరు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కాగా, మరొకరు కోర్టులో స్టెనోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తుంటారు.

    వ్యవస్థలో ఉండే లోపాలు, అధికారం ఉన్నవారికే చట్టం చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితుల మధ్య.. ఈ ఇద్దరు మహిళలు తమదైన రీతిలో న్యాయం కోసం ఎలా పోరాడారనేది ఈ సినిమాలోని ప్రధానాంశం. నిజం కంటే అధికారానికే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే నేటి వ్యవస్థలో ఈ ఇద్దరు మహిళల ఆలోచనలు ఎలా విభేదించాయి.. చివరికి వారు అనుకున్నది సాధించారా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మలిచారు.

    సిస్టమ్ మూవీ విశేషాలు

    సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక వంటి ఇద్దరు పవర్‌హౌస్ పెర్ఫార్మర్స్ మొదటిసారి కలిసి నటిస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వీరిద్దరితో పాటు వెటరన్ యాక్టర్, దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.

    ఈ లీగల్ థ్రిల్లర్ డ్రామాను అశ్విని అయ్యర్ తివారీ తనదైన శైలిలో ఎమోషనల్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో రూపొందించారు. న్యాయవ్యవస్థలోని లోతుపాతులను స్పృశిస్తూనే, సామాన్యులకు అది ఎంతవరకు చేరువ అవుతుందనే కోణంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది.

    ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల ఎప్పుడంటే?

    'సిస్టమ్' మూవీ థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీలోనే విడుదల కానుంది. మే 22, 2026 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 240కి పైగా దేశాల్లో ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంటుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. లీగల్ డ్రామాలు, కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'సిస్టమ్' ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    'సిస్టమ్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదలవుతోంది?

    ఈ సినిమా మే 22, 2026న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నేరుగా విడుదలవుతోంది.

    సిస్టమ్ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారులు ఎవరు?

    సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవారికర్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    'సిస్టమ్' సినిమా ఏ జోనర్‌కు చెందుతుంది?

    ఇది ఒక ఇంటెన్స్ లీగల్ డ్రామా, థ్రిల్లర్ మూవీ.

    ఈ సిస్టమ్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది ఎవరు?

    ప్రముఖ దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ ఈ సినిమాను రూపొందించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

