    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    OTT Telugu: పాపం ప్రతాప్.. థియేటర్లలో బోల్తా.. 20 రోజుల్లోనే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు కామెడీ మూవీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?

    OTT Telugu: తెలుగు కామెడీ డ్రామా మూవీ పాపం ప్రతాప్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తోంది. టైటిల్ కు తగినట్లే పాపం అనేలా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా సక్సెస్ సాధించలేకపోయిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు సిద్ధమైంది.

    May 5, 2026, 13:45:10 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Telugu: 'మసూద', 'మంగళవారం' వంటి చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ నటుడు తిరువీర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'పాపం ప్రతాప్'. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కామెడీ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా.. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయినా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమైంది. మే 7 నుంచి ఈ సినిమా ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    పాపం ప్రతాప్ కాదు వీర ప్రతాప్ అంటారంటూ..

    'పాపం ప్రతాప్' చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్ట్ థియేట్రికల్ డిజిటల్ రైట్స్ (ఓటీటీ హక్కులు) ప్రముఖ ప్రాంతీయ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) సొంతం చేసుకుంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం ఈ సినిమా మే 7 నుంచి ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

    “పాప్‌కార్న్ రెడీ.. ప్లే బటన్ కూడా రెడీ.. మే 7 నుంచి.. పాపం ప్రతాప్ కాదు వీర ప్రతాప్ అంటారు.. ఎ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ ప్రీమియర్స్ మే 7 నుంచి ఈటీవీ విన్ లో..” అనే క్యాప్షన్ తో ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది.

    థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని ఈ రూరల్ కామెడీని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. డిజిటల్ వేదికపై ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    పాపం ప్రతాప్ స్టోరీ ఇదే.. పెళ్లి తర్వాతే అసలు చిక్కులు

    ఈ పాపం ప్రతాప్ సినిమా 1990ల కాలం నాటి గోదావరి జిల్లాల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ప్రతాప్ (తిరువీర్) అనే ఒక సాదాసీదా యువకుడి జీవితం పెళ్లి తర్వాత ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది అనేదే ఈ చిత్ర కథ.

    పెళ్లయిన వెంటనే హీరోయిన్ కు తన భర్త గురించి ఒక విస్తుపోయే నిజం తెలుస్తుంది. ఆ ఒక్క నిజం ప్రతాప్ జీవితాన్ని ఎలా తలకిందులు చేసింది? ఆ తర్వాత జరిగిన గందరగోళ పరిస్థితులను దర్శకుడు ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ హాస్యభరితంగా తెరకెక్కించారు.

    ఈ చిత్రంలో తిరువీర్ సరసన పాయల్ రాధాకృష్ణ హీరోయిన్‌గా నటించగా, గోదావరి యాస, అక్కడి జీవనశైలిని చాలా సహజంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'పాపం ప్రతాప్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదలవుతోంది?

    ఈ సినిమా మే 7 నుంచి 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. పాపం ప్రతాప్ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ ఎవరు?

    తిరువీర్ కథానాయకుడిగా నటించగా, పాయల్ రాధాకృష్ణ కథానాయికగా నటించింది.

    3. పాపం ప్రతాప్ సినిమా కథా నేపథ్యం ఏంటి?

    1990వ దశకంలో గోదావరి జిల్లాల నేపథ్యంలో సాగే గ్రామీణ కామెడీ డ్రామా ఇది. ఒక యువకుడి పెళ్లి తర్వాత ఎదురయ్యే ఊహించని సమస్యల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.

    4. పాపం ప్రతాప్ చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ సినిమాను ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వం వహించారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

