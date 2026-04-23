Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్
Soul Trip OTT: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) సరికొత్త ప్రయోగానికి తెరలేపింది. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షో ‘సోల్ ట్రిప్’ (Soul Trip) స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. విజయ్ దాట్ల హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షో విశేషాలు ఇవే.
Soul Trip OTT: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో వైవిధ్యమైన కంటెంట్తో దూసుకుపోతున్న ‘ఈటీవీ విన్’ (ETV Win).. ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ‘కథా సుధ’ వంటి ఎమోషనల్ అండ్ మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సిరీస్లతో ఆకట్టుకున్న ఈ ప్లాట్ఫామ్.. తాజాగా ‘సోల్ ట్రిప్’ (Soul Trip) పేరుతో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షోను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
విజయ్ దాట్ల హోస్టింగ్లో అడ్వెంచరస్ జర్నీ..
హీరో విజయ్ దాట్ల హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షో.. సాధారణ టాక్ షోలకు భిన్నంగా సెలబ్రిటీలతో కలిసి అందమైన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సాగుతుంది. గండభేరుండ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమం.. కేవలం ఇంటర్వ్యూలకే పరిమితం కాకుండా సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత ప్రయాణ జ్ఞాపకాలు, వారి జీవితంలోని ఆసక్తికర మలుపులను ప్రకృతి ఒడిలో పంచుకునేలా ప్లాన్ చేశారు.
మొదటి ఎపిసోడ్లో జగ్గూ భాయ్ సందడి..
ఈ అడ్వెంచరస్ టాక్ షో మొదటి ఎపిసోడ్ ఏప్రిల్ 23న స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. సుమారు 53 నిమిషాల నిడివి గల ఈ ఎపిసోడ్లో వెటరన్ యాక్టర్ జగపతి బాబు అతిథిగా విచ్చేశారు. ఇందులో ఆయన తన కెరీర్లోని ఎత్తుపల్లాలు, ట్రావెల్ మెమరీస్, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే తన స్వభావం గురించి అనేక ఆసక్తికర విషయాలను హోస్ట్ విజయ్తో పంచుకున్నారు. వెండితెరపై కనిపించే జగపతి బాబుకు, నిజ జీవితంలోని ఆయన వ్యక్తిత్వానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ షో ద్వారా ప్రేక్షకులు స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
రాబోయే సెలబ్రిటీలు వీరే
మొదటి సీజన్లో జగపతి బాబుతో పాటు సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్, అలీ, వర్ష బొల్లమ్మ, శివాత్మిక రాజశేఖర్, ఆకాష్ పూరి, శివాని వంటి టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సందడి చేయనున్నారు. హోస్ట్ విజయ్ ఒక్కో సెలబ్రిటీతో కలిసి కులు మనాలి, కూర్గ్, గోవా, కశ్మీర్, లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, సిమ్లా వంటి అద్భుతమైన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ, ఆ ప్రయాణంలో వారితో ఇష్టాగోష్టిగా సంభాషించనున్నారు.
సాహిత్య సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ షోకు అచ్యుత్ వర్మ సినిమాటోగ్రాఫర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ట్రావెల్, అడ్వెంచర్, సెలబ్రిటీల లైఫ్ స్టోరీస్ ఇష్టపడే వారికి ‘సోల్ ట్రిప్’ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. సరికొత్త ఫార్మాట్తో వస్తున్న ఈ షో ఓటీటీ ఆడియన్స్ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. 'సోల్ ట్రిప్' షో ఏ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది?
ఈ షో ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ‘ఈటీవీ విన్’ (ETV Win) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
2. సోల్ ట్రిప్ షో ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షో. ఇందులో సెలబ్రిటీలతో కలిసి అందమైన ప్రదేశాల్లో ప్రయాణిస్తూ వారి వ్యక్తిగత విశేషాలను తెలుసుకుంటారు.
3. సోల్ ట్రిప్ మొదటి ఎపిసోడ్లో పాల్గొన్న సెలబ్రిటీ ఎవరు?
ఈ షో మొదటి ఎపిసోడ్లో సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు పాల్గొన్నారు.
