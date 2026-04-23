    Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్

    Soul Trip OTT: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) సరికొత్త ప్రయోగానికి తెరలేపింది. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షో ‘సోల్ ట్రిప్’ (Soul Trip) స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. విజయ్ దాట్ల హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షో విశేషాలు ఇవే.

    Apr 23, 2026, 16:26:42 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Soul Trip OTT: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌తో దూసుకుపోతున్న ‘ఈటీవీ విన్’ (ETV Win).. ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ‘కథా సుధ’ వంటి ఎమోషనల్ అండ్ మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సిరీస్‌లతో ఆకట్టుకున్న ఈ ప్లాట్‌ఫామ్.. తాజాగా ‘సోల్ ట్రిప్’ (Soul Trip) పేరుతో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షోను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

    Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్
    Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్

    విజయ్ దాట్ల హోస్టింగ్‌లో అడ్వెంచరస్ జర్నీ..

    హీరో విజయ్ దాట్ల హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షో.. సాధారణ టాక్ షోలకు భిన్నంగా సెలబ్రిటీలతో కలిసి అందమైన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సాగుతుంది. గండభేరుండ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమం.. కేవలం ఇంటర్వ్యూలకే పరిమితం కాకుండా సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత ప్రయాణ జ్ఞాపకాలు, వారి జీవితంలోని ఆసక్తికర మలుపులను ప్రకృతి ఒడిలో పంచుకునేలా ప్లాన్ చేశారు.

    మొదటి ఎపిసోడ్‌లో జగ్గూ భాయ్ సందడి..

    ఈ అడ్వెంచరస్ టాక్ షో మొదటి ఎపిసోడ్ ఏప్రిల్ 23న స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. సుమారు 53 నిమిషాల నిడివి గల ఈ ఎపిసోడ్‌లో వెటరన్ యాక్టర్ జగపతి బాబు అతిథిగా విచ్చేశారు. ఇందులో ఆయన తన కెరీర్‌లోని ఎత్తుపల్లాలు, ట్రావెల్ మెమరీస్, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే తన స్వభావం గురించి అనేక ఆసక్తికర విషయాలను హోస్ట్ విజయ్‌తో పంచుకున్నారు. వెండితెరపై కనిపించే జగపతి బాబుకు, నిజ జీవితంలోని ఆయన వ్యక్తిత్వానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ షో ద్వారా ప్రేక్షకులు స్పష్టంగా చూడవచ్చు.

    రాబోయే సెలబ్రిటీలు వీరే

    మొదటి సీజన్‌లో జగపతి బాబుతో పాటు సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్, అలీ, వర్ష బొల్లమ్మ, శివాత్మిక రాజశేఖర్, ఆకాష్ పూరి, శివాని వంటి టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సందడి చేయనున్నారు. హోస్ట్ విజయ్ ఒక్కో సెలబ్రిటీతో కలిసి కులు మనాలి, కూర్గ్, గోవా, కశ్మీర్, లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, సిమ్లా వంటి అద్భుతమైన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ, ఆ ప్రయాణంలో వారితో ఇష్టాగోష్టిగా సంభాషించనున్నారు.

    సాహిత్య సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ షోకు అచ్యుత్ వర్మ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ట్రావెల్, అడ్వెంచర్, సెలబ్రిటీల లైఫ్ స్టోరీస్ ఇష్టపడే వారికి ‘సోల్ ట్రిప్’ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. సరికొత్త ఫార్మాట్‌తో వస్తున్న ఈ షో ఓటీటీ ఆడియన్స్‌ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. 'సోల్ ట్రిప్' షో ఏ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది?

    ఈ షో ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ ‘ఈటీవీ విన్’ (ETV Win) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. సోల్ ట్రిప్ షో ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ట్రావెల్ బేస్డ్ సెలబ్రిటీ టాక్ షో. ఇందులో సెలబ్రిటీలతో కలిసి అందమైన ప్రదేశాల్లో ప్రయాణిస్తూ వారి వ్యక్తిగత విశేషాలను తెలుసుకుంటారు.

    3. సోల్ ట్రిప్ మొదటి ఎపిసోడ్‌లో పాల్గొన్న సెలబ్రిటీ ఎవరు?

    ఈ షో మొదటి ఎపిసోడ్‌లో సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు పాల్గొన్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    News/Entertainment/Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్
    News/Entertainment/Soul Trip OTT: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి సోల్ ట్రిప్.. ఇండియాలోనే తొలి సెలబ్రిటీ ట్రావెల్ టాక్ షో.. జగ్గూ భాయ్ తొలి ఎపిసోడ్
