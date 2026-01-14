Edit Profile
    ఓటీటీలోకి నిన్న నేరుగా వచ్చిన తెలుగు డివోషనల్ డ్రామా- సత్య సాయి బాబాపై జగపతి బాబు, సుహాసిని మూవీ- 3 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్

    ఓటీటీలోకి నిన్న (జనవరి 13) స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసిన తెలుగు డివోషనల్ డ్రామా సినిమా అనంత. ఆధ్యాత్మిక గురువు సత్య సాయి బాబా బోధనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో జగపతి బాబు, సుహాసిని కీలక పాత్రలు పోషించారు. 3 భాషల్లో నేరుగా రిలీజ్ అయిన అనంత ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 14, 2026 3:22 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఎన్నో జోనర్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చినా డివోషనల్ కథాశంతో రిలీజ్ అయ్యే మూవీస్ చాలా అరుదు. ఈ క్రమంలో తెలుగులో డివోషనల్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన మూవీ అనంత. ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ సత్య సాయి బాబాపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో జగపతి బాబు, సుహాసిని కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    వెటరన్ డైరెక్టర్

    చాలా కాలం నిరీక్షణ తర్వాత వెటరన్ డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ (భాషా ఫేమ్) రూపొందించిన ఆధ్యాత్మిక చిత్రమే ఈ ‘అనంత’. ఈ మూవీలో జగపతి బాబు, సుహాసినితోపాటు రామరావు జాదవ్, వైజీ మధువంతి, వైజీ మహేంద్రన్, అర్జున్ రమన్, శ్రీ రంజని, నిళల్‌గల్ రవి, టెంపర్ వంశీ, అభిరామి వెంకటాచలం, తలైవాసల్ విజయ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

    కుదరని థియేట్రికల్ రిలీజ్

    గతేడాది చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న అనంత సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సింది. అనంత థియేట్రికల్ రిలీజ్ కోసం మూవీ యూనిట్ చాలా ప్రయత్నాలు చేసినట్లు, కానీ, కొన్ని కారణాల వల్ల అది కుదరలేదని సమాచారం. దాంతో ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండా సడెన్‌గా నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది అనంత మూవీ.

    అనంత ఓటీటీ రిలీజ్

    నిన్నటి (జనవరి 13) నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో అనంత ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నేరుగా హాట్‌స్టార్‌లో తెలుగు, తమిళం, హిందీ వంటి మూడు భాషల్లో అనంత ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఆధ్యాత్మిక సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్లు దేవా సంగీతం అందించిన అనంత సినిమాపై లుక్కేయవచ్చు.

    భక్తి చిత్రమే కాకుండా

    ఇదిలా ఉంటే అనంత సినిమాను భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా 100వ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్మించారు. ఇది కేవలం ఒక భక్తి చిత్రం మాత్రమే కాదు.. ఐదు విభిన్న జీవితాల ప్రయాణాన్ని, వారి సమస్యలను దైవ స్పర్శ ఎలా మార్చిందనే కోణంలో సాగుతుంది.

    ప్రేమ తత్వాన్ని పంచుకోవడం

    పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నేపథ్యంలో అనంత సినిమా మొదలవుతుంది. అక్కడ కలిసిన కొందరు వ్యక్తులు తమ జీవితాల్లో జరిగిన అద్భుతాలను, బాబా చూపిన ప్రేమ తత్వాన్ని ఒకరికొకరు పంచుకోవడం ఈ చిత్రంలోని ప్రధానాంశం.

    ఆధ్యాత్మిక మూడ్‌ను

    ‘భాషా’ వంటి కమర్షియల్ బ్లాక్‌ బస్టర్ తీసిన డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ ఈసారి ఆధ్యాత్మికతను ఎంచుకుని తనలోని మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరించారు. సంగీత దర్శకుడు దేవ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాలోని ఆధ్యాత్మిక మూడ్‌ను చక్కగా ఎలివేట్ చేసింది. రామజోగయ్య శాస్త్రి కలం నుంచి వచ్చిన పాటలు భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తుతాయని సమాచారం.

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో

    ఒక గంభీరమైన, ఆధ్యాత్మికత నిండిన పాత్రలో జగపతి బాబు నటించగా.. చాలా కాలం తర్వాత ఒక పవర్‌ఫుల్ ఎమోషనల్ పాత్రలో సుహాసిని కనిపించారు. ఇలాంటి విశేషాలు ఉన్న అనంత సినిమాను జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో వీక్షించవచ్చు.

