OTT Thriller: శ్రీదేవిని చంపింది ఎవరు? ఓటీటీలోకి మైండ్ బ్లోయింగ్ కన్నడ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్.. 7.8 ఐఎండీబీ రేటింగ్
OTT Thriller: శ్రీదేవిని చంపింది ఎవరు అంటూ ఓటీటీలోకి ఓ మైండ్ బ్లోయింగ్ కన్నడ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు కమల్ శ్రీదేవి. ఈ వారమే సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ వెల్లడించింది.
OTT Thriller: సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ డిజిటల్ ఆడియన్స్ను థ్రిల్ చేయడానికి 'కమల్ శ్రీదేవి' (Kamal Sridevi) అనే మైండ్ బ్లోయింగ్ కన్నడ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్తో రెడీ అయింది. బెంగళూరులోని ఒక బిజీ మార్కెట్ బ్యాక్డ్రాప్లో జరిగిన శ్రీదేవి అనే మహిళ దారుణ హత్య చుట్టూ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా నడుస్తుంది. జులై 17 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
ఏరియాల వారీగా సాగే మైండ్ బెండింగ్ స్క్రీన్ప్లే
ఈ కన్నడ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ మెయిన్ హైలైట్ దీని నెరేషన్ స్టైల్. ఒకే ఒక్క మర్డర్ మిస్టరీని ఏకంగా ఏడుగురు వేర్వేరు వ్యక్తుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూపించబోతున్నారు. సినిమా హిస్టరీలో 'రషోమోన్ ఎఫెక్ట్' అని పిలిచే ఈ స్క్రీన్ప్లే ప్యాటర్న్ ఆడియన్స్కు నెక్స్ట్ లెవెల్ సస్పెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది.
ప్రతి క్యారెక్టర్ చూసే కోణం మారుతున్న కొద్దీ కిల్లర్ ఎవరనే సస్పెన్స్ మరింత ముదురుతుంది. ఒకరు చెప్పే నిజం ఇంకొకరు చెప్పే అబద్ధంతో క్లాష్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే థ్రిల్ థియేట్రికల్ రేంజ్లో ఉంటుంది.
కమల్ చేసిన ఆలస్యం.. శ్రీదేవి ట్రాజిక్ ఎండింగ్
కథలోకి వెళ్తే.. కమల్ అనే వ్యక్తి శ్రీదేవిని ప్రమాదం నుంచి కాపాడాలని చాలా గట్టిగా ట్రై చేస్తాడు. కానీ అతను రంగంలోకి దిగేసరికి చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది. శ్రీదేవి లైఫ్ ఒక పెద్ద ట్రాజెడీతో ముగుస్తుంది.
అసలు ఆమెను చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది? ఆ మార్కెట్ గల్లీల్లో దాగి ఉన్న డార్క్ సీక్రెట్స్ ఏంటి? కమల్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎలా భాగమయ్యాడు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించారు.
కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ క్రేజ్.. టెక్నికల్ వాల్యూస్
ఈ మధ్య కాలంలో కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. 'కాంతార', 'గరుడ గమన వృషభ వాహన' లాంటి సినిమాల తర్వాత కన్నడ మేకర్స్ రూటెడ్ మిస్టరీ కథలను అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
'కమల్ శ్రీదేవి' సినిమాలో కూడా బెంగళూరు మార్కెట్ వాతావరణాన్ని చాలా రియలిస్టిక్గా చూపించబోతున్నారు. చీకటి గల్లీలు, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్ లొకేషన్లను క్యాప్చర్ చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్కు మెయిన్ పిల్లర్గా నిలవనుంది.
సీన్లలో వచ్చే సస్పెన్స్ను ఎలివేట్ చేసేలా ఇచ్చిన ఇంటెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ఆడియన్స్కు సీట్ ఎడ్జ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుందని పలు రివ్యూలు చెప్పాయి. సన్ నెక్స్ట్ ఈ సినిమాతో కన్నడ మార్కెట్తో పాటు సౌత్ ఆడియన్స్ను గట్టిగా టార్గెట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.8 రేటింగ్ ఉండటం చూస్తుంటే.. ఆడియెన్స్ కు బాగా నచ్చిందని అనుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More