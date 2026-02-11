Edit Profile
    ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ఉత్కంఠగా ట్రైలర్.. చంపేది మొసలా.. సీరియల్ కిల్లరా?

    జీ5 (Zee5) ఓటీటీ వేదికగా మరో ఆసక్తికరమైన కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'రాక్షస' (Raakshasa) విడుదలకు సిద్ధమైంది. విజయ్ రాఘవేంద్ర పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 20 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Published on: Feb 11, 2026 6:52 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (Zee5) తన నాలుగో కన్నడ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. 'రాక్షస' పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 20 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సుహాన్ ప్రసాద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రముఖ నిర్మాత తరుణ్ సుధీర్ నిర్మించాడు. ఇందులో కన్నడ నటుడు విజయ్ రాఘవేంద్ర ప్రధాన పాత్రలో, మరోసారి పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నాడు. మొత్తం 7 ఎపిసోడ్లు ఉండే ఈ సిరీస్, ఒక్కో ఎపిసోడ్ దాదాపు 25 నిమిషాల నిడివితో ఉంటుంది.

    మొసలి vs సీరియల్ కిల్లర్.. స్టోరీ ఇదీ..

    ఉత్తర కర్ణాటకలోని సౌదత్తి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ కథ జరుగుతుంది. అక్కడ విజయ్ రాఘవేంద్ర ఎస్.ఐ హనుమప్ప పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఒక మనుషులను తినే మొసలి తిరుగుతుందనే భయం ప్రజల్లో ఉంటుంది. స్థానిక కుమ్మరి సంఘం జరుపుకునే పండగ సమయంలో నది ఒడ్డున ఒక మనిషి శరీర భాగాలు దొరుకుతాయి. అందరూ ఇది మొసలి పనే అని భావిస్తారు.

    కానీ సౌదత్తి పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసుల్లో సగం మంది కనిపించకుండా పోయిన వారే ఉండటం ఎస్.ఐ హనుమప్పను కలవరపెడుతుంది. వీరంతా ఏమయ్యారు? ఆనవాళ్లు లేకుండా ఎలా మాయమయ్యారు? ఇది నిజంగా జంతువుల దాడివల్ల జరుగుతుందా? లేక దీని వెనుక ఏదైనా క్రూరమైన కుట్ర ఉందా అనేది హనుమప్ప ఎలా ఛేదించాడు అన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ కథ.

    తమిళ హిట్టు 'విలంగు' రీమేక్?

    రాక్షస వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే.. దీనిని 2022లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ తమిళ వెబ్ సిరీస్ 'విలంగు' (Vilangu) ఆధారంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. విమల్ హీరోగా నటించిన ఆ సిరీస్.. ఒక సీరియల్ కిల్లర్ థీమ్‌తో, కుల వివక్ష వంటి సామాజిక అంశాలను టచ్ చేస్తూ సాగుతుంది. హిందీలో కూడా ఇది 'జానవర్' (Janaawar) పేరుతో రీమేక్ అయ్యింది. ఇప్పుడు కన్నడలో 'రాక్షస'గా వస్తోంది. ఒరిజినల్ కథకు ఎంత దగ్గరగా తీశారు, ఏమైనా మార్పులు చేశారా అనేది ఫిబ్రవరి 20న తెలుస్తుంది.

    విజయ్ రాఘవేంద్ర డబుల్ ధమాకా

    విశేషమేమిటంటే.. విజయ్ రాఘవేంద్ర నటించిన సినిమా 'సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారామ్' కూడా ఇదే రోజు (ఫిబ్రవరి 20) థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది. ఇది అతని గత సినిమా 'సీతారామ్ బెనోయ్'కి సీక్వెల్. అంటే ఒకే రోజు అతని వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో, సినిమా థియేటర్లో సందడి చేయనున్నాయి. 'రాక్షస'లో ఎంఎస్ జహంగీర్, అవినాష్ యెలండూర్, మయూరి క్యాతరి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

