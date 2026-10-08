OTT Horror Thriller: కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన భయానక దృశ్యాలు.. ఓటీటీలోకి కన్నడ హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
OTT Horror Thriller: ఓటీటీలోకి కన్నడ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ వీడియో తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. ఫౌండ్ ఫుటేజ్ ఫార్మాట్లో రూపొందిన ఈ సినిమా భయపెడుతూనే ప్రేక్షకులకు నెక్ట్స్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తుంది.
OTT Horror Thriller: కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా సాగే ఇంటెన్స్ సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'వీడియో' (Video) ఈ రాత్రి నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేస్తోంది. కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో ప్రయోగాత్మకంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ డబ్బింగ్ వర్షన్లతో ఒకేసారి ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం.
వీడియో మూవీ.. ఫౌండ్ ఫుటేజ్ కాన్సెప్ట్.. అసలు కథేంటంటే?
హాలీవుడ్లో పాపులర్ అయిన 'ది బ్లెయిర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్', 'పారానార్మల్ యాక్టివిటీ' తరహాలో పక్కా ఫౌండ్ ఫుటేజ్ (Found Footage) విజువల్ మేకింగ్ స్టైల్లో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. కొందరు వ్యక్తులు తమ కెమెరాల్లో రికార్డ్ చేసిన దృశ్యాలు, ఆ తర్వాత వారు ఎదుర్కొన్న ఊహించని భయానక పరిస్థితుల చుట్టూ కథనం సాగుతుంది.
నిజమైన లొకేషన్లలో హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరాలతో తీసినట్లు ఉండే సీన్లు ఆడియన్స్కు ఒక రియలిస్టిక్ ఫీల్ను అందిస్తాయి. పాత్రల వెంట కెమెరా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కలిగే సస్పెన్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ప్రేక్షకుడిని కథలో బాగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి.
టెక్నికల్గా నెక్స్ట్ లెవెల్.. భయం కాస్త తక్కువే
సినీ విమర్శకుల నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్కి చాలా ఆసక్తికరమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. సాంకేతికంగా, కెమెరా వర్క్ పరంగా డైరెక్టర్ చూపించిన విజన్, టెక్నిక్ చాలా మంచి లెవెల్లో ఉన్నాయని నేషనల్ మీడియా ప్రశంసించింది.
అయితే టెక్నికల్ మేకింగ్ పై పెట్టిన ఫోకస్ జంప్ స్కేర్స్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ మీద కాస్త తగ్గడంతో భయం తీవ్రత కొంచెం తక్కువగా అనిపిస్తుందని టాక్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ సస్పెన్స్ బిల్డప్, రియల్ టైమ్ స్క్రీన్ప్లే ఓటీటీ వీక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి.
5 భాషల్లో ఓటీటీ హంగామా.. వీకెండ్ బింజ్ వాచ్కి పర్ఫెక్ట్
కన్నడ ఒరిజినల్ వర్షన్తో పాటు సౌత్ ఆడియన్స్ కోసం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల ఆడియో ట్రాక్స్ను ఒకేసారి రిలీజ్ చేయనున్నారు. సాధారణ ఫార్మాట్ సినిమాలకు భిన్నంగా డిఫరెంట్ కంటెంట్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.
వారం మొత్తం రొటీన్ సినిమాలతో బోర్ కొట్టిన వారికి, ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి వస్తున్న ఈ 90 నిమిషాల గ్రిప్పింగ్ థ్రిల్లర్ ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ మైండ్ ఫ్రెషనర్గా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More