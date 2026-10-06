Quote of the Day: ఎవరి మెప్పు కోసం పనిచేయను: హాలీవుడ్ నటి కేట్ విన్స్ లెట్
తమ పనికి తమదే పూర్తి బాధ్యత అని చాటిచెప్పిన హాలీవుడ్ నటి కేట్ విన్స్ లెట్ వ్యాఖ్యలు నెటిజన్లను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యల అంతరార్థం, కెరీర్ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
"నేను ఇతరుల మెప్పు కోసం పని చేయడం లేదు. అందరినీ ఎప్పుడూ సంతృప్తి పరచడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ అంతా తిరగబడ్డా బాధ్యత వహించాల్సింది నేనే" అని ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటి కేట్ విన్స్ లెట్ స్పష్టం చేశారు.
అక్టోబరు 5న ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా, గతంలో 'వోగ్' (Vogue) మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలోని ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సొంత పనికి పూర్తి బాధ్యత వహించడం ఎంత ముఖ్యమో ఆమె మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
ఆసక్తికర సంఘటన
తన ప్రారంభ కెరీర్లో జరిగిన ఒక సంఘటనను కేట్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక నాటక రిహార్సల్ సమయంలో దర్శకుడు "మీరు ఎవరి కోసం నటిస్తున్నారు?" అని ప్రశ్నించినప్పుడు, చాలామంది నటులు తమ కుటుంబ సభ్యులు లేదా తల్లి అని బదులిచ్చారు.
చివరగా మాట్లాడిన కేట్, "నిజం చెప్పాలంటే, నేను నా కోసమే నటిస్తున్నాను" అని చెప్పారు. దాంతో అక్కడున్న వారంతా ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకున్నారు.
స్వీయ బాధ్యతే స్వేచ్ఛ
"ఎవరినో మెప్పించడానికో లేక ఇతరుల ప్రేమను, గౌరవాన్ని పొందడానికో నేను నటించడం లేదు. ఒకవేళ నా కెరీర్లో ఏదైనా విఫలమైతే దానికి నన్ను నేనే నిందించుకోవాలి తప్ప వేరొకరిని కాదు" అని కేట్ వివరించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు కేవలం నటనా రంగానికే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి వృత్తిగత జీవితానికి వర్తిస్తాయి. పనిలో విజయం సాధిస్తే ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా, విఫలమైతే ఇతరులపై నెట్టకుండా స్వీయ బాధ్యత తీసుకోవడం వల్ల నిరంతరం మెరుగయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది.
అసాధారణ నటి కేట్ విన్స్ లెట్
1997లో వచ్చిన 'టైటానిక్' (Titanic) చిత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన కేట్ విన్స్ లెట్, అంతకు ముందే చలనచిత్ర, బుల్లితెర రంగాల్లో అడుగుపెట్టారు. రెడ్రూఫ్స్ థియేటర్ స్కూల్లో నటన నేర్చుకున్న ఆమె, 'ఎటర్నల్ సన్షైన్ ఆఫ్ ది స్పాట్లెస్ మైండ్', 'ది హాలిడే', 'ది రీడర్' చిత్రాలతో పాటు 'మేర్ ఆఫ్ ఈస్ట్టౌన్' వంటి ధారావాహికల్లో శక్తివంతమైన పాత్రలతో తన నటనను నిరూపించుకున్నారు.
ఆమె సాధించిన ప్రధాన పురస్కారాలు:
- ఆస్కార్ (అకాడమీ అవార్డు)
- ఎమ్మి అవార్డులు
- బాఫ్టా (BAFTA)
- గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులు
- గ్రామీ అవార్డు
2012లో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఆమెను 'కమాండర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది బ్రిటీష్ ఎంపైర్' (CBE)తో సత్కరించింది. అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ఆమె భాగస్వామిగా ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More