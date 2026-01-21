Edit Profile
    టీవీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్‌బస్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాంతార ఛాప్టర్ 1.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?

    కన్నడ బ్లాక్‌బస్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ కాంతార: ఎ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 మూవీ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమాను జీ తెలుగు ఛానెల్ టెలికాస్ట్ చేయనుంది. థియేటర్లలో రిలీజైన సుమారు నాలుగు నెలల తర్వాత మూవీ టీవీలోకి రానుండటం విశేషం.

    Published on: Jan 21, 2026 9:47 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    కాంతార: ఎ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1.. గతేడాది ఇండియన్ సినిమా నుంచి వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్‌బస్టర్లలో ఒకటి. అక్టోబర్ 2న దసరా సందర్భంగా రిలీజై.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. ఇప్పటికే మూవీ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. ఇప్పుడు టీవీ ప్రీమియర్ కోసం సిద్ధమైంది.

    కాంతార ఛాప్టర్ 1 టీవీ ప్రీమియర్ డేట్

    తెలుగు ప్రేక్షకులకు అంతులేని వినోదం అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే జీ తెలుగు ఈ వారం మరో కొత్త సినిమాతో వచ్చేస్తోంది. థియేటర్​, ఓటీటీలోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న సెన్సేషనల్​ మూవీ కాంతార: ఎ లెజెండ్​ ఛాప్టర్​ 1. కన్నడ స్టార్​ హీరో రిషబ్​ శెట్టి స్వీయ​ దర్శకత్వంలో హోంబలే ఫిలిమ్స్​ నిర్మించిన ఈ సినిమాను వరల్డ్​ టెలివిజన్​ ప్రీమియర్​గా అందిస్తోంది జీ తెలుగు. రిషబ్​ శెట్టి​, రుక్మిణీ వసంత్​ నటించిన బ్లాకబస్టర్​ మూవీ కాంతార: ఎ లెజెండ్​ చాప్టర్​ 1.. ఈ శనివారం (జనవరి 24) సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.

    కాంతార ఛాప్టర్ 1 మూవీ విశేషాలు

    2022లో వచ్చిన కాంతార సినిమాకు ప్రీక్వెల్ గా వచ్చిన సినిమా ఇది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.855 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. కాంతార ప్రాంతం చుట్టూ రాజశేఖర్ అనే రాజు రాజ్యం ఉంటుంది. రాజశేఖర్ వంశం ఏలే కాలంలో ఆ అడవి మొత్తం వాళ్ల ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. అదే ప్రాంతంలో బెర్మె (రిషబ్ శెట్టి) ఉంటాడు. తన ప్రజల కోసం అతడు ఏకంగా రాజ్యంలోకే వెళ్లి వ్యాపారం చేస్తుంటాడు.

    ఈ క్రమంలో జరిగిన కొన్ని నాటకీయ పరిణామాల మధ్య బెర్మె, కనకావతి (రుక్మిణి వసంత్)కి దగ్గర అవుతాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ? అసలు బెర్మె ఎవరు? అతను ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడు ? కనకావతి ఎవరు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే ఈ కాంతార: ఎ లెజెండ్​ చాప్టర్​ 1 సినిమా చూడాల్సిందే.

    ఈ సినిమాలో పాన్​ఇండియా స్టార్ రిషబ్​ శెట్టి, రుక్మిణీ వసంత్​ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా.. జయరామ్, రాకేష్ పూజారి, గుల్షన్ దేవయ్య వంటి ప్రముఖులు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో మెప్పించారు. హోంబలే ఫిలిమ్స్​ బ్యానర్​పై విజయ్ కిరగందూర్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకి బి. అజనీష్ లోక్‌నాథ్​ సంగీతం అందించాడు.

