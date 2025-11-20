Edit Profile
    దేవుడు నా కోసం ఆ జోడీని సృష్టించలేదు-గుండె పగిలే బాధ-ఇద్దరు పిల్లలున్నారు-ఎక్కడికి వెళ్లాలి: కరణ్ జోహార్ ఎమోషనల్

    బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత కరణ్ జోహార్ అంటే తెలియనివాళ్లు ఉండరు. తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్తూ కరణ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ కామెంట్లు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి. 

    Published on: Nov 20, 2025 10:35 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బాలీవుడ్ పాపులర్ సెలబ్రిటీల్లో కరణ్ జోహార్ ఒకరు. స్టార్ కిడ్స్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో మరింత ఫేమస్. దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. అయితే కరణ్ జోహార్ పర్సనల్ లైఫ్ పై ఎప్పుడూ ఏవో ట్రోల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతూ కరణ్ జోహార్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    కరణ్ జోహార్
    కరణ్ జోహార్

    ఒంటరితనం

    టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా హోస్ట్ చేస్తున్న 'సర్వింగ్ ఇట్ అప్ విత్ సానియా' షో తాజా ఎపిసోడ్‌కు ప్రముఖ సినీ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా సింగిల్ పేరెంట్స్ గా వారి అనుభవాలు, ప్రేమ అన్వేషణ వంటి అనేక విషయాలపై వీరిద్దరూ చర్చించారు. కరణ్ జోహార్ మాట్లాడుతూ ఒంటరిగా భోజనం చేసేటప్పుడు తనకి ఒంటరితనం ఆవహిస్తుందని ఒప్పుకున్నారు.

    గుండె పగిలిన బాధ

    “నేను ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాను. ఒకానొక సమయంలో నాకు ప్రేమ కావాలని బలంగా కోరుకున్నాను. నాకు తోడు, ఒక బంధం కావాలని ఆశపడ్డాను. ఎన్నో రకాల అనుభవాలు, గుండె పగిలిన బాధ, వన్ సైడ్ లవ్ వంటివి ఎదుర్కొన్నాను. నేను దానిపై ఒక సినిమా కూడా తీశాను. అది నాకు ఉపశమనం కలిగించింది. నేను కోలుకోవడానికి సహాయపడింది” అని కరణ్ తెలిపారు.

    ఎక్కడికి వెళ్లాలి?

    ఆ తర్వాత తనను తాను 'బయటకు పరిచయం చేసుకోవాలని' లేదా 'విదేశాలకు వెళ్లాలని' తనకు సలహాలు ఇచ్చారని కరణ్ జోహార్ చెప్పారు. దానికి కరణ్ బదులిస్తూ.. “ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నేను ఇక్కడే ఉంటా. నాకు ఒక తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. నేను ఇక్కడే జీవించాలి. నేను ఆ దశలన్నీ దాటి వచ్చాను. నాకు ఒంటరితనం ఉంది. అది వాస్తవం. మీ జీవితంలో కష్టాల కంటే, సుఖాల్లోనే ఎక్కువ ఒంటరితనం అనిపిస్తుంది. ఒంటరిగా భోజనం చేయడం అనేది ఒంటరితనాన్ని మరింతగా గుర్తుచేసే విషయం” అని కరణ్ అన్నారు.

    ప్రేమ కోసం

    తాను ఒంటరిగా ఉండటాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ ఒకవేళ ప్రేమ దొరికితే 'షారుఖ్ ఖాన్ ల రెండు చేతులు చాచి’ సిద్ధంగా ఉంటానని కరణ్ అన్నారు. తాను ఎన్నో గొప్ప ప్రేమ కథలను చెప్పినా, దురదృష్టవశాత్తు తనకు అలాంటిది లేదని వ్యాఖ్యానిస్తూ.. “దేవుడు నా కోసం ఆ జోడీని సృష్టించలేదు” అని అన్నారు.

    కరణ్ జోహార్ ఫ్యామిలీ

    కరణ్ తండ్రి, నిర్మాత యష్ జోహార్ 2004లో మరణించారు. ఆయన తన తల్లి, ముంబైలో నివసిస్తున్న హిరూ జోహార్‌తో చాలా సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. సరోగసీ ద్వారా జన్మించిన తన ఇద్దరు పిల్లలకు, తన తల్లిదండ్రుల పేర్లను యష్, రూహీ అని పెట్టారు. ఆయన చివరిగా 2023లో రణవీర్ సింగ్, ఆలియా భట్ లతో 'రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ' అనే చిత్రాన్ని దర్శకత్వం వహించారు.

