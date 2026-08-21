Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2.. ఎంగేజ్మెంట్ వద్దని సూరజ్ బిగ్ ట్విస్ట్-జ్యోత్స్న స‌ర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్‌లు

Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2 టుడే ఆగస్టు 21 ఎపిసోడ్ లో కథ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. జ్యోత్స్నలో మార్పు చూసి షాక్ అవుతున్నట్లు దశరథ చెప్తాడు. అయితే ఎంగేజ్మెంట్ వద్దు అని సూరజ్ పెద్ద ట్విస్ట్ ఇస్తాడు. సూరజ్ కు జ్యోత్స్న సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లు ఇస్తుంది. పూర్తి ఎపిసోడ్ వివరాలు మీ కోసం.

Published on: Aug 21, 2026, 07:19:23 IST
By Chandu Shanigarapu
Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో.. తన ప్రేమ గురించి సూరజ్ కు అర్థమయ్యేలా చెప్తుంది జ్యోత్స్న. ఇది మన ప్రేమ కథ. మర్చిపోలేని అందమైన ప్రేమ కథ అని జ్యోత్స్న అంటుంది. నీకు పెళ్లి అనగానే దాసు ఎందుకు ఆనందపడుతున్నాడని సూరజ్ అడుగుతాడు.

కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)
కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)

జ్యోత్స్న షాక్

సూరజ్ ప్రశ్నతో జ్యోత్స్న షాక్ అవుతుంది. దశరథ కంటే దాసు కళ్లలోనే ఆనందం చూశానని సూరజ్ అంటాడు. ఆయన నాకు చిన్నాన్న అవుతాడు కాబట్టి, అన్నయ్య కూతురు పెళ్లి అంటే సంతోషం ఉంటుంది. ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే ఆయన్నే అడగమని చెప్పి జ్యోత్స్న వెళ్లిపోతుంది.

నగలతో పారు

ఇటు ఉదయం కొత్త చీర, ఒంటి నిండా నగలతో పారిజాతం మళ్లీ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తుంది. ఇదంతా ఏంటీ అని కార్తీక్ అడుగుతాడు. పారు నియమాలు ఉల్లంఘించిందని తాతకు చెప్తాడు కార్తీక్. మీ తాతే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. మీ తాత వరం ఇచ్చారని పారు చెప్తుంది. జ్యోత్స్న పెళ్లి సెట్ అయింది కదా. మీ భార్య పనిమనిషి అంటే బాగోదని అడిగింది. అందుకే పర్మిషన్ ఇచ్చానని శివ నారాయణ చెప్తాడు.

క్రెడిట్ సూరజ్ కే

దశరథ వచ్చి కార్తీక్, దీపలతో మాట్లాడతాడు. జ్యోత్స్న నా కూతురు కాదని తెలిసినప్పటి నుంచి తన ప్రవర్తన నాకు నచ్చేది కాదు. నా పెంపకం సరిగ్గా లేదు. నేను తనకు మంచి తండ్రిగా లేను కాబట్టే నాకు మంచి కూతురిగా లేదనుకున్నా. కానీ మీరు జ్యోత్స్నను మార్చారు. మంచి కూతురిగా మార్చారని దశరథ అంటాడు. ఈ క్రెడిట్ అంతా సూరజ్ కే దక్కాలని కార్తీక్ అంటాడు.

దీప, జ్యోత్స్న అక్కాచెల్లెలు

సూరజ్ ఎవరు? మీరు లేకపోతే సూరజ్ ఆఫీస్ లోకి, ఇంట్లోకి కానీ వచ్చేవాడా? సూరజ్ నాకు నచ్చలేదు. కానీ నీ కారణంగా ఇంట్లో ఉండనిచ్చా. దీప తీసుకొచ్చి అడ్వైజర్ గా పెట్టుకుంది. జ్యోత్స్న, సూరజ్ కు పెళ్లి చేయాలని దీప అనుకుంది. దీప నా సొంత కూతురు, జ్యోత్స్న నా పెంపుడు కూతురు. ఇద్దరూ నా కూతుళ్లే. జ్యోత్స్నకు దీప అక్క అవుతుంది. దీప మంచి సంబంధం తీసుకొచ్చిందని నమ్మానని దశరథ చెప్తూ పోతాడు.

దీప ట్విస్ట్

జ్యోత్స్న అంతలా మారుతుందని అనుకోలేదు. ఇప్పుడు జ్యోత్స్న కూడా నా కూతురే అని దశరథ అంటాడు. జ్యోత్స్న మీ కూతురే. ఇప్పుడు ఈ దీప మీ కూతురు అని ఎవరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా అని దీప ట్విస్ట్ ఇస్తుంది. మీరిద్దరూ నా కూతుళ్లే అని దశరథ ఎమోషనల్ అవుతాడు. నిజాలు బయటపడ్డ రోజు సుమిత్రతో దీప నా కన్నకూతురని, జ్యోత్స్న పెంచిన కూతురని చెప్తానని దశరథ అంటాడు.

ఎంగేజ్మెంట్ వద్దు

సూరజ్ ను పిలిపించి పెళ్లి ముహూర్తాల గురించి మాట్లాడతాడు శివ నారాయణ. ఒక్కగానొక్క మనవరాలి పెళ్లిని గ్రాండ్ గా చేయాలనుకుంటున్నాని చెప్తాడు. నీకు, జ్యోత్స్నకు ఫస్ట్ గ్రాండ్ గా ఎంగేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా. నీకేమైనా అభ్యంతరం ఉందా అని సూరజ్ ను శివ నారాయణ అడుగుతాడు. అభ్యంతరం ఉందని సూరజ్ షాకిస్తాడు.

ఈ నిశ్చితార్థం ఇష్టం లేదని సూరజ్ చెప్పడంతో అందరి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది. నాకైతే ఎంగేజ్మెంట్ ఇష్టం లేదు. డైరెక్ట్ గా పెళ్లి ముహూర్తాలే పెట్టించండని ట్విస్ట్ ఇస్తాడు సూరజ్. పంతులును ఈ రోజే పిలిపించి ముహూర్తాలు పెట్టించండని సూరజ్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాడు.

పెద్ద అబద్ధం

సూరజ్ దగ్గరకు వెళ్లి ఎందుకు ఎంగేజ్మెంట్ వద్దన్నావని జ్యోత్స్న అడుగుతుంది. ఇప్పుడు పెళ్లిల్లు ఏమో ఎంగేజ్మెంట్, ఫొటో షూట్, బ్యాచిలర్ పార్టీ, సంగీత్, హల్దీ.. ఇలా వేడుకగా జరుగుతున్నాయని జ్యోత్స్న చెప్తుంది. కానీ సూరజ్ మాత్రం ఇవేమీ వద్దంటాడు. పెద్ద అబద్ధం చెప్పానంటాడు. నా మీద ఉన్న ప్రేమ అబద్ధమనుకున్నానని జ్యోత్స్న అంటుంది.

జ్యో గిఫ్ట్

నువ్వు నా సొంతం సూరజ్. ప్రేమగా మాట్లాడుకుందామని జ్యోత్స్న అంటుంది. సూరజ్ కు గోల్డ్ చెయిన్ ను గిఫ్ట్ గా ఇస్తుంది. ఆ లాకెట్ లోపల ఓ వైపు సూరజ్, మరోవైపు జ్యోత్స్న ఫొటోలు ఉంటాయి. అది చూసి సూరజ్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ‘జేఎస్’ అనే అక్షరాలు ఉన్న రింగ్ ను కూడా జ్యో ఇస్తుంది. జే అంటే జ్యోత్స్న, ఎస్ అంటే సూరజ్. నేను నీకు ఈ గిఫ్ట్ లు ఇచ్చానని 10 ఏళ్ల తర్వాత గుర్తు చేసుకున్నా ఈ జ్ణాపకాలు అద్భుతంగా ఉండాలి. మన పిల్లలకు ప్రేమ కథ చెప్పాలని జ్యోత్స్న అంటుంది.

ప్రేమ లేదని

చైన్ ను మెడలో వేస్తానంటే సూరజ్ వద్దంటాడు. కానీ జ్యోత్స్న బలవంతంగా సూరజ్ మెడలో చెయిన్ వేస్తుంది. నువ్వు ఎంగేజ్మెంట్ వద్దు అన్నావ్ కదా. నేను ఈ ఉంగరం నీ వేలికి పెట్టానంటే మనకు ఎంగేజ్మెంట్ అయినట్లేనని రింగ్ పెట్టబోతుంది జ్యోత్స్న. కానీ సూరజ్ వద్దంటాడు. నీకు నా మీద ప్రేమ లేదని జ్యో కోపంగా వెళ్లిపోతుంది. ఇక్కడితో నేటి కార్తీక దీపం 2 ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2.. ఎంగేజ్మెంట్ వద్దని సూరజ్ బిగ్ ట్విస్ట్-జ్యోత్స్న స‌ర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్‌లు
Home/Entertainment/Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2.. ఎంగేజ్మెంట్ వద్దని సూరజ్ బిగ్ ట్విస్ట్-జ్యోత్స్న స‌ర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్‌లు
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes