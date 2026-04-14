Karthika Deepam: కార్తీక దీపం డాక్టర్ బాబును కలిసిన ప్రతాప్.. 300 ఎపిసోడ్లు లాగించేసే ప్లాన్.. పాపం ప్రతాప్ ఫన్నీ వీడియో
Karthika Deepam: కార్తీక దీపం డాక్టర్ బాబుతో సినిమా ప్రమోషన్ చేయిస్తే ఎలా ఉంటుంది? తిరువీర్ నటిస్తున్న పాపం ప్రతాప్ మూవీ మేకర్స్ సరిగ్గా ఇదే ఆలోచన చేశారు. ఫలితం ఆ ఫన్నీ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది.
Karthika Deepam: 'మసూద' ఫేమ్ తిరువీర్ నటించిన 'పాపం ప్రతాప్' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా 'కార్తీక దీపం' ఫేమ్ డాక్టర్ బాబు (నిరుపమ్ పరిటాల) ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పెళ్లయిన నాలుగు రోజులకే భార్య విడిచి పెట్టి వెళ్లడంతో ఆ ప్రతాప్ కు ఈ డాక్టర్ బాబు ఏం సలహా ఇచ్చాడో చూడండి.
పాపం ప్రతాప్.. డాక్టర్ బాబు సలహా ఏంటి?
మల్టీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ తిరువీర్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'పాపం ప్రతాప్' (Papam Prathap). ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రమోషన్లను వినూత్నంగా నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బుల్లితెర మెగాస్టార్, 'కార్తీక దీపం' సీరియల్ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ‘డాక్టర్ బాబు’గా సుపరిచితుడైన నిరుపమ్ పరిటాలతో తిరువీర్ జరిపిన చిట్ చాట్ నెట్టింట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
ఈ వీడియోలో పెళ్లైన కేవలం నాలుగు రోజులకే భార్య వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన 'ప్రతాప్'గా తిరువీర్ తన బాధలను డాక్టర్ బాబుకు చెప్పుకోవడం, దానికి నిరుపమ్ తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అవ్వడం అత్యంత వినోదాత్మకంగా ఉంది. సీరియల్లో వందల ఎపిసోడ్ల పాటు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేసిన డాక్టర్ బాబు.. ప్రతాప్ సమస్యకు ఎలాంటి పరిష్కారం చూపారనేది ఈ ప్రోమోలో హైలైట్గా నిలిచింది.
తన భార్య వెళ్లిపోయినప్పటి నుంచీ తనకు నిద్ర పట్టడం లేదని తిరువీర్ అంటాడు. ప్రతి ఒక్కడూ భార్య సమస్యలతో వచ్చేవాడే తప్ప ఒక్కడూ చికిత్స కోసం రాడని డాక్టర్ బాబు విసుక్కుంటాడు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లంతో మరో రెండు, మూడు వందల ఎపిసోడ్లు లాగించేయొచ్చని అనుకుంటాడు.
ఇది ప్రతి ఊరిలో ఉండే 'ప్రతాప్' కథ
ఎస్.పి. దుర్గా నరేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పాపం ప్రతాప్ మూవీ ఒక పక్కా ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. పెళ్లి తర్వాత తన జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుందని కలలు కన్న ప్రతాప్ అనే యువకుడికి, పెళ్లైన నాలుగో రోజే భార్య (పాయల్ రాధాకృష్ణ) పుట్టింటికి వెళ్ళిపోవడంతో అసలు కష్టాలు మొదలవుతాయి. ఊరి జనం దీని గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుకోవడం, తండ్రి (అజయ్ ఘోష్) హెచ్చరికలు.. వీటన్నింటి మధ్య ప్రతాప్ పడే పాట్లు నవ్వులు పూయించడమే కాకుండా ఆలోచింపజేస్తాయి.
ఈటీవీ విన్ నుంచి వస్తున్న థియేట్రికల్ వెంచర్
సాధారణంగా ఓటీటీ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. కానీ 'పాపం ప్రతాప్' ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ఒరిజినల్ మూవీ అయినప్పటికీ, దీనిపై ఉన్న నమ్మకంతో థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు. చిత్రంలో రాశి, అజయ్ ఘోష్, శ్రీనివాస్ అవసరాల, దేవి ప్రసాద్ వంటి దిగ్గజ నటులు ఉండటం సినిమాకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా ట్రైలర్ చివరలో "పెళ్లైన మగాడి పరిస్థితి" గురించి తిరువీర్ చెప్పిన డైలాగ్స్ యూత్ కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి.
ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇప్పటికే '#90s' ఫేమ్ రోషన్ తో చేసిన వీడియోలు కూడా మంచి వ్యూస్ సాధించాయి. ఇప్పుడు డాక్టర్ బాబు ఎంట్రీతో సినిమాకు మరింత బజ్ ఏర్పడింది. "ప్రతాప్ సమస్యకు మందు మా దగ్గర లేదు కానీ, నవ్వులు మాత్రం గ్యారెంటీ" అని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
'పాపం ప్రతాప్' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 17, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇది ఈటీవీ విన్ సమర్పణలో వస్తున్న సినిమా.
నిరుపమ్ పరిటాల (డాక్టర్ బాబు) పాపం ప్రతాప్ సినిమాలో నటిస్తున్నారా?
లేదు.. నిరుపమ్ ఈ సినిమాలో నటించడం లేదు. కేవలం సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం తిరువీర్ తో కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన ఫన్నీ వీడియోలో మాత్రమే కనిపించారు.
పాపం ప్రతాప్ సినిమా కథాంశం ఏమిటి?
పెళ్ళైన నాలుగు రోజులకే భార్య ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతే, ఒక సామాన్య యువకుడు (ప్రతాప్) సమాజంలో ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు, ఆ క్రమంలో జరిగే హాస్యభరిత సంఘటనల సమాహారమే ఈ 'పాపం ప్రతాప్'.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.