
    Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే షాక్.. ఆకట్టుకుంటున్న తిరువీర్ ‘పాపం ప్రతాప్’ ట్రైలర్

    Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ అయిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. తిరువీర్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మూవీ ఇది.

    Apr 12, 2026, 17:28:49 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Papam Pratap Trailer: ‘మసూద’, ‘మంగళవారం’ వంటి చిత్రాలతో వైవిధ్యమైన నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తిరువీర్ నుంచి వస్తున్న మరో ఆసక్తికరమైన మూవీ ‘పాపం ప్రతాప్’ (Papam Prathap). 1998 నాటి గోదావరి తీరప్రాంత పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీ తాలూకు ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి యువకుడి పెళ్లి జీవితంలో ఎదురైన ఊహించని మలుపులను ఈ ట్రైలర్‌లో వినోదాత్మకంగా, ఎమోషనల్‌గా చూపించారు.

    Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే షాక్.. ఆకట్టుకుంటున్న తిరువీర్ ‘పాపం ప్రతాప్’ ట్రైలర్
    Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే షాక్.. ఆకట్టుకుంటున్న తిరువీర్ ‘పాపం ప్రతాప్’ ట్రైలర్

    పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లి.. ఆపై పెను తుఫాను

    ప్రతాప్ (తిరువీర్) తన వివాహ బంధం గురించి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటాడు. అయితే అతని తండ్రి (అజయ్ ఘోష్) మాత్రం పెళ్లి విషయంలో మొదటి నుంచీ హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాడు. చివరకు ప్రతాప్ తండ్రి భయపడినట్టే జరుగుతుంది. పెళ్లైన కేవలం నాలుగు రోజులకే భార్య (పాయల్ రాధాకృష్ణ) అత్తగారి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోతుంది.

    దీంతో ప్రతాప్ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారుతుంది. ఊరంతా రకరకాల పుకార్లు, వెటకారపు మాటలతో అతడిని వేధిస్తుంటారు. ఈ గందరగోళం మధ్య ప్రతాప్ తన భార్యను తిరిగి తెచ్చుకున్నాడా? అసలు ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది? అనే అంశాలను దర్శకుడు ఎస్.పి. దుర్గా నరేష్ చాలా హృద్యంగా తెరకెక్కించారు. నవ్వుని నటిస్తూ బతికే ప్రతి మగాడి కథ అంటూ ట్రైలర్ ముగించడం ఆసక్తి రేపుతోంది.

    నటీనటుల ప్రతిభ & హైలైట్స్

    ట్రైలర్ మొత్తం తిరువీర్ తన భుజాలపై మోశారు. మొదట్లో ఉత్సాహంగా కనిపించే యువకుడిగా, ఆ తర్వాత భార్య వెళ్ళిపోయాక కలిగే బాధను, అసహనాన్ని అద్భుతంగా పండించారు. ముఖ్యంగా ట్రైలర్ చివర్లో పెళ్లైన మగాడి పరిస్థితిపై ఆయన చెప్పే డైలాగ్ ‘హార్ట్ హిట్టింగ్’గా ఉంది.

    ఇక ప్రతాప్ భార్యగా పాయల్ రాధాకృష్ణ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఆమె పాత్ర చుట్టూ ఉన్న మిస్టరీ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ప్రతాప్ తండ్రిగా తన మార్కు కామెడీతో అలరించారు అజయ్ ఘోష్. తండ్రీకొడుకుల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు నవ్వులు పూయించేలా ఉన్నాయి. ఈ పాపం ప్రతాప్ మూవీ ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

    పాపం ప్రతాప్ విశేషాలు

    గోదావరి అందాలను, 1998 నాటి వాతావరణాన్ని విశ్వేశ్వర్ ఎస్వీ తన కెమెరాలో బంధించారు. పల్లెటూరి ఫ్లేవర్‌ను తన నేపథ్య సంగీతంతో సురేష్ బొబ్బిలి మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్, కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'పాపం ప్రతాప్' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కాబోతోంది?

    ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

    2. తిరువీర్ మునుపటి విజయవంతమైన సినిమాలు ఏవి?

    తిరువీర్ ‘మసూద’, ‘మంగళవారం’, ‘పలాస 1978’ వంటి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు పొందారు.

    3. పాపం ప్రతాప్ సినిమా కథా నేపథ్యం ఏమిటి?

    1998వ సంవత్సరంలో గోదావరి జిల్లాల నేపథ్యంలో, పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే భార్య వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఒక యువకుడు పడే కష్టాలను ఈ సినిమాలో చూపించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే షాక్.. ఆకట్టుకుంటున్న తిరువీర్ ‘పాపం ప్రతాప్’ ట్రైలర్
