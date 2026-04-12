Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే షాక్.. ఆకట్టుకుంటున్న తిరువీర్ ‘పాపం ప్రతాప్’ ట్రైలర్
Papam Pratap Trailer: పాపం ప్రతాప్ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ అయిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. తిరువీర్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మూవీ ఇది.
Papam Pratap Trailer: ‘మసూద’, ‘మంగళవారం’ వంటి చిత్రాలతో వైవిధ్యమైన నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తిరువీర్ నుంచి వస్తున్న మరో ఆసక్తికరమైన మూవీ ‘పాపం ప్రతాప్’ (Papam Prathap). 1998 నాటి గోదావరి తీరప్రాంత పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీ తాలూకు ట్రైలర్ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి యువకుడి పెళ్లి జీవితంలో ఎదురైన ఊహించని మలుపులను ఈ ట్రైలర్లో వినోదాత్మకంగా, ఎమోషనల్గా చూపించారు.
పాపం ప్రతాప్.. పెళ్లి.. ఆపై పెను తుఫాను
ప్రతాప్ (తిరువీర్) తన వివాహ బంధం గురించి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటాడు. అయితే అతని తండ్రి (అజయ్ ఘోష్) మాత్రం పెళ్లి విషయంలో మొదటి నుంచీ హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాడు. చివరకు ప్రతాప్ తండ్రి భయపడినట్టే జరుగుతుంది. పెళ్లైన కేవలం నాలుగు రోజులకే భార్య (పాయల్ రాధాకృష్ణ) అత్తగారి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోతుంది.
దీంతో ప్రతాప్ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారుతుంది. ఊరంతా రకరకాల పుకార్లు, వెటకారపు మాటలతో అతడిని వేధిస్తుంటారు. ఈ గందరగోళం మధ్య ప్రతాప్ తన భార్యను తిరిగి తెచ్చుకున్నాడా? అసలు ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది? అనే అంశాలను దర్శకుడు ఎస్.పి. దుర్గా నరేష్ చాలా హృద్యంగా తెరకెక్కించారు. నవ్వుని నటిస్తూ బతికే ప్రతి మగాడి కథ అంటూ ట్రైలర్ ముగించడం ఆసక్తి రేపుతోంది.
నటీనటుల ప్రతిభ & హైలైట్స్
ట్రైలర్ మొత్తం తిరువీర్ తన భుజాలపై మోశారు. మొదట్లో ఉత్సాహంగా కనిపించే యువకుడిగా, ఆ తర్వాత భార్య వెళ్ళిపోయాక కలిగే బాధను, అసహనాన్ని అద్భుతంగా పండించారు. ముఖ్యంగా ట్రైలర్ చివర్లో పెళ్లైన మగాడి పరిస్థితిపై ఆయన చెప్పే డైలాగ్ ‘హార్ట్ హిట్టింగ్’గా ఉంది.
ఇక ప్రతాప్ భార్యగా పాయల్ రాధాకృష్ణ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఆమె పాత్ర చుట్టూ ఉన్న మిస్టరీ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ప్రతాప్ తండ్రిగా తన మార్కు కామెడీతో అలరించారు అజయ్ ఘోష్. తండ్రీకొడుకుల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు నవ్వులు పూయించేలా ఉన్నాయి. ఈ పాపం ప్రతాప్ మూవీ ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
పాపం ప్రతాప్ విశేషాలు
గోదావరి అందాలను, 1998 నాటి వాతావరణాన్ని విశ్వేశ్వర్ ఎస్వీ తన కెమెరాలో బంధించారు. పల్లెటూరి ఫ్లేవర్ను తన నేపథ్య సంగీతంతో సురేష్ బొబ్బిలి మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్, కృషి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
