హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
K-drama vs C-drama: కొరియన్ డ్రామాలకు గట్టి పోటీ.. ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఊపేస్తున్న సరికొత్త 'సీ-డ్రామా' ట్రెండ్.. ఏంటిది?
K-drama vs C-drama: కొన్నేళ్లుగా ఇండియన్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఏలుతున్న కొరియన్ డ్రామాల ఆధిపత్యానికి ఇప్పుడు చైనీస్ డ్రామాలు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ లో విడుదలైన ‘ఇర్రీప్లేసబుల్’, ‘ది ఎర్లీ స్ప్రింగ్’వంటి చైనీస్ సిరీస్లు భారత్లో టాప్-10 ట్రెండింగ్ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి.
K-drama vs C-drama: ఓటీటీలో ఆసియా కంటెంట్ అంటే కేవలం కొరియన్ డ్రామాలు (K-Dramas) మాత్రమే అనే అభిప్రాయం ఉండేది. బీటీఎస్ (BTS) మ్యూజిక్, కొరియన్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్తో పాటు కే-డ్రామాలు మన యువతను విపరీతంగా కట్టిపడేశాయి. అయితే ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ మారుతోంది.
లవ్ స్టోరీస్ నుంచి మైక్రో డ్రామాల వరకు..
కొరియన్ సిరీస్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ చైనీస్ డ్రామాలు (C-Dramas) భారత ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అబ్సెషన్గా మారుతున్నాయి. వర్క్ప్లేస్ కష్టాల నుంచి చారిత్రక ప్రేమకథల వరకు విభిన్నమైన కథనాలతో సీ-డ్రామాలు భారతీయ డిజిటల్ మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్నాయి.
కేవలం ప్రేమకథలే కాకుండా ఆధునిక కార్పొరేట్ ఒత్తిళ్లు, చారిత్రక నేపథ్యం, మొబైల్ యూజర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందుతున్న 'మైక్రోడ్రామాలు' (Microdramas) యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్-10లో చైనీస్ సిరీస్ల హవా
ఇటీవల కాలంలో పలు చైనీస్ వెబ్ సిరీస్లు భారత స్ట్రీమింగ్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఇర్రీప్లేసబుల్ (Irreplaceable): ప్రముఖ నటి జావో జిన్మై (Zhao Jinmai) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ చివరలో నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా టాప్-10 షోల జాబితాలోకి ప్రవేశించింది. ఒక కన్సల్టింగ్ సంస్థలో యువతి ఎదుర్కొనే వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఇందులో ఎంతో సహజంగా చూపించారు.
ది ఎర్లీ స్ప్రింగ్ (The Early Spring): నెట్ఫ్లిక్స్ 'టుడమ్' (Tudum) గణాంకాల ప్రకారం, ఈ సిరీస్ వరుసగా నాలుగు వారాల పాటు గ్లోబల్ స్థాయిలో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. దాదాపు 35 లక్షల (3.5 మిలియన్) వ్యూస్ సాధించడమే కాకుండా, భారత్లో నాన్-ఇంగ్లీష్ షోల విభాగంలో నాలుగో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
కే-డ్రామాల కంటే సీ-డ్రామాలు ఎందుకు భిన్నం?
రొటీన్ కొరియన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫార్ములాకు భిన్నంగా ఉన్న కథలను భారతీయ ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఆధునిక సంబంధాలు, కార్పొరేట్ ఒత్తిళ్లతో పాటు చైనా సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను సీ-డ్రామాలు అద్భుతంగా మేళవిస్తున్నాయి.
కేవలం రొమాంటిక్ కథలకే పరిమితం కాకుండా ఆధునిక నగరాలు, సాంకేతిక పురోగతి, సాంప్రదాయ పండుగలు, పురాతన కట్టడాల వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, వికీ (Viki), యూట్యూబ్ వంటి వేదికలపై ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల భారత్తో పాటు బంగ్లాదేశ్, మలేషియా, యూరప్ దేశాల్లోనూ వీటికి లక్షలాది మంది అభిమానులు ఏర్పడ్డారు.
ఓటీటీ గేమ్ను మార్చేస్తున్న ‘మైక్రోడ్రామాలు’
సంప్రదాయ వెబ్ సిరీస్లతో పాటు చైనీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థలు ప్రవేశపెట్టిన 'మైక్రోడ్రామా' (Microdrama) ఫార్మాట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తోంది.
మొబైల్ యూజర్ల కోసం వర్టికల్ ఎపిసోడ్స్: 'రీల్షార్ట్' (ReelShort), 'ఫ్లేర్ఫ్లో' (FlareFlow) వంటి యాప్స్ ద్వారా కేవలం 1 నుంచి 2 నిమిషాల నిడివి ఉండే, ఫాస్ట్ ట్విస్టులతో కూడిన వర్టికల్ ఎపిసోడ్లను అందిస్తున్నారు. ప్రేమ, ప్రతీకారం, కుటుంబ కలహాలు, ఆఫీస్ రాజకీయాల చుట్టూ తిరిగే ఈ షార్ట్ స్టోరీలు స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లకు బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి.
బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్: బీజింగ్కు చెందిన సీఓఎల్ గ్రూప్ వంటి సంస్థలు 30 అంతర్జాతీయ బృందాలతో మైక్రోడ్రామాల నిర్మాణాన్ని విస్తరిస్తున్నాయి. మీడియా పార్ట్నర్స్ ఆసియా అంచనా ప్రకారం.. 2024లో 1.4 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న అంతర్జాతీయ మైక్రోడ్రామా ఆదాయం, 2030 నాటికి ఏకంగా 9 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోనుంది.
కొత్తగా సీ-డ్రామాలు చూడాలనుకునే వారికి బెస్ట్ రికమెండేషన్స్
మీరు కూడా సీ-డ్రామా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకుంటే, ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్, ఇతర ఓటీటీ వేదికలపై అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్లతో మొదలుపెట్టవచ్చు.
1. ఇర్రీప్లేసబుల్ (Irreplaceable): ఆధునిక కార్పొరేట్ జీవితం, ఆత్మవిశ్వాసం నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా (నెట్ఫ్లిక్స్).
2. ది ఎర్లీ స్ప్రింగ్ (The Early Spring): సున్నితమైన ప్రేమ, జీవిత విలువలను ఆవిష్కరించే రొమాంటిక్ డ్రామా (నెట్ఫ్లిక్స్).
3. హిడెన్ లవ్ (Hidden Love): యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న క్యూట్ రొమాంటిక్ కామెడీ సిరీస్ (నెట్ఫ్లిక్స్).
4. ది స్టోరీ ఆఫ్ యాంక్సీ ప్యాలెస్ (The Story of Yanxi Palace): చారిత్రక నేపథ్యం, రాజభవన రాజకీయాలతో సాగే అద్భుతమైన పీరియడ్ డ్రామా (యూట్యూబ్ / వికీ).
మొత్తానికి ఆసియా డ్రామా ఆధిపత్యం కోసం సాగుతున్న పోరులో కే-డ్రామాలకు సీ-డ్రామాలు గట్టి సవాల్ విసురుతూ, భారతీయ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త వినోదాన్ని పంచుతున్నాయి.