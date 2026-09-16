Aasmaan Teaser: ఆస్మాన్ మూవీ టీజర్.. ఏడేళ్ల తర్వాత శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ కంబ్యాక్.. మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్తో..
Aasmaan Teaser: శ్రీహరి తనయుడు ఏడేళ్ల తర్వాత నటించిన మూవీ ఆస్మాన్. తాజాగా బుధవారం (సెప్టెంబర్ 26) ఈ సినిమా టీజర్ ను మేకర్స్ లాంచ్ చేశారు. ఓ డిఫరెంట్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ తో మూవీ రానున్నట్లు ఈ టీజర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
Aasmaan Teaser: టాలీవుడ్ నటుడు, దివంగత 'రియల్ స్టార్' శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ శ్రీహరి తన రెండో సినిమా 'ఆస్మాన్' (Aasmaan) టీజర్తో గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చేశారు. రామ్ నందన్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్ తాజాగా రిలీజ్ అయి సోషల్ మీడియాలో భారీ హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఒక సీక్రెట్ కల్ట్ గ్రూప్ చుట్టూ తిరిగే ఇంటెన్స్ డార్క్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్గా ఈ మూవీ రాబోతోందని టీజర్ చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
2019లో వచ్చిన 'రాజ్దూత్' సినిమాతో డెబ్యూ చేసిన మేఘాంశ్.. ఇప్పుడు ఏడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను లైన్లో పెట్టారు. ఈసారి కంప్లీట్ మాస్ యాక్షన్, సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్తో డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు.
కల్ట్ మిస్టరీ బ్యాక్డ్రాప్లో మైండ్ బ్లాకింగ్ కాన్సెప్ట్
ఈ ఆస్మాన్ మూవీ టీజర్ ప్రారంభంలోనే ఒక మిస్టీరియస్ కల్ట్ గ్రూప్, వాళ్ల లీడర్ చూపించే ప్రమాదరకరమైన మార్గం.. ఈ సినిమా కథపై విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచుతాయి. ఒక పెద్ద సంక్షోభం లేదా సమస్యను పరిష్కరించడానికి హీరో మేఘాంశ్ ఎంటర్ అయ్యే సీన్స్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా కట్ చేశారు.
హీరో క్యారెక్టర్ను పూర్తిగా చూపించకుండా కేవలం కొన్ని పవర్ ప్యాక్డ్ సీన్స్, యాక్షన్ స్టంట్స్తోనే ఆకట్టుకునేలా టీజర్ కట్ చేశారు. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ థ్రిల్లర్గా ఆడియన్స్కు రఫ్ అండ్ రా సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు.
ఆస్మాన్.. డెబ్యూ డైరెక్టర్ మార్క్
ఈ సినిమాను క్లిన్ కారా సెల్యులాయిడ్స్ (Klin Kaara Celluloids) బ్యానర్పై డైరెక్టర్ రామ్ నందన్ స్వయంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్తోనే తను చెప్పాలనుకున్న డార్క్ థ్రిల్లర్ వరల్డ్ను చాలా క్లియర్గా ప్రెజెంట్ చేశారు.
ఇక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ విహారి అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) టీజర్కు మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచింది. ఇంటెన్స్ మూడ్ను టీజర్ మొత్తం కొనసాగిస్తూ విజువల్స్కు తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చి థ్రిల్ ఎలిమెంట్ను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు.
ఆస్మాన్ మూవీ బాక్సాఫీస్ అంచనాలు
తండ్రి శ్రీహరి లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మేఘాంశ్ ఈసారి చాలా పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది. డార్క్ కల్ట్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ కొన్ని పాత సినిమాలను గుర్తు చేసినప్పటికీ, వాటిని చూపించిన తీరు, థ్రిల్ కలిగించే మూమెంట్స్ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తున్నాయి.
సినిమాలో మేఘాంశ్తో పాటు ఇంకా కొందరు పాపులర్ నటీనటులు ఉంటే విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా బాగుండేదనే టాక్ ఉన్నా.. కంటెంట్ బలంగా ఉంటే ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్, మిగతా వివరాలు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More