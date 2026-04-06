Leader Box Office: వచ్చింది రూ.3 కోట్లు.. చెప్పుకునేది రూ.25 కోట్లు.. లెజెండ్ శరవణన్, పాయల్ రాజ్పుత్ మూవీపై ట్రోలింగ్
Leader Box Office: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త లెజెండ్ శరవణన్ హీరోగా నటించిన 'లీడర్' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వివాదంలో చిక్కుకుంది. మేకర్స్ ప్రకటించిన రూ. 25 కోట్ల వసూళ్ల పోస్టర్పై ట్రేడ్ వర్గాలు, నెటిజన్లు పెదవి విరుస్తున్నారు. అసలు లెక్కలకు, పోస్టర్లకు పొంతన లేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి.
చెన్నైకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, 'ది లెజెండ్' ఫేమ్ శరవణన్ అరుల్ (లెజెండ్ శరవణన్) హీరోగా నటించిన తాజా మూవీ 'లీడర్' (Leader). ఆర్.ఎస్. దురై సెంథిల్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ భారీ బడ్జెట్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా ఇటీవల థియేటర్లలోకి వచ్చింది.
పాయల్ రాజ్పుత్ కథానాయికగా నటించిన ఈ సినిమా.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో భారీ ఎత్తున ట్రోలింగ్కు గురవుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసిన కలెక్షన్ల పోస్టర్.
రూ. 25 కోట్లు వర్సెస్ రూ. 3 కోట్లు
సినిమా విడుదలైన మొదటి వీకెండ్ 'లీడర్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 25 కోట్లు గ్రాస్ వసూలు చేసిందని, త్వరలోనే రూ. 100 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరుతుందని సినిమా యూనిట్ ఒక పోస్టర్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అయితే ట్రేడ్ విశ్లేషకులు, బాక్సాఫీస్ వెబ్సైట్ల లెక్కలు దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి.
ప్రముఖ బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ 'శాక్నిల్క్' (Sacnilk) నివేదికల ప్రకారం.. ఈ సినిమా మొదటి మూడు రోజుల్లో కేవలం రూ. 3 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. అంటే మేకర్స్ ప్రకటించిన అంకెలు వాస్తవ వసూళ్ల కంటే దాదాపు ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
ఏకిపారేస్తున్న నెటిజన్లు
వాస్తవానికి 'ది లెజెండ్' సినిమాతో పోలిస్తే 'లీడర్' సినిమాకు విమర్శకుల నుంచి మెరుగైన రివ్యూలు వచ్చాయి. కథలో దమ్ముందని, శరవణన్ నటనలో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తోందని టాక్ వినిపించింది. అయితే సినిమాకు వస్తున్న పాజిటివ్ వైబ్ను ఈ కలెక్షన్ల వివాదం దెబ్బతీస్తోంది.
"ప్రేక్షకులను పిచ్చోళ్లను చేయకండి", "సినిమా బాగున్నా ఇలాంటి ఫేక్ పోస్టర్ల వల్ల గౌరవం పోతుంది" అంటూ నెటిజన్లు మేకర్స్ను ఏకిపారేస్తున్నారు. హాలీవుడ్ స్థాయి రేంజ్లో వంద కోట్ల మార్క్ అంటూ వేసిన అంచనాలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
భారీ తారాగణం ఉన్నా..
ఈ లీడర్ మూవీలో శరవణన్కు తోడుగా నటుడు శ్యామ్, ఆండ్రియా జెర్మియా, సంతోష్ ప్రతాప్, లాల్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జిబ్రాన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచింది. దర్శకుడు దురై సెంథిల్ కుమార్ గతంలో ధనుష్తో 'కోడి' వంటి హిట్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అంకెలను పెంచి చూపించడం వల్ల సినిమా అసలు విజయం పక్కదారి పట్టి, వివాదమే హైలైట్ అవుతోంది. మరి ఈ విమర్శలపై లెజెండ్ శరవణన్ బృందం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'లీడర్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?
జవాబు: ఈ చిత్రానికి ఆర్.ఎస్. దురై సెంథిల్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈయన గతంలో 'ఎదిర్ నీచల్', 'కోడి' వంటి సినిమాలను రూపొందించారు.
ప్రశ్న: ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
జవాబు: తెలుగులో 'ఆర్ఎక్స్ 100' చిత్రంతో ఫేమస్ అయిన పాయల్ రాజ్పుత్ ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటించింది.
ప్రశ్న: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'లీడర్' కలెక్షన్ల గొడవ ఏమిటి?
జవాబు: చిత్ర యూనిట్ రూ. 25 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు పోస్టర్ విడుదల చేయగా, ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం సినిమా కేవలం రూ. 3 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. ఈ ఎనిమిది రెట్ల వ్యత్యాసం వల్లే వివాదం రేగింది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.