Longest Run Time movies: టాప్ 5 లాంగెస్ట్ రన్టైమ్ మూవీస్.. తొలి స్థానంలో బాక్సాఫీస్ డిజాస్టర్.. ధురంధర్ 2 మాత్రం..
Longest Run Time movies: ఇండియాలో టాప్ 5 లాంగెస్ట్ రన్ టైమ్ సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది. ఈ జాబితాలో తొలి స్థానంలో ఉన్న సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ డిజాస్టర్ గా మిగిలిపోయింది.
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ మూవీ 'ధురంధర్ 2' ఇప్పుడు థియేటర్లలో ఏ రేంజ్లో దుమ్ములేపుతోందో మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమా గురించి జనాలు ఇంతగా మాట్లాడుకోవడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి. అందులో ఒక మెయిన్ టాపిక్ ఈ సినిమా రన్టైమ్ (నిడివి). దాదాపు నాలుగు గంటల నిడివితో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెడుతోంది.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తూ అద్భుతంగా ఆడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్ హిస్టరీలో లాంగెస్ట్ రన్ టైమ్ ఉన్న టాప్ 5 సినిమాల లిస్ట్లో 'ధురంధర్ 2' కూడా సగర్వంగా చేరిపోయింది. మరి ఈ లిస్ట్లో ధురంధర్ 2 తో పాటు ఇంకే సినిమాలు ఉన్నాయో, వాటి రన్టైమ్ ఎంత, అవి బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏ రేంజ్లో కలెక్షన్లు రాబట్టాయో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం.
1. ఎల్వోసీ కార్గిల్ (LOC: Kargil)
ఈ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న సినిమా 2003లో రిలీజైన 'ఎల్వోసీ కార్గిల్'. దీని రన్టైమ్ ఏకంగా 4 గంటల 15 నిమిషాలు. ఇదొక మల్టీస్టారర్ వార్ డ్రామా. సంజయ్ దత్, అజయ్ దేవగన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అభిషేక్ బచ్చన్, సునీల్ శెట్టి, సైఫ్ అలీ ఖాన్, మనోజ్ బాజ్పాయ్, సుదేశ్ బేరీ లాంటి భారీ స్టార్లు ఇందులో నటించారు.
బాక్సాఫీస్ ఇండియా లెక్కల ప్రకారం.. రూ.33 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ఇండియాలో కేవలం రూ.26.53 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ప్లాప్గా మిగిలిపోయింది. ఈ సినిమా ఐఎండీబీ రేటింగ్ 5.5.
2. మేరా నామ్ జోకర్ (Mera Naam Joker)
ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో 1970లో వచ్చిన 'మేరా నామ్ జోకర్' సినిమా ఉంది. ఈ సినిమాలో రాజ్ కపూర్, మనోజ్ కుమార్, సిమీ గరేవాల్ నటించారు. దీని రన్టైమ్ 4 గంటల 13 నిమిషాలు. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.9 రేటింగ్ ఉంది. రిలీజ్ అయిన కొత్తలో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద ప్లాప్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దీన్ని బాలీవుడ్లో ఒక కల్ట్ క్లాసిక్గా ఫీల్ అవుతారు.
3. సంగమ్ (Sangam)
ఈ లిస్ట్లో మూడో ప్లేస్లో 1964లో రిలీజైన 'సంగమ్' సినిమా ఉంది. ఈ సినిమా రన్టైమ్ 3 గంటల 58 నిమిషాలు. సాక్నిల్క్ లెక్కల ప్రకారం, ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.3.90 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఆ కాలంలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. దీని ఐఎండీబీ రేటింగ్ 7.3.
4. ధురంధర్ 2 (Dhurandhar 2)
రణ్వీర్ సింగ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'ధురంధర్ 2' ఈ లిస్ట్లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. రీసెంట్గా రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. మార్చి 25 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉన్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఈ సినిమా అప్పుడే ఇండియాలో రూ.598.47 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇది కచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒక బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవ్వడం ఖాయం. దీని రన్టైమ్ 3 గంటల 49 నిమిషాలు కాగా.. ఐఎండీబీలో 8.7 రేటింగ్ దక్కించుకుంది.
5. లగాన్ (Lagaan)
ఈ లిస్ట్లో ఐదో స్థానంలో ఆమిర్ ఖాన్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'లగాన్' ఉంది. 2001లో వచ్చిన ఈ సినిమా రన్టైమ్ 3 గంటల 44 నిమిషాలు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా నిలిచిన ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.55.63 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. దీని ఐఎండీబీ రేటింగ్ 8.1.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More