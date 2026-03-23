Ranveer Deepika: ధురంధర్ 2 సక్సెస్ జోష్: భార్య దీపికాతో రణ్వీర్ సింగ్ లంచ్ డేట్.. సోషల్ మీడియా విమర్శలకు చెక్!
Ranveer Deepika: ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న వేళ, రణ్వీర్ సింగ్ తన భార్య దీపికా పదుకొనేతో కలిసి సక్సెస్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. లంచ్ డేట్ ఫోటోలతో విమర్శకులకు ఈ జోడీ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనంతో రణ్వీర్ సింగ్ తన కెరీర్ బెస్ట్ మూమెంట్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ఇండియాలో రూ.450 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ భారీ విజయం నేపథ్యంలో రణ్వీర్ తన భార్య దీపికా పదుకొనేతో కలిసి లంచ్ డేట్ తో సక్సెస్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు.
రణ్వీర్, దీపికా సందడి
బాలీవుడ్ లో మోస్ట్ ఎనర్జిటిక్ కపుల్ ఎవరంటే రణ్వీర్, దీపికా పేరే వినిపిస్తుంది. ఈ జంట తాజాగా ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్లో సందడి చేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి రిలాక్స్డ్ లంచ్ డేట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఫొటోలు వైరర్
మసాలీ సీఫుడ్ రెస్టారెంట్ లోపల రణ్వీర్, దీపికా అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి నవ్వుతూ దిగిన ఫోటోలు ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. దీపికా వైట్ టీ-షర్ట్, బ్లూ జీన్స్లో క్యాజువల్ లుక్లో మెరిసింది. రణ్వీర్ ఏమో బ్లూ టీషర్ట్, జీన్స్తో కూల్ లుక్లో ఆకట్టుకున్నాడు. హేటర్స్ నెగెటివ్ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నా, ఈ 'గోల్డెన్ కపుల్' మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉందంటూ ఈ ఫొటోలతో అభిమానులు విమర్శకులకు చురకలు అంటిస్తున్నారు.
దీపికా మౌనంపై విమర్శలు
రణ్వీర్ నటించిన ధురంధర్ 2 గురించి ఇప్పటివరకూ దీపికా సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్ట్ చేయలేదని నెటిజన్లు రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు ఈ మూవీని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. కానీ దీపికా మాత్రం సైలెంట్ గా ఉండటంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రణ్వీర్, దీపికా కలిసి బయట కనిపించడం ద్వారా ఆ విమర్శలకు గట్టి సమాధానం ఇచ్చినట్లయింది.
ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్
రెస్టారెంట్ వద్ద అభిమానులతో సెల్ఫీలు దిగుతూ రణ్వీర్, దీపికా ఎంతో సంతోషంగా కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. దీపికా ఎప్పుడూ రణ్వీర్కు బలమైన అండగా ఉంటుందని, ఆమె లవ్ బయట చూపించేది కాదని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. హేటర్స్ ఇప్పుడు ఏడవొచ్చు అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ రికార్డులు
మార్చి 19న విడుదలైన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' అంచనాలను మించి అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో బాక్సాఫీస్ చరిత్రను తిరగరాస్తోంది. ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్ హమ్జా అలీ మజారీ, జస్కిరాత్ సింగ్ రంగి అనే రెండు డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లలో నటించి మెప్పించాడు. పాకిస్తాన్లో పనిచేస్తున్న భారతీయ గూఢచారిగా అతని ప్రయాణం, ఉగ్రవాదులను చంపే ఆపరేషన్ ను డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాడు.