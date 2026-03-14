    మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీకి గ్యాస్ సిలిండర్ల దెబ్బ.. ఆగిపోనున్న 18 సినిమాల షూటింగ్.. రూ.5 కోట్ల నష్టం

    మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత గట్టిగానే తగులుతోంది. దీని కారణంగా ఏకంగా 18 సినిమాల షూటింగ్ రిస్క్ లో పడింది. ఏకంగా రూ.5 కోట్ల నష్టం తలెత్తే ప్రమాదం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

    Mar 14, 2026, 11:01:23 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మిడిల్ ఈస్ట్ లో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పుడు నేరుగా ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇరాన్ 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్'ను దిగ్బంధించడంతో ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడి, దేశంలో ఎల్‌పీజీ (LPG) సిలిండర్ల కొరత తీవ్రమైంది. ఈ సంక్షోభం సినీ సెట్‌లకు పాకడంతో షూటింగ్‌లు సజావుగా సాగడం కష్టతరంగా మారింది.

    మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీకి గ్యాస్ సిలిండర్ల దెబ్బ.. ఆగిపోనున్న 18 సినిమాల షూటింగ్.. రూ.5 కోట్ల నష్టం
    కేరళలో 18 సినిమాల షూటింగ్‌లకు బ్రేక్?

    ఎల్‌పీజీ కొరత వల్ల కేరళ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ (KFPA) ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న సుమారు 18 మలయాళ సినిమాలు నిలిచిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాయని అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బి. రాకేశ్ తెలిపారు. సెట్స్‌లో పనిచేసే వందలాది మంది సిబ్బందికి భోజన వసతి కల్పించడం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

    "మా దగ్గర మరో రెండు రోజులకు సరిపడా స్టాక్ మాత్రమే ఉంది. ఈ లోపు సరఫరా పునరుద్ధరించబడకపోతే షూటింగ్‌లు ఆపేయడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. దీనివల్ల నిర్మాతలకు సుమారు రూ. 5 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది" అని రాకేశ్ వివరించారు. ఒక్కసారి షూటింగ్ మధ్యలో ఆగిపోతే, మళ్లీ అందరి కాల్షీట్లు సర్దుబాటు చేయడం, లాజిస్టిక్స్ చూసుకోవడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని.

    కట్టెల పొయ్యిలే దిక్కు..

    గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతను అధిగమించేందుకు ప్రస్తుతం కొన్ని సెట్లలో వంటవారు కట్టెల పొయ్యిలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సాధారణంగా సినిమా సెట్స్‌లో తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే వంట పనులు మొదలైతేనే, ఉదయం 7:30 కల్లా సిబ్బందికి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అందుతుంది. ప్రాజెక్ట్ స్థాయిని బట్టి రోజుకు 100 నుండి 250 మందికి భోజనాలు సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది.

    మలయాళ చిత్రాలే కాకుండా తిరువనంతపురంలో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఒక హిందీ సినిమా, ఎడకొచ్చిలో జరుగుతున్న ఒక తమిళ సినిమా కూడా ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి.

    సినిమా సెట్ మెనూ ఎలా ఉంటుంది?

    సినిమా సెట్లలో అందించే భోజనం గురించి క్యాటరర్ రోహిత్ యాదవ్ గతంలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. సాధారణంగా సెట్లలో వడ్డించే మెనూలో ఇవి ఉంటాయి. అన్నం, ఖిచిడీ, చపాతీ, పాపడ్, ఆలూ గోబీ, బటర్ చికెన్, పెరుగు, సలాడ్, ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ లాంటివి ఉంటాయి.

    పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మరిన్ని భాషల సినిమాల షూటింగ్‌లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఏటా 2,000కు పైగా సినిమాలను నిర్మించే భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు ఈ ఎల్‌పీజీ సంక్షోభం పెను సవాలుగా మారింది.

    News/Entertainment/మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీకి గ్యాస్ సిలిండర్ల దెబ్బ.. ఆగిపోనున్న 18 సినిమాల షూటింగ్.. రూ.5 కోట్ల నష్టం
