Maharani Web Series: సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ ఐదో సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. గుండుతో కనిపించిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఇదీ కారణం
Maharani Web Series: బాలీవుడ్ స్టార్ నటి హుమా ఖురేషి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న పొలిటికల్ డ్రామా సిరీస్ 'మహారాణి' (Maharani) సీజన్ 5 ఫస్ట్ లుక్ ప్రోమో విడుదలైంది. ఈ ప్రోమోలో హుమా ఖురేషి గుండు లుక్తో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. అసలు ఈ లుక్ ఎందుకో తాజా ఇంటర్వ్యూలో హుమా వివరించారు.
Maharani Web Series: సోనీ లివ్ (Sony LIV) ఓటీటీ వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పవర్ ఫుల్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'మహారాణి' (Maharani). పొలిటికల్ గేమ్స్, కుట్రలు, ఎత్తులకు పైఎత్తుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్లో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి 'రాణి భారతి' పాత్రలో హుమా ఖురేషి అద్భుతమైన నటనతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
మేకర్స్ విడుదల చేసిన 'మహారాణి సీజన్ 5' ఫస్ట్ లుక్ ప్రోమో సినీ ప్రియులను, అభిమానులను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ప్రోమోలో హుమా ఖురేషి గుండుతో పూర్తి విభిన్నమైన అవతారంలో కనిపించారు. ఈ సరికొత్త మేకోవర్ చూసిన నెటిజన్లు, అసలు రాణి భారతికి ఏమైంది? కథలో ఎలాంటి మలుపు రాబోతోంది? అని ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.
అంత పెద్ద సాహసం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే?
పాత్ర కోసం గుండు చేయించుకోవడం అనే క్లిష్టమైన నిర్ణయంపై హుమా ఖురేషి 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ఈ లుక్ వెనుక ఉన్న కథను, తన భావోద్వేగాలను పంచుకుంటూ.. "నా నటనా ప్రయాణంలో నేను ఇప్పటివరకు ఇలాంటి ప్రయోగం చేయలేదు. ఈ సీజన్ కథ నా నుంచి మునుపెన్నడూ చూడని ఒక కొత్తదనాన్ని కోరింది. నటిగా నా సరిహద్దులను మరింత విస్తరించేందుకు ఈ గుండు లుక్ ఎంతగానో సహాయపడింది. మొదట్లో కొంత కంగారు పడ్డాను.. కానీ అదే సమయంలో చాలా ఉత్సాహంగా అనిపించింది. రాణీ భారతి పాత్ర మనస్తత్వాన్ని, ఆమె పొందిన తీవ్రమైన అనుభవాలను మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మార్పు నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది" అని హుమా వెల్లడించారు.
పాత్రల ఎంపికలో హుమా శైలి ఇలా..
సాధారణమైన పాత్రల కంటే సంక్లిష్టమైన, విభిన్న కోణాలున్న పాత్రలంటేనే తనకు ఇష్టమని హుమా స్పష్టం చేశారు. మంచి, చెడు అనే మూస ధోరణులకు చిక్కకుండా తనదైన బాట వేసుకునే రాణి భారతి లాంటి పాత్రలు లభించడం చాలా అరుదు.
ప్రతి సీజన్లోనూ ఈ పాత్ర నన్ను ఒక ఆర్టిస్టుగా సవాల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈ క్యారెక్టర్ను మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లేందుకు కథా రచయితలు, నిర్మాతలు నాపై ఉంచిన నమ్మకానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ పాత్రను సజీవంగా మార్చేందుకు ఎంతటి సాహసానికైనా సిద్ధపడతాను.
సీజన్ 5లో ఊహించని ట్విస్టులు: 2027 ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్
మొదటి సీజన్ నుంచి ఒక నిరక్షరాస్య గృహిణిగా ఉన్న రాణి భారతి రాజకీయాల్లోకి రావడం, ముఖ్యమంత్రిగా ఎదగడం, ఆమెను పడగొట్టేందుకు జరిగిన కుట్రలను ఎదుర్కొన్న తీరు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసాయి. అయితే సీజన్ 5లో రాణి భారతి ప్రయాణం మరో సంచలనాత్మకమైన మలుపు తిరగనుందని హుమా సూచించారు.
"సీజన్ 5 ప్రేక్షకులను పలు కోణాల్లో ఆశ్చర్యపరుస్తుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. ప్రతీ సీజన్ నాకు కొత్త అనుభవాన్ని ఇచ్చింది, కానీ ఐదో సీజన్ నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ప్రారంభం నుంచే కథలోని మలుపులు నన్ను కట్టిపడేసాయి. స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడే ఈ సీజన్ ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండబోతోందో అర్థమైంది. ఆడియెన్స్ దీనిని ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తారా అని నేను కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాను" అని వ్యాఖ్యానించారు.
రాజకీయ చదరంగంలో రాణి భారతి వేసే కొత్త వ్యూహాలు ఏమిటి? ఆమె గుండుతో కనిపించడం వెనుక ఉన్న రాజకీయ లేదా వ్యక్తిగత కారణం ఏమిటనేది తెలియాలంటే 2027 ఫిబ్రవరి వరకు ఆగాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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