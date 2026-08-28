Mahendragiri Varahi Trailer: సుమంత్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. సిద్దూ జొన్నలగడ్డ ఎంట్రీ.. మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్
Mahendragiri Varahi Trailer: సుమంత్ లీడ్ రోల్లో తెలుగులో మహేంద్రగిరి వారాహి అనే థ్రిల్లర్ మూవీ రాబోతోంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ తాజాగా రిలీజ్ కాగా.. సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
Mahendragiri Varahi Trailer: అక్కినేని హీరో సుమంత్ నుంచి రాబోతున్న మైండ్ బ్లాకింగ్ డివైన్ థ్రిల్లర్ 'మహేంద్రగిరి వారాహి' అఫీషియల్ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో రిలీజై విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. సంతోష్ జాగర్లమూడి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తుంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరో బ్లాక్బస్టర్ స్పిరిచువల్ హిట్ ఖాయమనిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో సిద్దూ జొన్నలగడ్డ క్యామియో హైలైట్ గా నిలవనుంది.
శతాబ్దాల శాపం.. వారాహి అమ్మవారి రహస్యం
శతాబ్దాల నాటి ఒక భయంకరమైన శాపం, ఒక రాజవంశంలో వరుసగా జరుగుతున్న అనుమానాస్పద మరణాలు, వీటి వెనకున్న నిజాన్ని బయటపెట్టడానికి పోరాడే హీరో కథతో ఈ మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమాను రూపొందించారు. వారాహి అమ్మవారి శక్తికి, సైంటిఫిక్ మిస్టరీకి ఉన్న లింక్ ఏంటనే పాయింట్ ట్రైలర్లో విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
సుమంత్ తన సీరియస్ యాక్టింగ్తో, ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ఈ క్యారెక్టర్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు. వారాహి మాత పాత్రలో ఐశ్వర్య రాజేష్ డివైన్ లుక్తో కనిపించి ప్రమోషన్స్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు.
ట్రైలర్లో 'టిల్లు' సిద్ధు జొన్నలగడ్డ సర్ ప్రైజ్ రోల్
ఈ ట్రైలర్లో అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేసిన అతిపెద్ద హైలైట్ ఏంటంటే.. స్టార్ హీరో 'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ ఎంట్రీ. కథను మలుపు తిప్పే ఒక అత్యంత కీలకమైన రోల్లో సిద్ధు కనిపించడం మూవీపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా ఆకాశానికి ఎత్తేసింది.
సిద్ధు జొన్నలగడ్డ స్క్రీన్ మీద కనిపించిన ఆ కొద్ది క్షణాలు ఫ్యాన్స్కి పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాయి. సుమంత్, సిద్ధు కాంబినేషన్లో వచ్చే సీన్స్ థియేటర్లలో విజిళ్లు వేయించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
సంతోష్ జాగర్లమూడి మార్క్ టేకింగ్.. అనూప్ రూబెన్స్ మ్యాజిక్
గతంలో 'సుబ్రమణ్యపురం', 'లక్ష్య' లాంటి వైవిధ్యమైన సినిమాలతో మెప్పించిన డైరెక్టర్ సంతోష్ జాగర్లమూడి.. ఈసారి స్పిరిచువల్ ఎలిమెంట్స్కి పక్కా థ్రిల్లర్ ఫ్రేమ్వర్క్ జోడించి ఈ సినిమాను ప్రెజెంట్ చేశారు. ప్రతాప్ ఆర్ కృష్ణ అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ దట్టమైన మిస్టరీ మూడ్ను క్రియేట్ చేశాయి.
ముఖ్యంగా రాక్స్టార్ అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ప్రతి సీన్లోనూ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. సస్పెన్స్, డివైన్ ఎలిమెంట్స్ని ఎలివేట్ చేయడంలో అనూప్ మ్యూజిక్ సినిమాకు పెద్ద అసెట్గా మారనుంది.
సెప్టెంబర్ 11న థియేట్రికల్ రిలీజ్
రాజశ్యామల ఎంటర్టైన్మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై లక్ష్మణ్, కాళిపు మధు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోంది.
ఆమధ్య 'సీతారామం'లో బ్రిగేడియర్ విష్ణు శర్మగా క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన సుమంత్.. ఈసారి 'మహేంద్రగిరి వారాహి'తో మాస్, డివైన్ ఆడియన్స్ను మెప్పించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇక ఈ మధ్యే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా మూవీతోనూ హిట్ కొట్టారు. ట్రైలర్కు వస్తున్న క్రేజీ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలో కలెక్షన్ల వర్షం కురవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More