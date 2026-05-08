Rao Bahadur: మహేష్ బాబు సమర్పణ, సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్.. రావు బహదూర్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. నెల ఆలస్యంగా..
Rao Bahadur: మహేష్ బాబు సమర్పణలో సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న రావు బహదూర్ మూవీ వాయిదా పడింది. పెద్దితో పోటీ వద్దనుకున్న మేకర్స్ తాజాగా కొత్త రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. నెల ఆలస్యంగా ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
Rao Bahadur: వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్లో వస్తున్న సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' (Rao Bahadur). ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది. అయితే ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు వెనక్కి తగ్గింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ను మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
బాక్సాఫీస్ క్లాష్ను తప్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం
జూన్ 4న రామ్ చరణ్ భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతోంది. కేవలం ఒక రోజు వ్యవధిలోనే 'రావు బహదూర్' కూడా వస్తే, థియేటర్ల లభ్యత, వసూళ్లపై ప్రభావం పడుతుందని భావించిన చిత్ర బృందం తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కొత్త పోస్టర్లను విడుదల చేస్తూ, సినిమాను జులై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
సత్యదేవ్ ఖాతాలో మరో ప్రయోగాత్మక చిత్రం
'కేరాఫ్ కంచరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' వంటి చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెంకటేష్ మహా.. ఈసారి సత్యదేవ్తో కలిసి ఒక గ్రిప్పింగ్ సైకలాజికల్ డ్రామాను సిద్ధం చేశారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరికొన్ని కీలక విశేషాలు చూస్తే.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన 'జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్' (GMB Entertainment) బ్యానర్పై సమర్పిస్తుండటం విశేషం.
దీపా థామస్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాశర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాక, కునాల్ కౌశిక్, మాస్టర్ కిరణ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. శ్రీ చక్ర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, A+S మూవీస్, మహాయాన మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.
'పెద్ది' మానియా.. చిన్న సినిమాల జాగ్రత్తలు
రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, ఇతర చిన్న, మీడియం రేంజ్ సినిమాలు తమ విడుదల తేదీలను మార్చుకుంటున్నాయి. 'పెద్ది' సినిమా ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్లో రికార్డులు సృష్టిస్తుండటంతో, జూన్ నెల మొత్తం మెగా మేనియా కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. అందుకే సత్యదేవ్ టీమ్ జూలై నెలను ఎంచుకుని సోలో రిలీజ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'రావు బహదూర్' సినిమా కొత్త విడుదల తేదీ ఏమిటి?
సత్యదేవ్ నటించిన 'రావు బహదూర్' జులై 3, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
2. రావు బహదూర్ సినిమాను ఎందుకు వాయిదా వేశారు?
జూన్ 4న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా భారీ స్థాయిలో విడుదలవుతున్నందున, బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీని నివారించేందుకు మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ను జూలైకి మార్చారు.
3. రావు బహదూర్ సినిమాకు మహేష్ బాబుకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి?
ఈ చిత్రాన్ని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన సొంత బ్యానర్ 'GMB ఎంటర్టైన్మెంట్' ద్వారా సమర్పిస్తున్నారు (Presenter).
4. రావు బహదూర్ సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?
విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న 'వెంకటేష్ మహా' ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
