    Rao Bahadur: మహేష్ బాబు సమర్పణ, సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్.. రావు బహదూర్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. నెల ఆలస్యంగా..

    Rao Bahadur: మహేష్ బాబు సమర్పణలో సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న రావు బహదూర్ మూవీ వాయిదా పడింది. పెద్దితో పోటీ వద్దనుకున్న మేకర్స్ తాజాగా కొత్త రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. నెల ఆలస్యంగా ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

    May 8, 2026, 19:26:06 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Rao Bahadur: వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' (Rao Bahadur). ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది. అయితే ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు వెనక్కి తగ్గింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్‌ను మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

    బాక్సాఫీస్ క్లాష్‌ను తప్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం

    జూన్ 4న రామ్ చరణ్ భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతోంది. కేవలం ఒక రోజు వ్యవధిలోనే 'రావు బహదూర్' కూడా వస్తే, థియేటర్ల లభ్యత, వసూళ్లపై ప్రభావం పడుతుందని భావించిన చిత్ర బృందం తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కొత్త పోస్టర్లను విడుదల చేస్తూ, సినిమాను జులై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

    సత్యదేవ్ ఖాతాలో మరో ప్రయోగాత్మక చిత్రం

    'కేరాఫ్ కంచరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' వంటి చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెంకటేష్ మహా.. ఈసారి సత్యదేవ్‌తో కలిసి ఒక గ్రిప్పింగ్ సైకలాజికల్ డ్రామాను సిద్ధం చేశారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరికొన్ని కీలక విశేషాలు చూస్తే.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన 'జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్' (GMB Entertainment) బ్యానర్‌పై సమర్పిస్తుండటం విశేషం.

    దీపా థామస్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాశర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాక, కునాల్ కౌశిక్, మాస్టర్ కిరణ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. శ్రీ చక్ర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, A+S మూవీస్, మహాయాన మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.

    'పెద్ది' మానియా.. చిన్న సినిమాల జాగ్రత్తలు

    రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, ఇతర చిన్న, మీడియం రేంజ్ సినిమాలు తమ విడుదల తేదీలను మార్చుకుంటున్నాయి. 'పెద్ది' సినిమా ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తుండటంతో, జూన్ నెల మొత్తం మెగా మేనియా కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. అందుకే సత్యదేవ్ టీమ్ జూలై నెలను ఎంచుకుని సోలో రిలీజ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'రావు బహదూర్' సినిమా కొత్త విడుదల తేదీ ఏమిటి?

    సత్యదేవ్ నటించిన 'రావు బహదూర్' జులై 3, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    2. రావు బహదూర్ సినిమాను ఎందుకు వాయిదా వేశారు?

    జూన్ 4న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా భారీ స్థాయిలో విడుదలవుతున్నందున, బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీని నివారించేందుకు మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్‌ను జూలైకి మార్చారు.

    3. రావు బహదూర్ సినిమాకు మహేష్ బాబుకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి?

    ఈ చిత్రాన్ని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన సొంత బ్యానర్ 'GMB ఎంటర్టైన్మెంట్' ద్వారా సమర్పిస్తున్నారు (Presenter).

    4. రావు బహదూర్ సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?

    విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న 'వెంకటేష్ మహా' ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

