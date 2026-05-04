Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mahesh Babu on Vijay: కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశావ్.. తమిళనాడు దూసుకెళ్లాలి: విజయ్‌కి మహేష్ బాబు కంగ్రాట్స్

    Mahesh Babu on Vijay: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించిన విజయ్‌కి శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు. ఆయన నేతృత్వంలో ఆ రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్లాలని ఆకాంక్షించాడు.

    May 4, 2026, 19:29:56 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Mahesh Babu on Vijay: తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో ఒక కొత్త శకం మొదలైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో సినీ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగినప్పటికీ, ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయంపై దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు సినీ స్టార్లు సైతం స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఎక్స్ వేదికగా తన మిత్రుడు విజయ్‌కు అభినందనలు తెలిపారు.

    Mahesh Babu on Vijay: కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశావ్.. తమిళనాడు దూసుకెళ్లాలి: విజయ్‌కి మహేష్ బాబు కంగ్రాట్స్
    Mahesh Babu on Vijay: కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశావ్.. తమిళనాడు దూసుకెళ్లాలి: విజయ్‌కి మహేష్ బాబు కంగ్రాట్స్

    విజయ్ ఒక బెంచ్‌మార్క్ సెట్ చేశారు: మహేష్ బాబు

    విజయ్ సాధించిన ఈ అసాధారణ గెలుపును ప్రశంసిస్తూ మహేష్ బాబు చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. "కొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేస్తూ చారిత్రాత్మక విజయం అందుకున్న నా ప్రియ మిత్రుడు విజయ్‌కు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ గెలుపు ప్రజలు నీపై ఉంచిన అచంచలమైన నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. నీ నాయకత్వంలో తమిళనాడు రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని మహేష్ పేర్కొన్నారు.

    మహేష్ బాబు, విజయ్ మధ్య ఉన్న స్నేహం ఇప్పటిది కాదు. వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ, ఒకరి సినిమాలను మరొకరు అభినందిస్తూ ఉంటారు. గతంలో మహేష్ నటించిన హిట్ సినిమాలను విజయ్ తమిళంలో రీమేక్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. 'ఒక్కడు' సినిమాను 'గిల్లి'గా, 'పోకిరి'ని అదే పేరుతో విజయ్ రీమేక్ చేశారు. ఇప్పుడు విజయ్ ఒక రాజకీయ నేతగా ఎదిగిన వేళ మహేష్ స్పందించడం ఇరు హీరోల అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.

    రెండు చోట్లా భారీ మెజారిటీతో విజయం

    తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకారం విజయ్ తాను పోటీ చేసిన రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించారు. పెరంబూర్ (Perambur), తిరుచ్చి ఈస్ట్ (Trichy East) స్థానాల్లో ఆయన భారీ ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు.

    తమిళ ఓటర్లు పాత పార్టీల రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికి, విజయ్ విజన్ వైపు మొగ్గు చూపారని ఈ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అధికారికంగా ఆయనను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించే సమయం కోసం రాష్ట్రం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విజయ్ ఏ నియోజకవర్గాల నుండి విజయం సాధించారు?

    విజయ్ పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ అనే రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేసి భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.

    2. టీవీకే (TVK) పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయి?

    తాజా లెక్కల ప్రకారం, టీవీకే పార్టీ తమిళనాడులో ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. స్పష్టమైన మెజారిటీ దిశగా ఈ పార్టీ అడుగులు వేస్తోంది.

    3. మహేష్ బాబు, విజయ్ మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉంది?

    వీరిద్దరూ మంచి మిత్రులు. మహేష్ బాబు నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలను విజయ్ తమిళంలోకి రీమేక్ చేసి అక్కడ విజయాలు అందుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది.

    4. విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం ఎప్పుడు జరిగింది?

    విజయ్ తన పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం'ను 2024లో స్థాపించారు. అయితే 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలే ఈ పార్టీ పోటీ చేసిన మొదటి ఎన్నికలు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Mahesh Babu On Vijay: కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశావ్.. తమిళనాడు దూసుకెళ్లాలి: విజయ్‌కి మహేష్ బాబు కంగ్రాట్స్
    News/Entertainment/Mahesh Babu On Vijay: కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశావ్.. తమిళనాడు దూసుకెళ్లాలి: విజయ్‌కి మహేష్ బాబు కంగ్రాట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes