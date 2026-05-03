Varanasi Movie: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి వారణాసి సినిమాకు నీటి కష్టాలు.. నీళ్లు ఇవ్వలేమన్న జలమండలి.. షూటింగ్ ఆలస్యం
Varanasi Movie: మహేష్, రాజమౌళి వారణాసి సినిమాకు ఇప్పుడు నీటి కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. దీంతో షూటింగ్ ఆలస్యమవుతోంది. 150 ట్యాంకర్ల నీళ్లు ఇవ్వలేమని జలమండలి తేల్చి చెప్పడంతో ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీ షూటింగ్ ఆగిపోయినట్లు ఇండస్ట్రీలో బజ్ నెలకొంది.
Varanasi Movie: ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుల కాంబినేషన్లో వస్తున్న గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ 'వారణాసి' షూటింగ్కు ఊహించని అడ్డంకి ఎదురైంది. హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న వేసవి ఎండల దృష్ట్యా వాటర్ ట్యాంకర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో చిత్ర బృందం డైలమాలో పడింది.
ప్రజా అవసరాలకే ప్రాధాన్యం: సినిమాకు నో చెప్పిన జలమండలి
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ లేదా పరిసర ప్రాంతాల్లో 'వారణాసి' షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లేదా వర్షం వంటి సన్నివేశం కోసం చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ (HMWSSB)ను ఏకంగా 150 వాటర్ ట్యాంకర్ల కోసం అభ్యర్థించింది.
అయితే ప్రస్తుతం నగరం తీవ్రమైన ఎండలతో సతమతమవుతోంది. తాగడానికి, గృహ అవసరాలకే నీటి ఎద్దడి నెలకొన్న తరుణంలో.. సినిమాలకు అంత భారీగా నీటిని కేటాయించడం సాధ్యం కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. "ముందు ప్రజల అవసరాలే ముఖ్యం" అంటూ జలమండలి ఈ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. దీంతో ప్లాన్ చేసిన షెడ్యూల్ కొంత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
గ్లోబల్ రిలీజ్కు సిద్ధం: స్పానిష్లోనూ 'వారణాసి' రికార్డులు
మరోవైపు ఈ సినిమా గురించి కో-ప్రొడ్యూసర్ ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ ఒక ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం కేవలం భారతీయ భాషల్లోనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్పానిష్ మార్కెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నేరుగా స్పానిష్ భాషలో కూడా ఏకకాలంలో విడుదల కానుంది.
'ఆర్ఆర్ఆర్'తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన రాజమౌళి.. ఇప్పుడు 'వారణాసి'తో యూరోపియన్, లాటిన్ అమెరికా మార్కెట్లను కొల్లగొట్టాలని చూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 7, 2027న ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో విడుదల చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేశారు.
వారణాసి విశేషాలు
శ్రీ దుర్గ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తోంది. మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తుండగా, ఆర్. మాధవన్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి హేమాహేమీలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యారు.
ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్ర ప్రసాద్ అందించిన ఈ కథ వారణాసి నేపథ్యంలో సాగే ఒక అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ అని తెలుస్తోంది. నీటి సమస్యను అధిగమించి షూటింగ్ను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారో వేచి చూడాలి.
