    Nani on Vijay: ముందు అనుమానించారు.. తర్వాత పట్టం కట్టారు.. మా రాష్ట్రంలోనూ అలాగే జరిగింది: విజయ్ గెలుపుపై నాని ట్వీట్

    Nani on Vijay: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ ఘనవిజయం దిశగా దూసుకుపోతోంది. ఈ చారిత్రక ఘట్టంపై టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నాని చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

    May 4, 2026, 15:31:27 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Nani on Vijay: తమిళ రాజకీయ యవనికపై ఒక కొత్త చరిత్ర ఆవిష్కృతమైంది. అసాధ్యమనుకున్న దానిని సుసాధ్యం చేస్తూ, దళపతి విజయ్ తన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీతో ఎన్నికల బరిలో సంచలనం సృష్టించారు. నటుడి నుంచి రాష్ట్ర సీఎం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.

    ఒక నటుడిగా వెండితెరను ఏలిన విజయ్.. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజా హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. ఈ అద్భుత విజయంపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రముఖులు విజయ్‌కు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. అయితే ముందు అనుమానించిన వాళ్లే తర్వాత పట్టం కట్టారంటూ నాని అనడం గమనార్హం.

    పవన్ కళ్యాణ్‌తో పోల్చిన నాని

    తెలుగు స్టార్ హీరో నాని స్పందిస్తూ విజయ్ విజయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ ప్రస్థానంతో పోల్చారు.

    "అభినందనలు విజయ్ సార్.. మొదట అందరూ అనుమానించారు.. కానీ ఇప్పుడు మీరే విజేతగా నిలిచారు. మా ఇంట్లో (ఏపీలో పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో) ఇదే జరిగింది, ఇప్పుడు మా పొరుగు ఇంట్లోనూ (తమిళనాడు) అదే జరుగుతోంది. అండర్ డాగ్ గెలవడం అనేది ఎప్పుడూ 'అబ్సల్యూట్ సినిమా'.. లేదా దీనిని మనం 'అబ్సల్యూట్ పాలిటిక్స్' అందామా? తమిళనాడు ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారు. మీ నాయకత్వంలో తమిళ ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని నాని తన ఎక్స్ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.

    మరో టాలీవుడ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ స్పందిస్తూ.. "మన భారత సినీ పరిశ్రమకు చెందిన విజయ్ గారు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇంతటి ప్రభంజనం సృష్టించడం గర్వంగా ఉంది. ఒకే ఒక్క పార్టీగా అతిపెద్ద శక్తిగా ఎదగడం చారిత్రక విజయం" అంటూ అభినందించారు. నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్ సైతం "సినిమాలు కాసేపు ఆగవచ్చు కానీ.. ఈ మూమెంటమ్ మాత్రం ఆగదు" అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

    తమిళ పరిశ్రమలో ఉత్సాహం

    విజయ్ విజయంపై కోలీవుడ్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. నటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్పందిస్తూ.. "ఇది ఒక వేలి విప్లవం (Oru Viral Puratchi). దశాబ్దాలుగా ఎందరో ప్రయత్నించారు కానీ అధికారం ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంటుందని మీరు నిరూపించారు. తమిళ ప్రజల సంక్షేమం కోసం మీరు పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నాను" అని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

    విజయ్ గత చిత్రం 'ది గోట్' దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు 'ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్' అంటూ విజయ్‌ను కొనియాడారు. ఈ సినిమాలో 'విజిల్' గుర్తు గురించి ప్రస్తావించగా, ఇప్పుడు అది టీవీకే పార్టీ గుర్తు కావడం, విజయ్ విజయం సాధించడం విశేషం.

    సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ స్పందిస్తూ.. "రాష్ట్రంలో కొత్త చరిత్ర క్రియేట్ అయింది. నేను పుట్టినప్పటి నుండి కేవలం ద్రవిడ పార్టీల మధ్యే ఓట్లు చీలిపోవడం చూశాను. కానీ ఈరోజు ఒక గొప్ప మార్పు మొదలైంది. ఇది నిజంగా చారిత్రక క్షణం" అని పేర్కొన్నారు. మరో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సైతం ఈ విజయాన్ని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

    అటు ఎంజీఆర్, ఇటు జయలలిత..

    తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎంజీఆర్, జయలలిత వంటి సినిమా తారలు ముఖ్యమంత్రులుగా సుదీర్ఘకాలం పాలించారు. ఇప్పుడు విజయ్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు సెన్సార్ ఇబ్బందుల వల్ల ఆలస్యమైన విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జననాయగన్' (ప్రజా నాయకుడు) కూడా ఇదే నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ఈ సినిమా టైటిల్‌కు తగ్గట్టే విజయ్ నిజ జీవితంలో కూడా ప్రజా నాయకుడిగా ఎదగడం గమనార్హం. తిరుపతి దర్శనం ముగించుకున్న నటి త్రిష సైతం నేరుగా విజయ్ నివాసానికి చేరుకుని ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం హాట్ టాపిక్ అయింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: విజయ్ విజయంపై నటుడు నాని ఎలా స్పందించారు?

    జవాబు: విజయ్ విజయాన్ని ఏపీలో పవన్ కళ్యాణ్ సాధించిన విజయంతో నాని పోల్చారు. అండర్ డాగ్స్ గెలవడం ఎప్పుడూ గొప్ప విషయమేనని ఆయన కొనియాడారు.

    ప్రశ్న: విజయ్ చివరి సినిమా పేరు ఏమిటి?

    జవాబు: విజయ్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నటిస్తున్న చివరి సినిమా పేరు 'జననాయగన్'. ఇది ఈ నెలలోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ప్రశ్న: టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు ఏమిటి?

    జవాబు: తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు 'విజిల్'.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

