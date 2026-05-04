Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vijay Father: చాలా గర్వంగా ఉంది.. ఇది చారిత్రక విజయం.. అతని తెగువకు ఇది నిదర్శనం: దళపతి విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్

    Vijay Father: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ట్రెండ్స్‌లో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే అద్భుతమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఈ విజయంపై విజయ్ తండ్రి, ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ గర్వంగా స్పందించారు.

    May 4, 2026, 13:50:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Vijay Father: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. సినీ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 234 స్థానాలకు గానూ, ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం టీవీకే ఏకంగా 110 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ రాజకీయ సంచలనంపై విజయ్ తండ్రి, దిగ్గజ దర్శకుడు ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ చెన్నైలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ అత్యంత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

    Vijay Father: చాలా గర్వంగా ఉంది.. ఇది చారిత్రక విజయం.. అతని తెగువకు ఇది నిదర్శనం: దళపతి విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్
    Vijay Father: చాలా గర్వంగా ఉంది.. ఇది చారిత్రక విజయం.. అతని తెగువకు ఇది నిదర్శనం: దళపతి విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్

    విజయ్ పట్టుదలకు దక్కిన ఫలితం

    తన కుమారుడు విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి చంద్రశేఖర్ ఏఎన్ఐతో మాట్లాడుతూ.. "ఒక తండ్రిగా నేను ఇప్పుడు చాలా గర్వంగా, సంతోషంగా ఉన్నాను. నా కుమారుడికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. గత రెండేళ్లుగా విజయ్‌లో కనిపిస్తున్న ఆత్మవిశ్వాసం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఏదో ఒక రోజు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాననే బలమైన నమ్మకం అతడిలో ఉంది. ఆ పట్టుదలే ఈరోజు విజయ్‌ను ఈ స్థాయికి చేర్చింది. ఆ ధైర్యాన్ని, వైఖరిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను" అని పేర్కొన్నారు.

    చారిత్రక విజయం.. ఒంటరి పోరాటం

    సాధారణంగా తమిళ రాజకీయాల్లో ఏ చిన్న పార్టీ అయినా పొత్తుల కోసం వెంపర్లాడుతుంటుంది. కానీ విజయ్ మొదటి నుంచీ విభిన్నమైన వ్యూహంతో ముందుకు సాగారు.

    దీనిపై ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ స్పందిస్తూ.. "ఒక నాయకుడిగా విజయ్ చూపిన ధైర్యం సామాన్యమైనది కాదు. ఏ పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోకుండా, తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడతానని చెప్పడం ఆయన తెగువకు నిదర్శనం. పొత్తులు లేకుండా బరిలోకి దిగి ఇంతటి ఆదరణ దక్కించుకోవడం అనేది నిజంగా ఒక చారిత్రక విజయం. ఇది విజయ్ సాధించిన అద్భుతమైన గెలుపు" అని కొనియాడారు.

    విజయ్ తన రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసిన తక్కువ కాలంలోనే అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష ఏఐఏడీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా యువత, మహిళా ఓటర్లు టీవీకే వైపు మొగ్గు చూపడం ఈ ఆధిక్యానికి ప్రధాన కారణమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ట్రెండ్స్‌లో టీవీకే ఎన్ని స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది?

    జవాబు: తమిళనాడులోని మొత్తం 234 స్థానాలకు గానూ టీవీకే ప్రస్తుతం 110 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

    ప్రశ్న: విజయ్ విజయంపై ఆయన తండ్రి ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ ఏమన్నారు?

    జవాబు: ఇది ఒక చారిత్రక విజయమని, ఏ పార్టీతోనూ పొత్తు లేకుండా విజయ్ ఒంటరిగా పోరాడి ఈ స్థాయికి చేరడం పట్ల గర్వంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ప్రశ్న: టీవీకే పార్టీ పూర్తి పేరు ఏమిటి?

    జవాబు: సినీ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన పార్టీ పేరు తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK).

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Vijay Father: చాలా గర్వంగా ఉంది.. ఇది చారిత్రక విజయం.. అతని తెగువకు ఇది నిదర్శనం: దళపతి విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్
    News/Entertainment/Vijay Father: చాలా గర్వంగా ఉంది.. ఇది చారిత్రక విజయం.. అతని తెగువకు ఇది నిదర్శనం: దళపతి విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes