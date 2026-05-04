Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టీవీకే మేనిఫెస్టో: సంక్షేమ పథకాల ‘బ్లాక్‌బస్టర్’

    తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల ఆధిపత్యానికి దళపతి విజయ్ గండికొట్టారు. ఆయన స్థాపించిన ‘తమిళగ వెట్రి కళగం’ (TVK) ఏకంగా 105 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండటం వెనుక కేవలం ఆయన సినీ ఇమేజ్ మాత్రమే కాదు, ‘మేనిఫెస్టో’ కూడా ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    Published on: May 04, 2026 12:51 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    విజయ్ తన మేనిఫెస్టోను కేవలం కాగితంలా కాకుండా, తిరువళ్లువర్ రాసిన తిరుక్కురల్‌లోని అరం (ధర్మం), పొరుల్ (సంపద), ఇన్బమ్ (ఆనందం) అనే మూడు సూత్రాల ఆధారంగా రూపొందించారు. ఆ మేనిఫెస్టోలోని ముఖ్యాంశాలు మీకోసం:

    టీవీకే అధినేత విజయ్ (HT_PRINT)
    టీవీకే అధినేత విజయ్ (HT_PRINT)

    1. మహిళా సాధికారత - బంగారు కానుకలు

    మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడంలో విజయ్ వ్యూహం ఫలించింది. ముఖ్యంగా పేద, మధ్యతరగతి మహిళల కోసం భారీ హామీలు ఇచ్చారు:

    నెలవారీ భృతి: 60 ఏళ్లలోపు ఉన్న ప్రతి మహిళా కుటుంబ పెద్దకు నెలకు 2,500 నగదు.

    వంట గ్యాస్: ఏడాదికి 6 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు.

    పెళ్లి కానుక: ప్రతి పెళ్లికూతురికి ఒక తులం బంగారు నాణెం (Gold Coin), పట్టు చీర.

    చిన్నారులకు: నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం, పాఠశాల విద్యార్థినులకు ఏడాదికి 15,000 ఆర్థిక సాయం.

    భద్రత: మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక ప్రభుత్వ శాఖ మరియు ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటు.

    2. యువత, నిరుద్యోగుల కోసం

    సాంకేతికతను రాజకీయాలతో ముడిపెడుతూ విజయ్ కొన్ని వినూత్న హామీలు ఇచ్చారు:

    AI మంత్రిత్వ శాఖ: దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కోసం ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ.

    నిరుద్యోగ భృతి: నిరుద్యోగ గ్రాడ్యుయేట్లకు నెలకు 4,000, డిప్లొమా హోల్డర్లకు 2,500.

    నైపుణ్యాభివృద్ధి: శిక్షణ పొందుతున్న గ్రాడ్యుయేట్లకు నెలకు 10,000 స్టైపెండ్.

    ఉపాధి: గ్రామ స్థాయిలో 5 లక్షల మంది యువతకు ‘సీఎం పీపుల్ సర్వీస్ అసోసియేట్’ కింద నెలకు 18,000 జీతంతో ఉద్యోగాలు.

    GST రాయితీ: 75% మంది స్థానికులకు ఉద్యోగాలిచ్చే కంపెనీలకు 2.5% GST సబ్సిడీ, విద్యుత్ ఛార్జీల్లో 5% రాయితీ.

    3. అన్నదాతల కోసం ఆసరా

    వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు:

    రుణమాఫీ: 5 ఎకరాల లోపు ఉన్న రైతులకు పూర్తి రుణమాఫీ, 5 ఎకరాల పైన ఉన్న వారికి 50% రుణమాఫీ.

    కనీస మద్దతు ధర (MSP): వరికి క్వింటాల్‌కు 3,500, చెరకుకు 4,500 చట్టబద్ధమైన మద్దతు ధర.

    కౌలు రైతులకు: కల్టివేటర్ రైట్స్ కార్డ్ ద్వారా కౌలు రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలకు ఏడాదికి 10,000.

    4. పాలనలో సంస్కరణలు - వినూత్న ఆలోచనలు

    విజయ్ మేనిఫెస్టోలో కేవలం ఉచితాలే కాకుండా, పాలనాపరమైన పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేశారు:

    పథకం/విధానంవివరణ
    సిటిజన్ ప్రివిలేజ్ కార్డ్ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటినీ ఒకే కార్డు ద్వారా పొందే వెసులుబాటు.
    రైట్ టు సర్వీస్ యాక్ట్ప్రభుత్వ సేవలను నిర్ణీత సమయంలోగా అందించడం తప్పనిసరి.
    అసెంబ్లీకి పిటిషన్లుప్రజలు నేరుగా అసెంబ్లీకి పిటిషన్లు ఇవ్వవచ్చు. 10,000 సంతకాలు ఉంటే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలి.
    పోలీసుల వేతనంపోలీసుల కనీస వేతనం 18,000 నుండి 25,000కి పెంపు. 1,000 హై-స్ట్రెస్ అలవెన్స్.
    పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS)ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల చిరకాల డిమాండ్ అయిన OPS పునరుద్ధరణను పరిశీలిస్తామని హామీ.

    "మేము స్టాలిన్ లాగా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించం. మా మేనిఫెస్టో నిజాయితీకి నిదర్శనం. ఇది హడావుడిగా ఇచ్చిన హామీల చిట్టా కాదు."

    - విజయ్, టీవీకే అధినేత (ఏప్రిల్ 16, మేనిఫెస్టో లాంచ్ సందర్భంగా)

    అమలు భారమే అయినా..

    విజయ్ ఇచ్చిన హామీలు భారీ ఆర్థిక భారంతో కూడుకున్నవే అయినప్పటికీ, అవి సామాన్య ప్రజల ప్రాథమిక అవసరాలను (ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం) నేరుగా తాకాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ వంటి ఆలోచనలు యువతను అమితంగా ఆకర్షించాయి. సినిమా తెరపై అన్యాయాన్ని ఎదిరించే హీరోగా ఉన్న విజయ్, ఇప్పుడు రాజకీయ తెరపై 'మేనిఫెస్టో' అనే ఆయుధంతో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల గుత్తాధిపత్యాన్ని సవాల్ చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. టీవీకే మేనిఫెస్టోలో మహిళలకు ఉన్న అతిపెద్ద హామీ ఏమిటి?

    ప్రతి మహిళా కుటుంబ పెద్దకు నెలకు 2,500 నగదు బదిలీ, ఏటా 6 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అత్యంత కీలకమైన హామీలు.

    2. నిరుద్యోగుల కోసం విజయ్ ఏం హామీ ఇచ్చారు?

    గ్రాడ్యుయేట్లకు నెలకు 4,000 నిరుద్యోగ భృతితో పాటు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలో ఉన్నవారికి 10,000 స్టైపెండ్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

    3. పోలీసుల కోసం మేనిఫెస్టోలో ఏముంది?

    పోలీసుల కనీస జీతాన్ని 25,000కి పెంచడంతో పాటు, పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నందుకు గానూ అదనంగా 1,000 అలవెన్స్ ఇస్తామన్నారు.

    4. విజయ్ మేనిఫెస్టో సిద్ధాంతం ఏమిటి?

    తిరుక్కురల్‌లోని ధర్మం, సంపద, ఆనందం అనే సూత్రాలపై ఆధారపడి ‘నిజాయితీ గల పరిపాలన’ అందించడమే తమ సిద్ధాంతమని విజయ్ ప్రకటించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/టీవీకే మేనిఫెస్టో: సంక్షేమ పథకాల ‘బ్లాక్‌బస్టర్’
    News/News/టీవీకే మేనిఫెస్టో: సంక్షేమ పథకాల ‘బ్లాక్‌బస్టర్’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes