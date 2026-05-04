Election results 2026 : ఓటర్ల ‘తీర్పు’ నేడే- ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిజమవుతాయా? లైవ్ అప్డేట్స్..
Election results 2026 live updates : యావత్ భారత దేశం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది! 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఇంకొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. లైవ్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..
West Bengal Election results : తమిళనాడులో విజయ్ ప్రభావం ఎంత? పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ గెలుస్తుందా? కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందా? 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం ఈ హెచ్టీ తెలుగు లైవ్ పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి.....Read More
Election results 2026 : కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) నిబంధనల ప్రకారం, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ (ఆర్ఓ) పర్యవేక్షణలో ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అత్యంత కట్టుదిట్టంగా జరుగుతుంది. మరోవైపు ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక రిటర్నింగ్ అధికారి ఉంటారు. కౌంటింగ్ ఎక్కడ జరగాలి అనేది ఆయనే నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి టేబుల్ వద్ద ఒక కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్, ఒక మైక్రో అబ్జర్వర్ ఉంటారు. ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా ఉండేందుకు కౌంటింగ్ సిబ్బందిని మూడు దశల 'రాండమైజేషన్' ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. అభ్యర్థులు లేదా వారి ఏజెంట్లు కూడా కౌంటింగ్ హాల్లో ఉండవచ్చు.
Tamil Nadu Elections : విజయ్ ప్రభావం ఎంత?
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఫోకస్ అంతా నటుడు విజయ్పైనే ఉంది. ఈ దఫా ఎన్నికల్లో ఆయన ఎంత మేర ప్రభావం చూపించగలరు? అన్నది ఆసక్తిగా మారింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అయితే, ఈసారి కూడా డీఎంకే కూటమిదే అధికారం అని తేల్చేశాయి.
Tamil Nadu election results : తమిళనాడు అసెంబ్లీ పరిస్థితి..
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 సీట్లున్నాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118గా ఉంది.
West Bengal counting : మమతా వర్సెస్ బీజేపీ
ఎప్పటిలానే ఈసారి కూడా టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని గద్దె దించేందుకు బీజేపీ తీవ్రంగా కృషి చేసింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా ఈసారి కమలదళానిదే గెలుపు అని తేల్చేశాయి. మరి వాటి అంచనాలు నిజవుతాయా? లేదా? అనేది ఇంకొన్ని గంటల్లో తేలిపోతుంది.
West Bengal election results : పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇలా..
పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలున్నాయి. మెజారిటీ మార్కు 148గా ఉంది. అయితే ఒక నియోజకవర్గంలో రీ-పోలింగ్ కారణంగా ఈరోజు 293 స్థానాల్లోనే ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
Election counting : ఉదయం 8 గంటలకు కౌంటింగ్
ఎప్పటిలానే ఆయా ప్రాంతాల్లో సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభంకానుంది. తొలుత బ్యాలెట్ పేపర్లను లెక్కిస్తారు. అనంతరం ఈవీఎంలలో నమోదైన ఓట్లను లెక్కిస్తారు. ఏదేమైనా మధ్యాహ్నం నాటికి ఎన్నికల ఫలితాలపై ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.
Assembly Election results : ఈరోజే 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు
దేశంలో దాదాపు 2 నెలలుగా జరుగుతున్న ఎన్నికల సమరానికి నేటితో ముగింపు పడనుంది! పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, అసోం, పుదుచ్చెరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు వెలువడనున్నాయి. దేశ రాజకీయాలను మార్చే సత్తా ఉన్న ఈ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.